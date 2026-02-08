台中喫茶Sénmi老宅五樓秘境，昭和布丁與光影交織的午後時光。

台中車站附近「喫茶Sénmi」隱身老宅五樓。擁有絕美光影與昭和復古氛圍，必點金磚牛油吐司與昭和布丁。

前陣子到台中進行兩天一夜的小旅行，入住在台中車站附近的旅店時，意外發現這區藏著不少驚喜。其中最讓我印象深刻的，莫過於這間隱身在老宅五樓的甜點咖啡廳「喫茶Sénmi」。這裡沒有顯眼的招牌，若不是在地朋友強力推薦，走過路過真的很容易錯過。雖然位置隱密，但店內的環境氣氛與採光簡直完美，結合了 1970 年代的日系建築元素、古董傢俱與迷人的自然光影，隨手一拍都是大片。不僅是在地人的私房名單，更有許多外地遊客專程前來朝聖，如果你也是咖啡控或老宅愛好者，來台中絕對不能錯過這間充滿昭和風情的秘境。

隱身中山路老宅，五樓按鈴上樓

店家位置坐落於台中市中區的中山路上，周邊充滿了許多有氣氛的餐廳與小店，非常適合散步發掘美食。開車的朋友可以將車停在中山路或自由路沿線的收費停車場，再步行約 5 至 10 分鐘抵達「中山大隅」大樓。雖然喫茶Sénmi 位於五樓，但在大樓門口有清楚的標示，只需按照說明按下門鈴，就能搭乘電梯直達。這種隱密又帶點探險感的入場方式，在台中市區相當少見，讓人更期待電梯門開啟後的驚喜。

昭和復古風情，古董傢俱超好拍

一走出電梯，迎面而來的是濃濃的日本昭和風格門面，彷彿來到了一間精緻的日本料理店。走進店內，寬敞的空間與絕美的採光讓人瞬間愛上這裡。保留了舊有的木窗、半圓拱窗與黃色地磚，搭配老闆精心收藏的古董木質桌椅與復古燈具，每一個角落都充滿了歲月的痕跡與故事。陽光透過大片窗戶灑落在舊傢俱上，營造出溫暖慵懶的色調，無論坐在哪個位置，都能感受到光影與時間交錯的迷人氛圍，是攝影愛好者的天堂。

五樓早餐盤，金磚牛油吐司必點

這裡的餐點以咖啡甜點為主，但也提供輕食早午餐。這次點了人氣招牌「五樓早餐盤」，內容豐富且營養均衡，包含了德式香腸、炒蛋、新鮮生菜沙拉、烤櫛瓜與薯塊，擺盤配色極美，在窗光旁拍照超級上相。其中最讓我驚豔的是「金磚烤牛油吐司」，吐司烤得外酥內軟，濃郁的牛油香氣帶點甜鹹交織的口感，吃起來超級涮嘴。一份餐點就能同時滿足視覺與味覺的享受，讓人感到無比幸福。

昭和布丁焦糖香濃，口感滑順嫩

吃完鹹食自然要來點甜點滿足第二個胃，這裡的甜點選擇相當多樣，店員也很樂意推薦。首推「昭和布丁」，盛裝在極具質感的容器中，光看外表就讓人食指大動。布丁口感軟嫩滑順，入口即化，還能吃到濃郁的香草籽香氣。上層的鮮奶油增添了滑順感，底部的焦糖醬汁甜而不膩，帶有微微的苦甜大人味，完美襯托出蛋香。這顆布丁絕對是店內的靈魂甜點，來這裡沒點上一顆真的會後悔。

烤黑糖歐蕾焦脆，抹茶拿鐵香濃

飲品部分的表現也毫不遜色。「烤黑糖歐蕾」是店內的人氣飲品，表層覆蓋著烤得微脆的黑糖，搭配底下溫潤的歐蕾，口感層次豐富。另一杯「抹茶拿鐵」則選用日本抹茶粉製作，抹茶香氣濃郁且帶有奶香，與昭和布丁搭配起來恰到好處，味道相互中和，既舒服又解膩。在這個充滿光影與咖啡香的老宅空間裡，喝上一杯好喝的飲品，度過一個悠閒的午後時光，是旅途中最美好的享受。

喫茶Sénmi

地址：400臺中市中區中山路76號5樓

電話：+886 04-3611-1508

營業時間：週一～週日11:00~18:00（週三、四公休）

