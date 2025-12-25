寧夏夜市太春小館，20年台菜老字號，必吃石斑粥與乾煎豬肝。

寧夏夜市旁的「太春小館」是經營 20 年的台菜老字號，新館環境舒適適合聚餐。主打創意海鮮與道地手路菜，必點龍膽石斑魚粥、乾煎豬肝，波士頓龍蝦更只要 888 元，是高 CP 值的美味選擇。

位於台北寧夏夜市旁的「太春小館」，是許多老台北人聚餐的口袋名單。這間經營超過二十年的老字號餐廳，不僅保留了道地的台菜風味，更融合了創意的海鮮料理，讓人百吃不厭。餐廳門口醒目的水族箱，養著龍膽石斑、鱸鰻與波士頓龍蝦等現流海鮮，展現了對食材新鮮度的高度堅持。新館的裝潢豪華舒適，打破傳統熱炒店的擁擠印象，無論是簡單吃個便飯還是宴請親友，都能感受到賓至如歸的溫馨氛圍，是探訪夜市美食圈時絕對不能錯過的餐廳。

寧夏夜市旁舒適包廂，多人聚餐好去處

太春小館位置絕佳，緊鄰熱鬧的寧夏夜市，目前擁有本店與新館兩間分店。新館的用餐環境寬敞舒適，兩層樓的空間設計雅緻，二樓甚至備有可容納 30 人的大包廂，非常適合家族聚餐或公司尾牙。店內還有一隻可愛的純種台灣土狗，個性乖巧且令人驚奇的是牠竟然只愛吃青菜，成為了熟客們津津樂道的另類招牌，為用餐時光增添了不少趣味話題。

招牌龍膽石斑魚粥，膠質滿滿鮮甜

來到太春絕對不能錯過這道「龍膽石斑魚粥」。師傅堅持繁複工序，使用雞湯作為基底，米粒需先炒至半熟再與高湯熬煮，最後加入新鮮現殺的龍膽石斑。魚皮富含豐富膠質，口感 Q 彈宛如果凍，魚肉則軟嫩鮮甜。整鍋粥品集結了雞湯的濃郁與海鮮的清爽鮮味，口感層次豐富，是一道費時費工的功夫菜，無論大人小孩都會愛上這溫潤的滋味。

必點乾煎豬肝第一名，厚切嫩口下飯

如果要選一道太春的鎮店之寶，那非「乾煎豬肝」莫屬。這道菜在許多饕客心中排名第一，就連平常不敢吃豬肝的人嚐過都讚不絕口。有別於一般坊間的薄片做法，這裡的豬肝切得厚實大片，火候拿捏得恰到好處，保持了極致的嫩度與脆口。裹上特調的鹹香醬汁，鑊氣十足，單吃這一盤就足以配上一大碗白飯，且價格親民，CP 值極高。

香煎鱸鰻彈牙紮實，西瓜綿湯回甘

喜歡原味海鮮的朋友推薦試試「香煎鱸鰻」，肉質比想像中更為紮實有彈性，簡單煎烤後沾點椒鹽就能帶出細緻甜味。另一道特色湯品「龍膽西瓜綿湯」則充滿驚喜，選用台南特有的漬物「西瓜綿」，發酵後的自然酸香與蛤蠣、龍膽石斑一同熬煮。湯頭喝起來帶有類似酸菜的錯覺，卻更加清爽回甘，酸溜開胃的滋味讓人一碗接一碗停不下來。

活跳波士頓龍蝦，清炒鮮甜超划算

想吃高檔海鮮也不必擔心荷包失血，老闆佛心推出的「清炒波士頓龍蝦」整尾料理好只要 888 元。嚴選約 500 克重的活體龍蝦，為了不破壞食材原味，師傅僅以蔥段、薑片大火爆香並薄芡清炒。龍蝦肉質緊實 Q 彈，尤其是肥厚的蝦鰲更是鮮美多汁。透過簡單的料理方式鎖住海鮮自然的甜味，每一口都能吃到滿滿的鮮度與鍋氣。

太春小館(本館)

地址：台北市民生西路198-4號(雙連市場旁)

電話：02-2555-3584

營業時間:17:00~1:15(周二公休)

