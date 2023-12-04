石棹步道群位於阿里山風景區石棹附近，是知名的五星級步道，由霧之道、茶之道、雲之道、霞之道、櫻之道、愛之道組成，每一條步道都有其獨特的風光，以往到阿里山都是直衝森林遊樂區，這回在途中特地短暫停留，選了一條最短的【霞之道】先來解鎖，之後有機會再把步道群慢慢蒐集，總有一天能夠全部插旗成功。

霞之道｜如何前往

石棹在阿里山公路山腰上，其中霞之道在台18線上約63.5公里處 (會先經過霧之道和吳鳳廟)，海拔高度1420-1550公尺，因為步道入口不明顯，可以導航「石棹資訊站」即能抵達霞之道西側出入口，其對面剛好也是櫻之道的北端入口。網路資訊上說步道僅有250公尺，但實際上那是從霞之道南端入口起算，若是從西側入口起算尚得先走一小段，總長則為530公尺。

我們當天將車停在霞之道西側出入口，先走一段階梯步道，此時適逢午後山區迎風面飄來霧氣，原本的陽光頓時被掩蓋，茶園一片迷霧呈現出朦朧的美麗，幾棵比較高的小樹則是銀杏，如果銀杏樹再大一點，冬季之時葉子會變得金黃燦爛，閃閃動人想必更能增添風采

順著稍微有一點坡度的階梯約200公尺爬升，會先接到一條蠻小的產業道路「培仔桶林道」(這裡因山路狹窄會車不易，我們才將車子停於下方，所以建議在「石棹資訊站」停車)， 此時還要再沿著馬路旁的棧道繼續前進

不到100公尺就會看見霞之道南口了，所謂的250公尺距離是從這裡開始起算的，其實我們前面已經走了200多公尺

順著指示牌的前方木造階梯進入，開始霞之道探索之旅

一入步道眼前就是茂密竹林，置身於翠綠高聳的竹林間，不見豔陽晴空，只聽聞窸窣風吹葉動的聲響，走在這樣的秘境裡真是唯美又療癒

回頭望著竹林外的暖暖斜陽，感覺被幸福包圍住，在竹林裡光線沒有那麼明亮，然而我仰頭望天突然感覺陽光穿透落地，金黃的陽光在樹梢頂端閃爍，原來一片的青翠在頭頂那一方，原來，要找到光的出口只需要換個角度啊

直挺挺又茂密的竹子高聳交錯，偶爾隨風搖擺吱吱作響，此刻又覺得像是電影的武俠劇場，彷彿會有女俠飛騰穿梭其間，前面短短的一小段竹林步道已經讓我著迷許久許久

穿越竹林之後所見盡是一片青青茶園，不過250公尺的步道幾乎是沿著山坡爬升，可別急著一口氣走到底，那可是會喘吁吁啊，請盡量放慢速度緩步前行，邊走邊欣賞高山茶園景色，倚靠著扶手階梯藍天白雲為幕，便能拍出張張明信片

▼ 其中一小段的確陡峻，不是說最短最輕鬆嗎? 爬階梯的時候有一點被騙的感覺，不過還好只有短短30公尺，牙一咬就過了

山區氣候多變化，一會兒雲霧繚繞一會兒又撥雲見日，總讓人捉摸不定，完全不知道下一分鐘會是怎樣的景致？只知道越走越高，視野所見越是遼闊，所以才說不急著一口氣衝到頂端，每走幾公尺回頭望一望，腳下的風景令人讚嘆不已，那延伸而上的木棧道蜿蜒在蒼翠茶園中，又似一尾巨龍盤踞，那般柔美卻帶著傲氣

大片的茶園圍繞四周，漫步其間心曠神怡，遠方的青山秀麗與疊疊雲層呼應，接近傍晚時分的霞光略顯燦爛，忽明忽暗變化多端，看見這個景色才領悟了 霞之道 取名的原意

可惜當天的雲層較多遮住了綿延山巒，若是萬里晴空勢必能見雄偉景色，不過在涼爽的秋天走 霞之道 ，不但不會汗流浹背或豔陽曝曬，反而感覺仙氣飄渺，也是一番浪漫的茶園風情啊

木棧道上方視野更棒，一定要堅持走到北邊出入口，由上而下俯瞰，茶園、山脈、藍天和雲彩一覽無遺，介紹幾處拍照點讓大家參考，可以拍出視野絕佳的景色

▼霞之道 最佳拍照點之一

▼霞之道 最佳拍照點之二

▼霞之道 最佳拍照點之三

霞之道｜訪後心得

初次造訪便很喜歡 石棹步道群_霞之道 ，也是第一個解鎖的步道，距離不長所以來回花費大約40分鐘，短短的階梯卻可望見山群雲海、茶園霞光，不愧為阿里山的五星級步道，不但空氣清新環境優美，木棧道的維護亦是完善，一般大眾都可以輕鬆達標，很推薦一遊喔

霞之道｜景點資訊

■ 入口處位於阿里山台18線公路63.5K處

■ 營業時間 24小時(免費)

■ 阿里山國家風景區管理處 (請點選)

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