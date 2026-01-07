日本爆紅角色Loveez主題咖啡廳登場，坐擁200萬粉絲的最強IP登陸新宿LUMINE和名古屋PARCO，雪人汽水、愛心燉飯可愛到犯規。

擁有200萬粉絲的Lovees也有屬於自己的者提咖啡廳。Lovees被預測為下一個吉伊卡哇，所以還不提早去位於東京和名古屋的主題店朝聖。

在日本擁有200萬粉絲的爆紅IP「Loveez」（らぶいーず）宣布推出主題咖啡廳「Loveez的SnowDream CAFE」，目前已經在東京和名古屋盛大開幕，網路上的人都在預言，這是下一部吉伊卡哇，你怎麼能夠錯過。

關於Loveez

截至2025年11月，Loveez在各社群媒體的總追蹤人數已超過200萬人，在Z世代族群中人氣持續上升，Loveeez的世界觀設定為「愛的結晶」，包含多對角色情侶：憂鬱且黏人的すもっぴ（Sumoppi）與任性自我的ぴょんちー（Pyonchii）組成的すもぴょん情侶檔；對戀愛一往直前的辣妹うるる（Ururu）與自戀型帥哥にゃぽ（Nyapo）組成的うるにゃぽ情侶檔。角色們展現各種情侶間的日常互動。本次主題咖啡廳以「雪」為主題，充滿冬季元素，很適合情侶一起入場喔。

▲Loveez在各社群媒體的總追蹤人數已超過200萬人，在Z世代族群中人氣持續上升。





預約與特典

事先預約者（每人660日圓含稅）點餐後可獲得「A5透明資料夾（全1款）」。

▲事先預約者可獲得獨家限量贈品。





愛心滿滿燉飯

愛心滿滿燉飯（あいじょうこめこめシチューライス）價格為1,890日圓（含稅），餐點上有招牌角色Sumoppi和Pyonchii。白醬燉飯上浮著愛心造型，招牌角色則雞蛋製作，可愛又美味。

▲白醬燉飯上浮著愛心造型，招牌角色則雞蛋製作，可愛又美味。





Loveez甜甜圈

這款造型甜甜圈會放在透明的玻璃杯中上菜，很適合擺拍。兩種口味都是890日圓（含稅）。Sumoppi是鮮奶油口味，Pyonchii則是草莓鮮奶油口味。

▲造型甜甜圈會放在透明的玻璃杯中上菜，兩種口味都是890日圓。





可愛到融化汽水

這杯可愛到融化汽水價格為990日圓（含稅）。角色造型的棉花糖漂浮於汽水上，很適合拍照。建議把棉花糖戳到汽水中一起飲用，別有風味。Sumoppi造型的是荔枝汽水，Pyonchii則是水蜜桃汽水。

▲角色造型的棉花糖漂浮於汽水上，建議把棉花糖戳到汽水中一起飲用，別有風味。





Loveez甜甜圈：外帶款

其他餐點包含雪山造型義大利麵、熱湯品、かまくら（雪屋）造型慕斯、角色主題飲品等。

▲還有許多其他特色餐點等你來體驗喔。





周邊商品

咖啡廳提供角色穿著冬季服裝的各式周邊小物，包含托特包（2,200日圓含稅）、馬克杯（990日圓含稅）等品項。

▲還有穿著冬裝的各式周邊小物，包含托特包、馬克杯等。





活動資訊

東京/新宿：BOX cafe&space LUMINE EST新宿1號店・2號店

期間：即日起～2月8日

地址：東京都新宿區新宿3-38-1 LUMINE EST新宿8樓





愛知/名古屋：Collabo_Index 名古屋PARCO店

期間：即日起～1月18日（日）

地址：愛知縣名古屋市中區榮3-29-1 名古屋PARCO南館5樓

