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【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

2023-10-31 22:28:16 chaoerh小昭 人氣：107
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：38篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：嘉義縣 > 阿里山鄉

眠月線.jpg

 

近期登山活動很密集

塔關山.眠月線.玉山(雪山.嘉明湖都沒中)

收到眠月線抽中入園通知

剛好隔2周要去爬玉山,就當作行前訓練

⇩⇩ 眠月線⇩⇩

🔸海拔2318公尺

🔸全長:9.26公里,來回約6~7小時

🔸橋梁24座,隧道12座

🔸921地震後眠月線鐵路坍方停駛

八八風災後再度損毀

🔸進入台灣一葉蘭自然保留區,需申請入園許可證

🔸必攜帶物品: 頭燈,雨衣,水,食物

🔸眠月路線為沼平到石猴 【單程】

阿里山森林遊樂區阿里山火車站沼平車站

眠月線入口(阿里山閣大飯店旁)塔山步道

木平台  眠月線與祝山線鐵路交會處(取左)

明隧道1號大崩壁+多個隧道+橋梁塔山車站

一葉蘭保留區眠月線檢查哨

8.2K杉木群黑森林

石猴休憩區 石猴車站 

 

💪這次成員:7大3小

 

 

前一晚先入住嘉義飯店F Hotel 飯店

一早就前往阿里山森林遊樂區

門票我們提前網路購票,直接掃QR Code入園

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

 

步行抵達阿里山車站

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

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走眠月線要搭往沼平車站的班次

9:00起半小時一班 ,票價100元/人 

我們錯過9點的班次,只好步行至沼平車站

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

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野生獼猴曬太陽

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

 

經過櫻之道後,前往沼平車站

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

遇到阿里山火車

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

 

抵達沼平車站

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

 

繼續往阿里山閣大飯店前進

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

 

此時的鐵道還不是眠月線入口請勿行走

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

沿途還能賞楓

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

 

阿里山閣大飯店前,下圖正是眠月線路線入口

再從塔山步道至木平台,再接眠月線

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

 

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

經過一片森林後,

接到塔山步道 (沿途指標很清楚,不會迷路)

​​【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

 

塔山步道處於中海拔山區霧林帶,

海拔2663尺,後半段為陡上

山區日落較早,午間易有濃霧

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

走過木棧橋沿著下方路徑走

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

經過木平台後,一下子就祝山線跟眠月線交會處

選擇左線往眠月線

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

 

眠月線路起點

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

我最佳夥伴就是我親愛的老姊

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

 

抵達明隧道1號~網美拍照地,最多人駐足的地方

去程當時很多人排隊,我們是在下午回程才拍照

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

一下就變起大霧

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

大霧退散後就變成雲海

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

雲海非常壯觀漂亮

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大崩壁

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

天氣晴朗連小孩子都能輕鬆通過

我家迪迪(4y10m)需要大人輔助

但是下雨天易濕滑,要格外小心

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

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【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

 

我們一票人在這稍作休息用餐

在此時準備戴起頭燈,接下來要進入隧道

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

大家務必戴頭燈,沒頭燈裡面可是黑漆漆一片

隧道內塵土飛揚,也建議大家戴上口罩或頭巾掩住口鼻,

我個人鼻子比較敏感,所以進隧道我都會戴上

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

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【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

 

塔山車站

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

這2位隨地就能休息~厲害

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

 

下圖有洗手間指標,有隔間的野生廁所

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

 

指標往石猴及水漾森林

水漾森林我也好想去,下次可以安排

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

 

第3隧道也算是網美拍照景點

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

大合照

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

 

接著進入一葉蘭自然保留區

需申請才能進入

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

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【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

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【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

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【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

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建議單線通行

大家都有默契,會互相禮讓,也都會互相道謝

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

拼图1.jpg

人拼图.jpg

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

 

越走後面路段比較少人,沿途的植物都比較高

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

 

蠻多咬人貓,會引起皮膚灼熱刺痛,要小心別觸碰到喔!!

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

 

8.2K杉木群黑森林

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石猴觀景台及石猴車站

此點只有3位團員代表前往,

我們在黑森林處帶小孩子先回程

石猴拼图.jpg

 

回程已起大霧,

迪迪一點都不害怕,只想追趕前方的姐姐

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

 

回到這,已出現大片雲海

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

後方壯觀雲海,彷彿仙境般的夢幻

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

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【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

 

才下午4點半回到沼平車站,已經起大霧狀態

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櫻花老街逛逛,喝個熱咖啡

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小芯芯的紀念品

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

 

櫻之道~全長176.7m, 高度14m

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阿里山車站

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

 

5點多的阿里山遊樂區大門,宛如晚上般的景象

【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

 

眠月線沿途森林景致迷人

沿著舊鐵軌,走過多座橋梁,通過斑駁隧道

去程與回程雖在同一條路上,天氣變幻無常

上午湛湛藍天,萬里無雲,下午雲霧繚繞

欣賞到眠月線迷人的不同風貌~非常值得!!

大家走了快8小時肚子都餓,

接著到石棹達官現炒吃晚餐去~

 

 

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