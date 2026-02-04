▲宜蘭伴手禮推薦！島匠商行 醬油糰子必吃、復刻阿嬤手釀醬油，超美老屋就在這。

宜蘭三星美食推薦必收！「島匠商行」隱身雪山腳下，以「手工釀造醬油」與「醬油糰子」爆紅，結合老屋新生與家族傳承，成為三星旅遊與伴手禮首選名店。

在雲霧繚繞的雪山腳下，宜蘭三星鄉向來以蔥田與稻浪聞名，近年卻因一間低調卻極具故事性的品牌，悄悄成為美食旅人造訪的新亮點。走進三星鄉破布烏聚落，空氣中瀰漫著淡淡豆香與焦糖氣息，「島匠商行」便靜靜佇立其中。這裡不只販售手工醬油，更承載著家族記憶與在地風土，成為宜蘭三星不可錯過的隱藏版美食。

▲宜蘭三星美食推薦「島匠商行」隱身雪山腳下，主打手工釀造醬油（攝影：蕭芷琳）

▲三星老屋新生品牌「島匠商行」以傳統醬油釀造吸引旅人朝聖（攝影：蕭芷琳）

宜蘭三星老屋美食「島匠商行」職人釀造精神！

「島匠商行」座落於宜蘭三星鄉破布烏，老屋空間保留原有建築紋理，搭配溫潤木質與簡約陳設，營造出靜謐而安心的氛圍；復刻宜蘭特有的「水式後熟釀造工法」，因應多雨氣候，讓黑豆在含有松羅溪水源的環境中緩慢發酵。全程僅使用黑豆、水、麥芽糖、海鹽與紅冰糖，不添加防腐劑與化學調味，牆上一甕甕陶瓷釀缸，記錄著時間與土地共同完成的作品。

▲「島匠商行」手工醬油堅持水式後熟釀造，使用五種天然原料（攝影：蕭芷琳）

宜蘭三星必吃「島匠商行」醬油糰子不能錯過！

除了手工醬油，島匠商行最受歡迎的明星商品，非「醬燒烤糰子」莫屬。糰子選用天送埤有機認證的三星米穀粉製作，口感紮實軟 Q，帶有自然米香，是不少饕客專程造訪的原因。靈魂關鍵在於刷醬，以自家釀造醬油為基底，加入麥芽與冰糖慢火熬煮，製成濃稠透亮的甜醬油。鹹甜交織、米香回甘，成為宜蘭三星美食中極具記憶點的存在。

▲宜蘭三星必吃醬燒烤糰子，島匠商行現點現做超人氣（攝影：蕭芷琳）



▲手工醬油刷製的醬油糰子，鹹甜交織成三星限定美味（攝影：蕭芷琳）

「島匠」象徵對這座島嶼工藝的堅持。離開三星前，許多旅人會帶上一瓶手工醬油或相關伴手禮，將蘭陽平原的甘醇帶回日常餐桌。島匠商行不只是宜蘭三星美食，更是一段關於傳承與土地的故事。下次走訪三星，不妨放慢腳步，讓一串醬燒烤糰子，替旅程留下最溫暖的記憶。

▲三星美食島匠商行，用醬油與糰子說出在地傳承故事（攝影：蕭芷琳）

地址：宜蘭縣三星鄉三星路六段686號

營業時間：10:00–17:00；週一二公休

