近期登山活動很密集

塔關山 .眠月線.玉山(雪山.嘉明湖都沒中)

收到眠月線抽中入園通知

剛好隔2周要去爬玉山,就當作行前訓練

⇩⇩《 眠月線》⇩⇩

🔸海拔2318公尺

🔸全長:9.26公里,來回約6~7小時

🔸橋梁24座,隧道12座

🔸921地震後眠月線鐵路坍方停駛

八八風災後再度損毀

🔸進入台灣一葉蘭自然保留區,需申請入園許可證

🔸必攜帶物品: 頭燈,雨衣,水,食物

🔸眠月路線為沼平到石猴 【單程】

阿里山森林遊樂區⇨阿里山火車站⇨沼平車站

⇨眠月線入口(阿里山閣大飯店旁)⇨塔山步道

⇨木平台 ⇨ 眠月線與祝山線鐵路交會處(取左)

⇨明隧道1號⇨大崩壁+多個隧道+橋梁⇨塔山車站

⇨一葉蘭保留區⇨眠月線檢查哨

⇨8.2K杉木群黑森林

⇨ 石猴休憩區⇨ 石猴車站

💪這次成員:7大3小

前一晚先入住嘉義飯店 F Hotel 飯店

一早就前往阿里山森林遊樂區

門票我們提前網路購票,直接掃QR Code入園

步行抵達阿里山車站

走眠月線要搭往沼平車站的班次

9:00起半小時一班 ,票價100元/人

我們錯過9點的班次,只好步行至沼平車站

野生獼猴曬太陽

經過櫻之道後,前往沼平車站

遇到阿里山火車

抵達沼平車站

繼續往阿里山閣大飯店前進

此時的鐵道還不是眠月線入口請勿行走

沿途還能賞楓

阿里山閣大飯店前,下圖正是眠月線路線入口

再從塔山步道至木平台,再接眠月線

經過一片森林後,

接到塔山步道 (沿途指標很清楚,不會迷路)

​​​

塔山步道處於中海拔山區霧林帶,

海拔2663尺,後半段為陡上

山區日落較早,午間易有濃霧​

走過木棧橋沿著下方路徑走

經過木平台後,一下子就祝山線跟眠月線交會處

選擇左線往眠月線

眠月線路起點

我最佳夥伴就是我親愛的老姊

抵達明隧道1號~網美拍照地,最多人駐足的地方

去程當時很多人排隊,我們是在下午回程才拍照

一下就變起大霧

大霧退散後就變成雲海

雲海非常壯觀漂亮

大崩壁

天氣晴朗連小孩子都能輕鬆通過

我家迪迪(4y10m)需要大人輔助

但是下雨天易濕滑,要格外小心

我們一票人在這稍作休息用餐

在此時準備戴起頭燈,接下來要進入隧道

大家務必戴頭燈,沒頭燈裡面可是黑漆漆一片

隧道內塵土飛揚,也建議大家戴上口罩或頭巾掩住口鼻,

我個人鼻子比較敏感,所以進隧道我都會戴上

塔山車站

這2位隨地就能休息~厲害

下圖有洗手間指標,有隔間的野生廁所

指標往石猴及水漾森林

水漾森林我也好想去,下次可以安排

第3隧道也算是網美拍照景點

大合照

接著進入一葉蘭自然保留區

需申請才能進入‼

建議單線通行

大家都有默契,會互相禮讓,也都會互相道謝

越走後面路段比較少人,沿途的植物都比較高

蠻多咬人貓,會引起皮膚灼熱刺痛,要小心別觸碰到喔!!

8.2K杉木群黑森林

石猴觀景台及石猴車站

此點只有3位團員代表前往,

我們在黑森林處帶小孩子先回程

回程已起大霧,

迪迪一點都不害怕,只想追趕前方的姐姐

回到這,已出現大片雲海

後方壯觀雲海,彷彿仙境般的夢幻

才下午4點半回到沼平車站,已經起大霧狀態

櫻花老街逛逛,喝個熱咖啡

小芯芯的紀念品

櫻之道~全長176.7m, 高度14m

阿里山車站

5點多的阿里山遊樂區大門,宛如晚上般的景象

眠月線沿途森林景致迷人

沿著舊鐵軌,走過多座橋梁,通過斑駁隧道

去程與回程雖在同一條路上,天氣變幻無常

上午湛湛藍天,萬里無雲,下午雲霧繚繞

欣賞到眠月線迷人的不同風貌~非常值得!!

大家走了快8小時肚子都餓,

接著到石棹 達官現炒 吃晚餐去~

----延伸閱讀----

>>【登山 2天1夜】水漾森林➨鹿屈山➨鹿屈山前鋒 逆向O型縱走《4位小隊友同行 • 差點迷路驚險之旅 • 杉林溪繡球花季》

>>【百岳】南橫-關山嶺山 全家出動《3位小隊友~5Y2M小兒子第二座百岳》

>>【健行】屏東阿朗壹古道《海岸原始森林 最美海岸線 》

>>【百岳】玉山主峰 兩天一夜

>>【百岳】南橫-塔關山《4Y9M兒子首座百岳~全程自己爬》

>>【小百岳】屏東里龍山🤍南台灣最美三角點🤍《新小小隊友4Y8M兒子加入》

>>【小百岳】屏東棚集山 第三(田園 )登山口《4歲半兒子首次挑戰小百岳》

>>【百岳】合歡尖山+合歡石門山 《新手百岳入門》

>>【百岳】合歡東峰❤四月冰霜+遇見水晶宮路段結冰❤

>>【小百岳】屏東笠頂山 3號登山步道《屏東熱門小百岳》

>>【百岳】合歡北峰~鷹石尖+北峰名樹+合歡北峰小嘉明湖

>>【小百岳】苗栗火炎山《 台版美國大峽谷》

>>【小百岳】高雄旗尾山《攀岩•山脊稜線 》

>>【小百岳】屏東笠頂山 4號登山步道 《屏東熱門小百岳》

>>【健行】台中大坑1號步道

>>【百岳】玉山前峰一日單攻 **3個小隊友(3歲7歲10歲)挑戰石瀑區**

<<資訊>>

阿里山遊樂園區內



檢視較大的地圖

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

文章標籤