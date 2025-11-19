泉記老鍋舖｜永和超人氣道地川味麻辣鍋，神級滑嫩鴨血咬下會爆汁，平日用餐再直接請你吃肉肉！ 

冬天就是要吃麻辣鍋啊!近期吃到最喜歡的就是這家【泉記老鍋舖】，主打道地的川味麻辣鍋，從湯頭、食材到醬料都超用心，居然免費提供青花椒醬可以加，個人激推他們的鴨血有夠神，咬下會爆汁超級爽，平日用餐再直接請你吃肉肉！

泉記老鍋舖 環境分享

▼【泉記老鍋舖】位於新北市永和區中正路，看到充滿中式風格的外觀就對了，搭捷運從永安市場站步行14分鐘即可抵達。

▼【泉記老鍋舖】用餐環境超有聚餐氛圍感，牆上的霓虹燈搭配古風提字，很適合和三五好友一起來吃鍋。

▼【泉記老鍋舖】二樓則有私人包廂區，目前沒有金額低消限制，就能享有專屬用餐空間!

▼【泉記老鍋舖】自助區提供多款醬料取用，大家一定要試試這個青花椒醬，非常厲害，無論加肉肉或蔬菜都很讚，喜歡的話也可以跟店家買整罐回家吃!

▼【泉記老鍋舖】平日(週一~週四)用餐再直接請你吃肉肉！

泉記老鍋舖-麻辣鍋專賣店 菜單

泉記老鍋舖-麻辣鍋專賣店 餐點介紹

鴛鴦鍋(小)💰390元

▼鴛鴦鍋一次可以喝到兩款湯頭，必點的麻辣鍋經過無數次的試煉與調整，麻、辣、香、鮮的完美結合，是很有層次的辣度，不會讓人不舒服，每一口都讓人欲罷不能。

▼鍋底撈得到不少鴨血和豆腐，必須大讚鴨血和豆腐有夠神，咬下會爆汁超級爽。

▼不吃辣的話可以選擇養生鍋，加入多款中藥熬煮，清甜順口的湯頭很耐喝!

翼板牛💰350元 黃牛胸肉💰300元

▼不得不說他們的肉盤很有誠意，每一盤都給得滿滿滿，翼板牛軟嫩多汁充滿肉香，黃牛胸肉油脂豐富很好入口，兩款的口感都各有特色!

鹹酥雞💰160元 炸雞翅💰180元

▼在麻辣鍋店裡居然能點到炸物，而且水準還超高，外酥內多汁的鹹酥雞和炸雞翅，單吃就很美味，還可以泡進麻辣鍋裡，辣香的口感實在很加分!

海鮮拼盤💰580元

▼海鮮拼盤的食材都超大!!!包含、鮮蝦、鮮魚、透抽和蛤蠣，除了蝦子根手指差不多粗，蛤蠣也比50元硬幣大，重點是吃起來也很新鮮!

雞佛💰300元

▼保證新鮮的肥美雞佛，是店家每天到市場選購的，咬下會爆汁口感很過癮!

雙拼(牛肚/牛筋)💰350元

▼喜歡牛肉特殊部位的話，三百元有找就能選擇雙拼，有牛肚、牛腱、牛筋、大腸頭可選擇，份量十足CP值超高!

牛百頁💰280元 鴨腸💰120元 老油條💰80元 鈴鈴卷💰120 元手工魚冊💰80元 手工蛋腸💰100元 豬肉川丸子💰100 元 手工蛋餃💰100元

▼它們家的有很多特色食材，像是牛百頁和鴨腸都是必點， 豬肉川丸子肉感彈牙飽滿，鈴鈴卷則是我吃麻辣鍋的最愛，加進湯頭吃起來有夠爽!

水蓮💰80元 貢菜💰80元

▼蔬菜的部分可以吃到很不一樣的品項，像是經過特殊處理的貢菜，爽脆、嘎嘣脆的口感我好愛!

泉記老鍋舖-麻辣鍋專賣店 用餐心得

愛吃辣的絕對別錯過這家【泉記老鍋舖】~無論是湯頭和鴨血豆腐都很讚，尤其是在冷冷的冬天吃起來更過癮!

泉記老鍋舖-麻辣鍋專賣店 店家資訊

地址：新北市永和區中正路490號1樓

營業電話： 02 2929 7595

營業時間 : 17:00-1:00(凌晨)

