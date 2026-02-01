桃園大江購物中心檀島香港餐廳，停車免費吃港點，85年老店燒臘必點。

桃園青埔大江購物中心「檀島香港餐廳」，傳承 85 年正宗港式美味，必吃燒臘三寶、酥皮蛋塔與流金菠蘿包。

每次造訪桃園青埔的大江購物中心，最讓人開心的莫過於全年免費停車的佛心優惠，讓逛街購物完全沒有時間壓力。位於 GBF 樓層的「檀島香港餐廳」，是擁有超過 85 年歷史的港式名店，在網路上累積超過兩千則好評，高達 4.5 顆星。店內裝潢融入香港電車與巴士站元素，復古氛圍濃厚且座位寬敞，無論是平日用餐或假日家庭聚會，這裡都是能品嚐道地港味、享受舒適環境的絕佳首選。

天王小三元，燒鴨脆皮叉燒肥嫩

來到這裡絕對不能錯過適合多人分享的「天王小三元」，拼盤內包含了叉燒、油雞與燒鴨三種經典燒臘。貼心的是底下設有保溫蠟燭，讓肉質維持在最佳口感與溫度，避免涼掉影響風味。叉燒肥瘦適中不乾柴，油雞口感嫩滑亮眼，而燒鴨的外皮更是烤得脆香誘人，建議沾上特製的冰梅醬更顯對味，酸甜解膩，是道讓人食指大動的開胃大菜。

一本萬荔珠，造型吸睛口感彈牙

港點部分推薦造型相當可愛的「一本萬荔珠」，取荔枝諧音且外型逼真。上桌前店員會詢問是否噴灑荔枝酒增添香氣，經油炸後外皮酥脆，內餡則是飽滿彈牙的蝦肉。另一道「富貴灌湯包」內餡包滿海鮮，湯頭鮮香好喝，還能吃到大顆鮮蝦，用料毫不手軟。而「金湯鮮竹捲」吸飽了高湯精華，一口咬下湯汁四溢，腐皮軟嫩入味，清爽不膩口很好吃。

沙嗲牛肉粉絲煲，濃郁羊腩溫補

喜歡熱炒煲類的朋友，必點新推出的「沙嗲牛肉粉絲煲」，牛肉滑嫩搭配由蝦米魚乾製成的濃郁沙嗲醬，寬粉與腐竹吸滿湯汁超下飯。秋冬時節則推薦「當歸白玉羊腩煲」，藥膳湯頭滋補香氣足，選用帶皮羊腩大塊厚實又富含膠質，搭配入味的白蘿蔔與竹筍，暖心又暖胃。另外「粵式豆醬鮮魚煲」使用普寧豆醬，醇厚回甘的豆香讓魚片與雞蛋豆腐層次更豐富。

鮮蝦餃皇飽滿彈牙，魚卵燒賣香氣十足

港式點心的靈魂代表「原只鮮蝦餃皇」絕對不能缺席，晶瑩剔透的外皮下內餡飽滿紮實，每一口都吃得到蝦肉的鮮甜與彈牙口感。另一道「鮮蝦魚卵燒賣」也是桌上的人氣常客，口感紮實鮮美。若想來點蔬菜平衡一下味蕾，推薦「蠔油芥蘭」，這裡的芥蘭菜挑選得相當鮮嫩，完全不會有難咬的粗纖維，淋上鹹香甘醇的蠔油提味，簡單卻風味十足，是搭配重口味燒臘與煲類的最佳綠葉。

干炒牛河鑊氣足，流金菠蘿拔絲

主食類的「干炒牛河」幾乎是桌桌必點的人氣王，充滿鑊氣的河粉與鹹香嫩口的牛肉完美結合。「檀島豬扒炒飯」米粒分明，豬排軟嫩不柴，讓人一口接一口。甜點時光絕對要留給「流金菠蘿包」，酥鬆的菠蘿麵包包裹著兩種起司，趁熱撕開那邪惡的拔絲畫面讓人難以抗拒。最後再來顆招牌蛋塔配上一壺熱茶，為這頓港式饗宴畫下完美句點。