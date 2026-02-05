老撈麻辣鍋插旗大稻埕百年古蹟，黃仁勳愛店必吃限定粵式雞煲蟹。

台北麻辣鍋名店「老撈」插旗大稻埕百年古蹟「順天外科醫院」。黃仁勳回台必吃愛店，二店限定粵式雞煲蟹湯頭鮮美。

說到台北必吃的麻辣鍋，「老撈麻辣鍋」絕對榜上有名，連輝達 AI 教父黃仁勳回台都指定要吃，美味程度可見一斑。現在老撈正式插旗大同區，二店選址於大稻埕保安街上的百年古蹟「順天外科醫院」。老闆將這棟充滿歷史韻味的老宅重新裝潢，保留了日治時期的建築外觀，內部則結合了復古與現代的設計，營造出宛如電視劇《繁花》般的上海灘氛圍。這裡不僅環境氣派好拍，更推出了二店限定的廣東經典料理「雞煲蟹」，將鮮甜的螃蟹與滑嫩雞肉融入粵式湯頭，打造出一場視覺與味覺的雙重饗宴。

大稻埕百年古蹟，順天外科醫院

餐廳所在的建築本身就是一大亮點。「順天外科醫院」位於大稻埕保安街，由台灣第一位完成西方醫學教育的原住民醫師謝唐山於 1921 年創立，見證了台灣醫療史與大稻埕的繁華變遷。老撈進駐後，保留了這棟三層樓建築的古樸外觀，讓食客在享用美食的同時，也能感受到濃厚的歷史底蘊。從捷運大橋頭站步行約 8 分鐘即可抵達，鄰近迪化街與慈聖宮，非常適合安排在大稻埕一日遊的行程中，是台北市新興的文化美食地標。

復古氛圍環境優雅，包廂聚餐首選

走進餐廳內部，彷彿穿越時空回到了舊時代。挑高的空間搭配頗具歷史感的木窗與復古磁磚地板，在溫暖燈光的映照下，氛圍優雅而迷人。餐廳共有三層樓，並設有獨立電梯方便長輩上下樓。晚上的室內燈光設計更是將氣氛昇華到另一個境界，非常適合情侶約會或重要聚餐。此外，三層樓的空間規劃了多個獨立包廂，隱密性高，無論是家族聚會還是商務宴客都能賓主盡歡，讓人在舒適的環境中盡情享受美食與歡聚時光。

二店限定粵式雞煲蟹，鮮甜濃郁

來到大稻埕店，絕對不能錯過限定菜色「廣東雞煲蟹」。這道結合了嫩滑雞肉與肥美螃蟹的經典粵式湯頭，是老撈特地向廣東名廚取經並改良成適合台灣人口味的傑作。湯底以豬蹄、螃蟹與雞骨慢火燉煮，再加入仿土雞腿肉與整隻紅蟳，讓湯頭吸滿了海陸精華，濃郁而不膩口。除了原味湯頭，喜歡重口味的朋友還可以選擇微辣的「叻沙湯頭」，層次更加豐富。最後別忘了用剩下的湯底煮雜炊，吸滿蟹膏精華的粥品絕對是極致的享受。

黃仁勳最愛，麻辣鍋與胡椒豬肚雞

除了限定料理，老撈的招牌湯底依然實力堅強。「胡椒豬肚雞鍋」是店內的人氣王，乳白色的湯頭帶有濃郁的胡椒香氣，豬肚軟嫩、雞肉鮮美，天冷時喝上一碗瞬間暖胃。而連黃仁勳都讚不絕口的麻辣湯頭，香麻溫潤不嗆喉，搭配滷得入味的「滷三拼」（牛筋、牛肚、大腸頭），絕對是麻辣鍋的最佳拍檔。建議第一口先喝湯品嚐原味，再涮煮食材，感受老撈湯頭的深厚功力。

頂級肉品無骨牛小排、黃牛胸肉

在肉品選擇上，老撈同樣不馬虎。「Prime 無骨牛小排」油花分布均勻呈現漂亮的粉紅色，在滾鍋中涮個幾秒即可入口，油脂香氣與湯底完美融合。另一道少見的「黃牛胸肉」也是老饕必點，雖然看起來油脂豐富，但其實口感脆口不油膩，非常有特色。此外，嚴選的綜合丸類與餃類，如手工魚丸、蛋餃等，都是真材實料的美味，每一口都能吃到店家的用心與堅持。

下酒好菜辣炒牛三寶，聚會必備

老撈不只火鍋厲害，熱炒料理也相當出色。特別推薦「辣炒牛三寶」，將牛筋、牛肚與大腸頭大火爆炒，香辣夠味口感豐富，是一道非常稱職的下酒菜。店內醬料區提供必備的胡麻醬與油潑辣子，搭配各式熱炒與鍋物更是提味。如果你正計畫與朋友聚餐小酌，或是尋找一間環境美、氣氛佳且餐點水準一流的餐廳，這間位於大稻埕的老撈麻辣鍋絕對是你的不二之選。