台中一位難求的人氣漢堡排！客觀炭火小料理，百元價就能吃到職人日式炭火料理！

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

客觀炭火小料理 環境分享

▼【客觀炭火小料理】位於台中南屯區大墩十四街，鄰近COSTCO和IKEA，橘色系外觀看起來低調質感，開車可停放於附近收費停車場。

▼【客觀炭火小料理】用餐環境有吧檯、多人桌和包廂位置，每一個角落超有日式風格，各種擺設都很講究用心。

▼半開放廚房可以看到師傅們現場製作料理，日式氛圍感整個拉到滿點，無論是約會或聚餐都超適合!

客觀炭火小料理 菜單

客觀炭火小料理 餐點介紹

厚切牛舌和牛挽肉?990元

▼每日限量的厚切牛舌和牛挽肉，可以吃到粉嫩的牛舌和厚實牛挽肉，使用日本山形牛後腿肉製作漢堡排，直火炭烤搭配噴槍炙燒，還沒吃就聞到迷人香氣，一咬下肉汁更是瞬間狂噴，配上生蛋黃好吃到會銷魂。

▼牛舌的部分也沒在開玩笑，口感彈脆好咬，切得有點厚度很過癮。

烤伊比利橡木豬排套餐?850元

▼超級香的烤伊比利橡木豬排套餐，吃起來完全不輸給和牛等級，肉質超級軟嫩，入口迷人的油香襲來，劃破生蛋黃後伴著享用，口感香氣也更加濃郁，不吃牛的朋友這款真的值得一試!

▼以上餐點皆為套餐式的出餐模式，前菜的葡萄蝦、秋刀魚、牛舌春捲、日式蒸蛋、湯品，每一樣吃起來都超有水準，從擺盤到調味都能感受到認真不馬虎，另外套餐內附的芋香米，更是可以無限吃到飽的!

麻辣奶油蝦球?100元 炙燒鳥串?130元

▼另外也有許多創意品項能單點，激推這道麻辣奶油蝦球，完美復刻在黑白大廚出現的樣子，外層酥酥脆脆，咬下能吃到飽滿的蝦肉內餡，尬上解膩的麻辣奶油醬好有趣!

客觀炭火小料理

無論是環境或餐點都充滿日式風情，【客觀炭火小料理】真的沒在開玩笑，在用餐過程人潮沒停過，還沒吃之前覺得未免太誇張，但實際品嚐過就能完美了解，店家的堅持講究及用心!

客觀炭火小料理 店家資訊

地址：台中南屯區大墩十四街360號

營業電話：04 2302 0699

營業時間 : 17:30-21:30

