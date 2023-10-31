近期登山活動很密集
收到眠月線抽中入園通知
剛好隔2周要去爬玉山,就當作行前訓練
⇩⇩《 眠月線》⇩⇩
🔸海拔2318公尺
🔸全長:9.26公里,來回約6~7小時
🔸橋梁24座,隧道12座
🔸921地震後眠月線鐵路坍方停駛
八八風災後再度損毀
🔸進入台灣一葉蘭自然保留區,需申請入園許可證
🔸必攜帶物品: 頭燈,雨衣,水,食物
🔸眠月路線為沼平到石猴 【單程】
阿里山森林遊樂區⇨阿里山火車站⇨沼平車站
⇨眠月線入口(阿里山閣大飯店旁)⇨塔山步道
⇨木平台 ⇨ 眠月線與祝山線鐵路交會處(取左)
⇨明隧道1號⇨大崩壁+多個隧道+橋梁⇨塔山車站
⇨一葉蘭保留區⇨眠月線檢查哨
⇨8.2K杉木群黑森林
⇨ 石猴休憩區⇨ 石猴車站
💪這次成員:7大3小
前一晚先入住嘉義飯店F Hotel 飯店
一早就前往阿里山森林遊樂區
門票我們提前網路購票,直接掃QR Code入園
步行抵達阿里山車站
走眠月線要搭往沼平車站的班次
9:00起半小時一班 ,票價100元/人
我們錯過9點的班次,只好步行至沼平車站
野生獼猴曬太陽
經過櫻之道後,前往沼平車站
遇到阿里山火車
抵達沼平車站
繼續往阿里山閣大飯店前進
此時的鐵道還不是眠月線入口請勿行走
沿途還能賞楓
阿里山閣大飯店前,下圖正是眠月線路線入口
再從塔山步道至木平台,再接眠月線
經過一片森林後,
接到塔山步道 (沿途指標很清楚,不會迷路)
塔山步道處於中海拔山區霧林帶,
海拔2663尺,後半段為陡上
山區日落較早,午間易有濃霧
走過木棧橋沿著下方路徑走
經過木平台後,一下子就祝山線跟眠月線交會處
選擇左線往眠月線
眠月線路起點
我最佳夥伴就是我親愛的老姊
抵達明隧道1號~網美拍照地,最多人駐足的地方
去程當時很多人排隊,我們是在下午回程才拍照
一下就變起大霧
大霧退散後就變成雲海
雲海非常壯觀漂亮
大崩壁
天氣晴朗連小孩子都能輕鬆通過
我家迪迪(4y10m)需要大人輔助
但是下雨天易濕滑,要格外小心
我們一票人在這稍作休息用餐
在此時準備戴起頭燈,接下來要進入隧道
大家務必戴頭燈,沒頭燈裡面可是黑漆漆一片
隧道內塵土飛揚,也建議大家戴上口罩或頭巾掩住口鼻,
我個人鼻子比較敏感,所以進隧道我都會戴上
塔山車站
這2位隨地就能休息~厲害
下圖有洗手間指標,有隔間的野生廁所
指標往石猴及水漾森林
水漾森林我也好想去,下次可以安排
第3隧道也算是網美拍照景點
大合照
接著進入一葉蘭自然保留區
需申請才能進入‼
建議單線通行
大家都有默契,會互相禮讓,也都會互相道謝
越走後面路段比較少人,沿途的植物都比較高
蠻多咬人貓,會引起皮膚灼熱刺痛,要小心別觸碰到喔!!
8.2K杉木群黑森林
石猴觀景台及石猴車站
此點只有3位團員代表前往,
我們在黑森林處帶小孩子先回程
回程已起大霧,
迪迪一點都不害怕,只想追趕前方的姐姐
回到這,已出現大片雲海
後方壯觀雲海,彷彿仙境般的夢幻
才下午4點半回到沼平車站,已經起大霧狀態
櫻花老街逛逛,喝個熱咖啡
小芯芯的紀念品
櫻之道~全長176.7m, 高度14m
阿里山車站
5點多的阿里山遊樂區大門,宛如晚上般的景象
眠月線沿途森林景致迷人
沿著舊鐵軌,走過多座橋梁,通過斑駁隧道
去程與回程雖在同一條路上,天氣變幻無常
上午湛湛藍天,萬里無雲,下午雲霧繚繞
欣賞到眠月線迷人的不同風貌~非常值得!!
大家走了快8小時肚子都餓,
接著到石棹達官現炒吃晚餐去~
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- 阿里山遊樂園區內
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