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桃園399元吃到飽！饗厚牛排超澎湃義式百匯 銅板價排餐，超高CP值必試。

2024-12-27 10:00:00 文字：麥仔與珍小姐
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麥仔與珍小姐

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如果說到桃園聚餐，強烈推薦《饗厚牛排》！這家牛排店可不是普通的牛排店，他們自疫情後轉型，直接推出399元的義式百匯自助吧吃到飽，料理選擇多達上百種，包括海鮮、熱炒、披薩、炸物、甜點、水果、冰淇淋等等，最驚人的是完全不收服務費！而且如果想吃牛排，主餐加點最低只要49元起，真的超佛心！現在還有壽星優惠活動，生日當天打75折，當週也有85折，年底聚餐或聖誕節團聚，選這裡就對了！

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饗厚牛排位於桃園正光路，附近停車非常方便，旁邊就有兩個收費停車場，城市車旅停車場和正好停停車場，費用平日是20元/半小時。餐廳在大樓的二樓，走樓梯或搭電梯都可以到，相當好找。

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目前《饗厚牛排》在Google上已有超過3500則評論，評分高達4.2顆星，許多顧客都讚賞他們義式百匯的豐富菜色和多元口味，特別適合家庭或朋友聚餐！

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來這裡不用非得點牛排，但一定要試試他們的義式百匯，身高超過140公分只要399元，小朋友則根據身高調整費用。若想多補充點肉，可以加點主餐，價格從49元起到239元不等，選擇超靈活，怎麼點都划算！

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壽星優惠活動生日當天打75折，當週也有85折，年底聚餐或聖誕節團聚，選這裡就對了！

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店員在安排好座位後會送上一個QR Code，想要加點主餐就掃這個來點餐，相當方便。

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《饗厚牛排桃園店》室內空間寬敞，可容納超過150人。義式百匯的取餐區位於餐廳正中間，分為熱炒、炸物、熟食、沙拉、海鮮等區域，每個區域的選擇都相當豐富。

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平日下午到訪時，店內依舊高朋滿座，足見其受歡迎程度。

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炸物區炸雞翅外酥內嫩、多汁美味，炸豆腐也非常推薦，配上剛出爐的薄皮披薩更是一絕，特別是披薩的香氣與口感令人回味無窮。

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海鮮冷食區白蝦新鮮彈牙，透抽搭配五味醬超開胃，還有鮑魚、田螺等冷食，搭配多種醬料更添滋味。

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現在菜價貴鬆鬆能有這麼多的蔬菜可以吃到飽。

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熱炒熟食區這裡有台式炒麵、義式燉飯、滷豬腳等，味道媲美飯店自助餐，滷豬腳尤其肥而不膩，非常下飯。

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熟食區還提供港點、擔仔麵、滷肉飯等選擇，甚至能吃到台式白粥和玉米濃湯，真的是多樣又貼心。

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▲饗厚牛排義式百匯，港點區。

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▲饗厚牛排義式百匯，關東煮、DIY擔仔麵。

桃園399元吃到飽！饗厚牛排超澎湃義式百匯 銅板價排餐，超高CP值必試。  ▲饗厚牛排義式百匯，滷肉飯。

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▲饗厚牛排義式百匯，白粥。

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▲饗厚牛排義式百匯，玉米濃湯。

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▲饗厚牛排義式百匯，羅宋湯。

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水果區陳列超過10種水果，楊桃等少見品項也有，每種水果都甜度高、水分足。

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甜點區則有冰糖銀耳和多種冰淇淋，抹茶霜淇淋更是不能錯過的好味道。

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白蝦的表現真的讓人滿意，每隻蝦的個頭都不小！

桃園399元吃到飽！饗厚牛排超澎湃義式百匯 銅板價排餐，超高CP值必試。  我這天忍不住拿了兩輪，蝦肉的品質穩定又新鮮，剝蝦時甚至可以整隻蝦尾完整取出，肉質彈牙又鮮甜，真的很可以。

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炸物區也值得一讚！炸豆腐的外皮酥脆又香，內部保留濕潤的口感，我忍不住吃了兩輪。披薩部分則是薄皮款式，剛出爐的香氣撲鼻，幾乎一上桌就被秒殺，真的很搶手！至於炸雞翅，外酥內嫩、火候掌控得剛剛好，真的是必試品項。

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這天我們還加點了排餐，當主餐上桌時，大家看著滿桌的美食都忍不住笑了，真的超豐盛。排餐的價格便宜到不可思議，卻有著很有誠意的表現，這麼佛心的餐廳真的少見！

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起司牛排（6盎司）NT$69這款牛排是夜市經典，但多了兩片融化中的起司，整道料理的香氣層次感更豐富！

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我們選了五分熟的熟度，牛排的肉質軟嫩又沒有筋，搭配底下的鐵板麵，吃完整份超有飽足感。以這個價位來說，真的不能再划算了！

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桃園399元吃到飽！饗厚牛排超澎湃義式百匯 銅板價排餐，超高CP值必試。   豬排 NT$49兩大塊豬排只要49元，真讓人懷疑老闆到底有沒有賺錢！豬排選用西班牙進口的肉質，口感嫩而多汁，完全不乾柴，這樣的品質完全是銅板價中的戰鬥機！

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雞腿排 NT$59也是滿滿誠意，表皮酥脆、帶著醃漬後的香氣。肉質軟嫩多汁，一刀切下時，肉汁直接溢出來，超級誘人！

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吃飽後，一定要來點水果和甜品收尾。水果區的誠意滿滿，超過10種種類，連少見的楊桃都出現在自助吧上，而且每一樣水果的甜度和水分都很到位，讓人吃得心滿意足。

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甜品部分不得不提冰糖銀耳，喝上一碗瞬間滿血復活，真的很棒！

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最後的完美Ending則是日式抹茶霜淇淋，抹茶的濃郁香氣讓這一餐畫下最滿足的句點。

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這天吃下來，從義式百匯到加點排餐，真的應驗了網路的好評。菜色多元、品質穩定，還有高CP值的價格，簡直讓人直呼太值了！如果你在桃園想找適合家庭或朋友聚餐的地方，《饗厚牛排》真的是無腦選擇，399就能吃得超滿足。

饗厚牛排｜店家資訊

饗厚牛排桃園店
地址：桃園市桃園區正光路72號2樓

電話：02-2600-1866
營業時間：週一～週日11:00~22:00（最後收客到21:00）

官網：https://joyful-steak.com.tw/

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饗厚牛排 桃園店

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place桃園市桃園區正光72號2樓
4.33 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.30
服務品質
4.35
裝潢氣氛
4.20
CP值
4.45
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