嘉義阿里山兩天一夜行程懶人包，探訪台版合掌村與隱藏版美食秘境。

嘉義阿里山兩天一夜行程推薦！從竹崎觀音瀑布到番路公興森態園區，再探訪絕美台版合掌村得恩亞納。

嘉義阿里山蘊藏著豐富的自然景觀與人文風情，非常適合安排兩天一夜的深度旅遊。這趟行程建議從竹崎鄉出發，一路順遊至阿里山，最後往梅山方向前進，路線順暢且不繞路。旅程中將探訪封閉二十多年後重現風華的觀音瀑布、品嚐在地評價極高的古早味佳鶯風味餐，並走入隱身深山、擁有「台版合掌村」美譽的得恩亞納社區，感受原民部落的寧靜與美麗。最後在梅山的井頂咖啡莊園，以一杯充滿溫度的手沖精品咖啡與烘豆體驗，為這趟充滿自然美景、在地美食與深度體驗的嘉義之旅畫下完美句點，是不可錯過的行程指南。

壯觀觀音瀑布，清幽觀音禪寺

位於嘉義竹崎鄉的「觀音瀑布」曾因地震與風災封閉長達二十三年，近年終於重新開放。園區內有兩條路線可供選擇，其中舊步道入口雖然長度僅約八百公尺，但坡度較陡，頗為考驗體力與腳力。沿著步道行進，便能見到傳說中形似手持淨瓶觀音大士的壯麗瀑布，山谷間的清幽環境讓人瞬間心曠神怡。一旁的觀音禪寺在風災後重新修繕，不僅是遊客健行途中的重要休息站，更是心靈寄託的所在，在這裡深呼吸，彷彿能洗淨都市喧囂帶來的疲憊。

道地風味餐館，美味手路桌菜

準備進入阿里山前，位於中埔鄉入山口附近的「佳鶯風味餐」是絕佳的用餐中繼站。這間在網路上擁有極高評價的餐廳，主打充滿家常風味的古早味手路菜。餐廳佔地寬廣，附設專屬停車場與舒適的庭院，用餐環境乾淨整潔，非常適合家族或團體出遊用餐。菜單上的特色料理多使用當地新鮮食材入菜，完美呈現了嘉義山區的道地風味。上菜速度快且份量十足，讓遊客在品嚐美味佳餚的同時，也能補足長途旅行所需的體力，是不可多得的美食選擇。

療癒森態園區，趣味龍美步道

沿著台18線行駛至阿里山公路47.4K處，便會抵達「公興森態園區」（原阿里山土匪森活村）。園區入園僅需五十元清潔費，且可全額折抵內部消費。園區內設有巨型的「藍腹鷴」地景藝術與小火車造景，非常適合拍照打卡；同時這裡也是寵物友善空間，擁有寬廣草地供毛小孩活動。園內的「龍美步道」總長約八百多公尺，穿梭在茂密的杉木林中，坡度平緩，約半小時即可走完，適合親子同遊。逛累了還能用門票折抵清涼的山粉圓愛玉，享受山林微風。

絕美得恩亞納，彩色三角木屋

旅程的亮點是位於阿里山鄉、海拔約1400公尺的「得恩亞納社區」。這個由鄒族人於八八風災後重建的部落，以其五顏六色的三角形斜屋頂建築聞名，被外界譽為「台版合掌村」。從高處俯瞰，宛如隱世的童話秘境，美不勝收。走進社區，每戶人家都有獨一無二的藝術門牌，展現了家族故事與鄒族圖騰。這裡不僅有充滿設計感的特色咖啡廳，還有極具名氣的「PIEPIYA廚房」，其製作的老麵麵包口感軟Ｑ，是遊客必買的伴手禮，漫步其中能感受極致的放鬆。

高山咖啡飄香，獨特烘豆體驗

行程尾聲來到梅山鄉龍眼村的「井頂咖啡莊園茗茶」。該地海拔約一千公尺，終年雲霧繚繞，得天獨厚的氣候孕育出風味層次豐富的高品質咖啡豆。莊園主人熱情好客，店內裝潢時尚且充滿質感，提供絕佳的品茗與品飲空間。最特別的是，這裡提供無電力的咖啡烘豆DIY體驗，讓遊客親身參與甩豆、吹豆脫殼，並使用即將失傳的竹編環保烘爐進行炭火焙豆。細細品味自家種植、日曬、烘焙的精品咖啡，搭配窗外一望無際的山景，為旅程留下深刻回憶。