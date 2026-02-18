嘉義中埔佳鶯風味餐，必點苦茶油雞與古早味肉捲，阿里山美食推薦。

嘉義中埔「佳鶯風味餐」主打古早味手路菜。必點苦茶油雞與手工肉捲，環境舒適好停車，是阿里山旅遊必訪美食。

位於嘉義中埔鄉的「佳鶯風味餐」，地理位置極佳，就坐落在前往阿里山的入山口不遠處。這間在網路上擁有超過 200 則好評、高達 4.4 顆星的餐廳，是許多遊客與在地人心中的隱藏版美食。這裡主打「阿母ㄟ手路菜」，以當地新鮮食材入菜，呈現出樸實自然的家常風味。餐廳佔地廣闊，擁有專屬停車場與寬敞的庭院，環境乾淨舒適，就像回到老家吃飯一樣放鬆。無論是準備上山遊玩，或是結束行程下山覓食，這裡都是品嚐道地嘉義山區風味的最佳中繼站。

嘉義中埔好停車，庭院寬敞像回家。

餐廳的地理位置對於自駕遊客來說非常友善，附設的專屬停車場解決了山區停車不易的煩惱。用餐環境設計得相當舒適，乾淨整潔的空間內設有適合大家族聚餐的大型圓桌，也有適合情侶或小家庭的四人座位。餐廳旁還有一個寬敞的庭院，吃飽喝足後可以在此散步曬曬太陽，非常適合全家大小一同出遊。這裡沒有過度華麗的裝潢，卻有著濃厚的親切感，讓人彷彿置身於自家餐廳般自在，是中埔當地不可多得的優質用餐選擇。

苦茶油雞必點，放山雞肉質紮實。

來到這裡絕對不能錯過老闆娘大推的招牌菜「苦茶油雞」。嚴選飼養六個月的放山雞，肉質紮實有嚼勁，既不會像肉雞般鬆散，也不會過老難咬。做法是先用老薑逼出香氣，再加入苦茶油大火爆炒，端上桌時香氣逼人。雞肉表面吸附了苦茶油的醇香與薑片的辛味，吃起來清爽不油膩。盤底留下的雞油精華更是寶藏，淋在白飯上瞬間變身為銷魂的雞油拌飯，那股古早味的香氣，每一口都充滿了阿嬤的味道。

手工肉捲料實在，炸櫛瓜餅多汁。

這裡的炸物表現也相當出色，特別是「手工肉捲」與「炸櫛瓜餅」。手工肉捲採用傳統的「豬紗網」包裹內餡，內含高達 90% 的豬肉與蔬菜，僅用 10% 的魚漿黏合，真材實料口感紮實，外皮酥脆內裡鮮嫩，沾點甜辣醬更是對味。而炸櫛瓜餅則是將新鮮櫛瓜切片裹粉油炸，原本以為會有肉餡，但單純的炸櫛瓜反而更能吃出食材原味。趁熱咬下，外皮酥脆，裡面的櫛瓜依然保有豐富的水分與脆度，清甜爽口，是大人小孩都會喜歡的點心。

菠菜炒筍絲鮮嫩，九尾草湯清香。

蔬菜與湯品的部分同樣令人驚艷。「菠菜炒筍絲」是一道充滿巧思的料理，將營養豐富的菠菜與鮮嫩的竹筍一同拌炒，筍絲的脆口增加了口感層次，鹹香適中的調味非常下飯。而寫在小黑板上的本日湯品「九尾草燉排骨」，隨手一撈都是滿滿的藥材與燉得軟嫩的排骨。九尾草特有的清香融入湯頭中，喝起來甘甜順口且非常解膩，在吃完重口味的料理後喝上一碗，讓人感到無比舒暢與滿足。

鹹檸檬七喜解膩，還有溫泉可泡。

除了美味的料理，店內還販售老闆自己醃漬的鹹檸檬。老闆熱情招待的特調飲料「鹹七檸」，就是用鹹檸檬搭配七喜汽水，喝起來酸甜微鹹，氣泡感十足，解膩效果一流。值得一提的是，店內掛著「鶯山佳泉」的匾額，原來這裡不只賣吃的，還擁有具水準的溫泉設施。如果行程時間充裕，在享用完豐盛的古早味大餐後，不妨在此泡個溫泉放鬆身心，讓這趟嘉義之旅更加完美愜意。