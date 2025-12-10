忠孝復興站法式牛排館新登場！Théorie Theory 900 度烤箱乾式熟成丁骨必吃，約會餐廳話題推薦。

900 度超級烤箱與乾式熟成丁骨成為亮點，新開幕的《Théorie Theory》為忠孝復興站增添一處質感牛排館。

位在忠孝復興站 SOGO 10 樓的《Théorie Theory 法式牛排館》以 900 度超級烤箱打造乾式熟成丁骨，一開幕便備受關注。沉穩優雅的空間與精準火候成為亮點，是台北約會、慶祝聚餐的新選擇。

新開幕話題登場，900 度烤箱打造乾式熟成丁骨

位於忠孝復興站 SOGO 復興館 10 樓的《Théorie Theory 法式牛排館》，以 900 度 Montague 超級烤箱打造乾式熟成丁骨成為亮點。沉穩優雅的空間讓步調自然放慢，從前菜到主餐皆展現新店少見的成熟度。若正在找台北約會餐廳或慶祝聚餐地點，這裡非常值得收藏。

交通便捷直達，SOGO 電梯快速抵達更省時

餐廳交通相當方便，捷運直達後可搭乘 SOGO 的 10 樓電梯快速抵達；周邊也有停車場，但車位少且費用偏高。店名結合 théorie 與 theory，象徵料理的情感與技法並存。身為新開幕牛排館，整體風格定位明確，初訪即可感受到團隊企圖心。

主廚以減法呈現風味，二十年法餐經歷展現穩定度

主廚賴俊源 Chef Dennis Lai 以「減法料理」為核心，希望讓食材自然成為主角。主廚深耕法式餐飲逾二十年，曾任 Refine、Villa Ollila 與 Le Moût 樂沐等高端餐廳，風味表現成熟。以超級烤箱處理極光牧場熟成牛排，是此行最具有說服力的亮點。

沉穩光影構築空間，包廂與窗邊座位氣氛出色

用餐空間採深色系搭配光影層次，天花板畫作與綠色皮革座椅營造低調質感。四人桌是主要配置，窗邊雙人桌擁有良好採光，氣氛舒適。兩間包廂可獨立或合併，我們七人同行便安排在包廂，用餐節奏更加自在。

單點式自由組合，多人分食更能完整體驗

前菜的組合相當豐富，從煙燻鮭魚到沙拉都延續乾淨細緻的風格，而「布根地烤蝸牛」更是經典亮點。選用法國布根地灰蝸牛，質地柔嫩帶彈性，以蒜香、歐芹與發酵奶油調成的香料奶油高溫烤製，上桌時鐵鍋仍帶熱度，香氣濃郁撲鼻；搭配長棍麵包吸附奶油，更能感受鹹香層次，使前菜整體表現更完整。

三款主餐展現火候實力，丁骨、活龍蝦與熟成戰斧豬排各有亮點

美國極光牧場乾式熟成 35 天的 30 盎司丁骨牛排，是全桌矚目的鎮店之寶；900 度超級烤箱封住油脂，形成焦香堅果氣息，肉汁濃郁越嚼越香。海鮮選用爐烤波士頓活龍蝦，肉質彈牙、鮮度高，蝦膏濃醇；不吃牛的客人可選宜蘭葛瑪蘭乾式熟成巧克力戰斧豬排，厚度驚人卻依舊柔軟，外層微焦、香氣飽滿，與蘋果泥與櫛瓜搭配後層次更突出。





配菜表現同樣亮眼，三款佐菜提升主餐層次與香氣平衡

主餐之外我們也單點三款配菜搭配享用：培根孢子甘藍以微焦處理帶出脆度，培根丁增加迷人煙燻香；綜合炒蘑菇包含多種菌菇，水分收得恰好，奶油香濃郁順口；橄欖炒小洋芋外層金黃、內裡綿密，以初榨橄欖油與香草輕炒，鹹香自然，與牛排或海鮮都相當合拍。





三款甜點各展風味特色，冷熱交織與酸甜層次形成完美收尾

甜點部分同樣精彩：香草冰淇淋泡芙以酥脆小泡芙搭配手工馬達加斯加香草冰淇淋，上桌淋上熱法芙娜 64% 巧克力與莓果醬，冷熱交錯甜而不膩；馬達加斯加香草烤布蕾焦糖金黃脆口、布蕾滑順細緻、份量足夠兩人共享；黑醋栗蒙布朗以濃郁栗子泥結合微酸黑醋栗，層次更為明亮，是結尾相當出色的甜點組合。









Théorie Theory 法式牛排館 Théorie Theory 法式牛排館

地址：106臺北市大安區忠孝東路三段300號

電話：+886 2-8772-3535

營業時間：週一～週日 11:00~15:00 17:30~21:30（無公休）



