台北信義君曜雞湯，人蔘花膠黃金湯頭，KTV包廂聚餐首選推薦。

台北信義區「君曜雞湯」鄰近台北 101，主打人蔘花膠黃金竹笙雞湯，湯頭濃郁膠質滿滿。

台北必喝雞湯名單再添一間強棒！位在信義區精華地段的「君曜雞湯」，甫開幕便憑藉著超高水準的餐點與服務，在 Google 評論上累積了超過兩百則的滿分五顆星好評。餐廳地理位置絕佳，座落於熱鬧的信義路四段，距離捷運信義安和站與台北 101 站步行僅需 5 至 10 分鐘，交通相當便利。這裡不僅是品嚐頂級雞湯的聖地，更是觀賞 101 煙火的絕佳據點。無論是家庭聚會、公司尾牙還是節慶慶祝，君曜雞湯都能提供最舒適的用餐體驗與最暖心的美味回憶。

古色古香木質裝潢，KTV包廂歡唱聚餐

走進君曜雞湯，映入眼簾的是以古色古香木質元素為主視覺的雅緻空間。用餐區以 4 至 6 人的半開放式包廂為主，貼心設計了布簾以區隔鄰桌，確保了用餐的隱私與舒適度。對於有大型聚餐需求的客人，餐廳後方更設有一間可容納 16 人的獨立大包廂「兆曜廳」。這個包廂不僅環境寬敞，最令人驚喜的是老闆還配置了完整的 KTV 設備，讓大家在享用頂級雞湯的同時，還能盡情高歌一曲，絕對是台北聚餐歡唱的首選之地。

人蔘花膠黃金雞湯，萬古燒陶鍋鎖住精華

店內的鎮店之寶非「人蔘花膠全雞竹笙雞湯」莫屬，這是一道幾乎桌桌必點的人氣佳餚。選用珍貴的人蔘、金華火腿、干貝、豬腳、台灣白玉土雞以及十多種中藥材，耗時一天一夜精心熬煮而成。金黃色的湯頭表面浮著一層誘人的膠質，入口濃郁滑順，喝完嘴唇還會留有黏黏的膠原蛋白感。為了完美呈現這道湯品，老闆特地選用日本擁有兩百年歷史工藝的「萬古燒」陶鍋盛裝，利用其優異的保溫特性鎖住食材最原始的鮮甜風味。

野生竹笙花膠膠質，白玉土雞軟嫩不柴

這鍋雞湯的靈魂配角絕對是「野生竹笙」與「花膠」。老闆不惜成本選用單價較高的野生竹笙，吸飽了黃金湯汁後，口感軟嫩中帶有清脆，層次豐富。而花膠則是天然的膠原蛋白寶庫，釋放出的膠質讓湯頭更加濃厚醇香。至於主角雞肉，選用的是肉質紮實的台灣白玉土雞。服務人員會在品嚐湯頭前先將全雞夾起送回廚房分切，避免雞肉因久煮而老化，端上桌的雞肉切盤軟嫩多汁，每一口都是極致享受。

海鮮大賞澎湃上桌，日本空運生蠔巨無霸

除了雞湯，這裡的海鮮表現同樣精彩。「君曜海鮮大賞」匯集了明蝦、干貝、凍鮮鮑、鮮花枝、鮭魚菲力等各式頂級海鮮，豐富度與新鮮度都無可挑剔，非常適合多人一同分享。喜愛生蠔的朋友更不能錯過「日本空運大生蠔」，每顆都有手掌般大小，肉質飽滿肥美，只需簡單擠上一點檸檬汁提鮮，就能品嚐到大海最純粹的鮮甜滋味。這種豪邁的份量與優異的品質，絕對能滿足海鮮控的挑剔味蕾。

日本A5和牛油花美，Prime牛小排必點

在君曜雞湯，頂級肉品也是一大亮點。想要犒賞自己，絕對要點上一盤「日本 A5 和牛」，選用沙朗部位，粉嫩的肉色分佈著如大理石般細緻的油花，只需在滾燙的雞湯中輕涮 4 至 5 秒，入口即化的口感讓人回味無窮。另一款「Prime 無骨牛小排」同樣擁有美麗的油花紋路，肉質鮮嫩多汁，搭配濃郁的雞湯一同享用，肉香與湯頭的鮮美相互輝映，是肉食主義者的最佳選擇。

熱炒料理水準極高，酥炸肥腸小卷超下酒

這裡的主廚熱炒料理也不遑多讓，是搭配雞湯的最佳綠葉。「主廚紹興醉蝦」酒香入味，蝦肉彈牙鮮甜；「主廚酥炸小卷」外層裹上輕薄麵衣炸至金黃酥脆，內裡保留了小卷的多汁與甜度，搭配蒜酥爆炒後鹹香涮嘴。還有那道「酥炸台式肥腸」，火候掌握得恰到好處，外皮酥脆不油膩，肥腸內部的油脂保留得宜，沾點椒鹽更是對味。