來大江購物中心不只是購物，這裡的餐廳選擇也是超豐富！來大江絕對不用擔心沒東西吃，無論是馬辣火鍋吃到飽、港式的點點心和譚島、泰式的瓦城、韓式的高麗園和姜滿堂、美式的史坦利牛排和Friday's，還是中式的時時香，都有多樣選擇。 時時香 SHANN RICE BAR 是「瓦城」集團旗下的中式料理品牌，也是我們每次來大江必定選擇的餐廳之一。時時香的料理鹹香夠味，非常適合配飯，尤其是他們家的「阿婆紅燒肉」，絕對是必點！這次我們來大江點了六人套餐，一行人吃得非常滿足。

時時香 中壢大江店｜店家位置

時時香 中壢大江店 位於大江購物中心的4樓，這層樓有不少餐廳，包括我很愛的韓式烤肉姜滿堂、瓦城和史坦利牛排等。每次來到 時時香 中壢大江店 都看到排隊等候的人潮，生意相當好。

時時香 中壢大江店 在Google上的評價很不錯，有超過千則評論仍保持4.3顆星的高分，真的是很受大家歡迎的一間餐廳。

餐廳的用餐空間寬敞且舒適，非常適合家庭聚餐或多人聚會。店內座位選擇多樣，無論是小組或大團體都有適合的位置可供安排。

這個橘紅色的吊燈好襯店裡主視覺配色。

這次我們六人同行，抵達得較早，服務人員貼心地幫我們安排了店內唯一的包廂，包廂可以坐6-8人，讓我們享受了更為私密的用餐體驗。

每張餐桌上都有服務鈴，想要加水或續飯都非常方便。

珍小姐對他們的很多小細節都很滿意，像這消毒用濕紙巾就很講究，媽咪最愛加分。

這次我們點了六人套餐，這樣的搭配讓人完全不用煩惱選菜的問題，內含多道時時香的人氣料理，如我最愛的「阿婆紅燒肉」和「3.5杯雞」，每一道都鹹香下飯。另外，也有雙人和四人的套餐供選擇，適合不同人數的聚餐需求。

米飯無限供應

時時香的料理真的是白飯殺手，每一道菜都讓人想配上一大碗飯。六人套餐還附有三種米飯無限供應，以不浪費為原則，吃完可以請服務人員續飯，對於像我這樣的飯桶來說，這真的是太棒的服務了！

霸王甘蔗蝦

這道菜絕對是大人小孩都愛的經典菜色，鮮蝦漿包裹著甘蔗，蝦漿鮮甜又帶有甘蔗的清香，真的很耐吃。

旁邊附的冰梅醬也很搭，讓蝦肉的甜味更上一層樓。

阿婆紅燒肉

這道料理看起來黑嘛嘛的帶一點微辣，下飯指數直接衝上5顆星以上，這紅燒肉真的太香太下飯了。裡面除了紅燒肉外還有滷蛋、豆乾、花生同樣都是滷得很入味。

選用肥瘦各半的五花肉，滷得非常入味，連皮帶肉入口卻肥而不膩，配上濃郁的醬汁真的是非常過癮。

3.5杯雞

跟一般的三杯雞不同，3.5杯雞多了0.5杯的紹興酒，讓這道菜的香氣更濃郁。

搭配去骨雞腿肉，外脆內嫩，配上三杯醬汁的精華，絕對是下飯指數五顆星。

招牌胡椒蝦

這個也好合我口味，黑胡椒香氣很足。入口後黑胡椒的辣度就衝上來，再搭配石鍋的熱氣這味道相當過癮。

干鍋五更腸旺

這道菜下飯指數也是破表，有了這鍋可以多吃好幾碗飯。

裡面的配料不少，鴨血跟肥腸都相當滑嫩，整體辣度不高香氣很足。

腐乳空心菜

重口味的餐點吃完來點清爽口味的腐乳空心菜，豆腐乳的鹹香搭配脆口的空心菜同樣好吃。

麻油松阪豬

麻油香氣很誘人食慾，松阪豬脆口的口感相當迷人。

厚煎菜脯蛋

裡面每一口都有滿滿的菜脯，鹹香脆口的口味真的很讚，滿滿的蛋香實在沒話說，秒殺。

無敵豆酥嫩魚

這個豆酥滿到看不到魚肉的經典料理是每次來都會點的，是大人小孩都會愛的海鮮料理，整盤滿滿的豆酥也是白飯的好朋友。

魚肉細緻搭配酥脆口感的豆酥，不吃辣的朋友這道很推薦。

剝皮辣椒燉雞湯

最近跟剝皮辣椒很有緣，剝皮辣椒拿來料理也是相當合拍，湯頭帶點微微的辣度尾韻帶出的甘甜好討喜，裡面還加入蛤蠣讓整鍋湯更加提鮮。

雪蓋鳳梨烏龍

招牌洛神花茶

柚香鐵觀音

甘蔗四季青茶

我最喜歡「甘蔗四季青茶」，甜度剛好，清爽又不膩口，是很解渴的選擇。

杏仁豆腐

杏仁豆腐帶有古早味的Q彈口感，讓人一吃就回味無窮。

楊枝甘露

楊枝甘露則是清爽解膩，上面的柚子果肉增添了些許酸味，完美平衡甜度。

綠豆蒜

綠豆蒜中加入了粉圓和米苔目，讓口感更豐富，我超愛這道甜品。

這次的六人套餐依舊讓我們非常滿意，從「阿婆紅燒肉」到「3.5杯雞」，每一道都超下飯，再加上三種米飯無限供應，真的是吃得超級過癮。整體用餐環境舒適，適合家庭或朋友聚餐。吃飽喝足後，再到大江購物中心逛逛，這裡又多了幾個新品牌，而且全年停車免費，讓購物更開心。

時時香 中壢大江店｜店家資訊

地址： 320桃園市中壢區中園路二段509號4樓

電話： （03）468-0128

營業時間 ：

週一～週四11:00-15:00,17:30-22:00

週五11:00-15:00,17:30-22:30

週六11:00-22:30 / 週日11:00-22:00

官網：時時香 SHANN RICE BAR

延伸閱讀