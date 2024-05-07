一鷺串燒居酒屋｜台中創意系雞肉燒烤專門店，每一口都是極致炭火香氣!

台中串燒控又多了一家名單可以吃啦，主打少見雞肉燒烤的【一鷺串燒居酒屋】，遵循傳統的日式炭火燒烤方式，以職人精神打造每一口味蕾享受，另外還有牛豬肉串燒品項選擇，以及結合創意元素的日式料理，將居酒屋的水準提升到另一個層次，各位懂吃的老饕們快收藏這家!

❤️南屯店限定活動 ❤️

即日起至 2024/05/31，來店用餐憑身分證每有一個「6」，即可兌換黑尾波雞串一串（每桌限出示一張）。最高累積四個「6」兌換「4」串 ex. A165206666（此組號碼可兌換最多4串)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【一鷺串燒居酒屋】在台北和台中都有分店，這次來到位於台中南屯的門市，超大的招牌在路上相當醒目，開車可停放於旁邊的博客停車場(用餐滿2000元折抵1小時)。

▼【一鷺串燒居酒屋】用餐環境寬廣氣派，融入日式設計的質感元素，從個人吧台桌到多人桌位都有，不管想獨自小酌或多人聚餐都適合，另外還有私密的包廂區(附設KTV和投影幕可使用)。

▼【一鷺串燒居酒屋】採取開放式廚房設計，可以看到師傅現場料理的過程，使用日式傳統炭火燒烤，搭配秘製醬汁和灑粉提升美味，很厲害的是用餐時完全不會有燒烤味。

▼【一鷺串燒居酒屋】每晚8點有超酷的「猜拳王」活動，獲勝者可獲得特製料理，

菜單

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餐點介紹

豪華什錦海鮮火焰燒💰

▼浮誇的豪華什錦海鮮火焰燒，在桌邊時會上演精彩表演秀，在海鮮淋上酒燒出熊熊烈火，釋放出食材的滿滿鮮味，吃得到超大扇貝、魷魚、大蝦和九孔，每一款的新鮮度都很讚，強力推薦大家要點這道~

紫蘇梅酒蕃茄塔💰220元

▼同樣融入新意的紫蘇梅酒蕃茄塔，將居酒屋常見的梅酒蕃茄變化，以酥脆的塔皮為基底，搭配酸甜的番茄梅酒凍和番茄，大口吃下逼逼波波在嘴裡爆開，完全不違和好好吃!

雞菲力串特盛💰380元(黑松露美乃滋、柚子胡椒、紅玉味噌、蒜味噌、明太子)

▼招牌人氣雞菲力串特盛，使用自家契作牧場天然地雞，一次能吃到五款不同的風味，雞肉熟度烤的剛剛好，柔軟中有著雞肉的甜香，其中我最喜歡柚子胡椒口味，清爽中伴隨著嗆辣感好對味!

宜蘭金棗豬五花卷💰90元 炭烤日本紫蘇蘋果豬五花卷💰90元 帶骨二節翅串💰80元

▼榮登我最愛充滿創意的串燒系列，外層是酥脆油香的豬五花肉，咬下居然夾有金棗和紫蘇蘋果，酸中帶甜中和了油膩感，讓人不知不覺就吃光光；還有尺寸不小的帶骨二節翅串，雞皮烤到金黃酥脆，大口啃著享受實在好涮嘴~

野菜三兄弟組合💰200元(埔里大香菇串、炭烤奶油娃娃菜、炭烤澎湖稜角絲瓜串)

▼愛吃菜菜的必點野菜三兄弟組合，包含埔里大香菇串、炭烤奶油娃娃菜、炭烤澎湖稜角絲瓜串，師傅烤工很厲害，不只保留了蔬菜本身的水分，能吃到蔬菜的甜和炭火香氣，咬下去爆汁的口感超過癮~

月見松露肋眼骰子肉💰520元

▼邪惡破表的月見松露肋眼骰子肉，嚴選頂級的肋眼骰子牛排，結合蒜油與洋蔥蒜頭爆炒，軟嫩中有著濃厚黑松露香氣，劃破蛋液沾著吃更加濕潤美味!

一鷺手作微醺提拉米蘇💰240元

▼最後可以來份一鷺手作微醺提拉米蘇，吃起來是屬於大人系的成熟路線，以咖啡酒搭配自家特製的馬斯卡彭起司，整體口感滑順又綿密，夾層中能吃到爽脆的堅果顆粒，還有濃郁的可可粉讓人大滿足!

蜜桃可爾必思💰60元 精選檸檬茶💰60元

▼飲品提供酒精和無酒精的品項，酒精包含清酒、威士忌、燒酌、純米大吟釀、果實酒、紅白酒、金賓HIGH、生啤酒和水果沙瓦，不喝酒的話推薦可以點蜜桃可爾必思和精選檸檬茶，酸酸甜甜的配酒很適合!

用餐心得

顛覆對居酒屋串燒的常見印象，【一鷺串燒居酒屋】從環境到餐點都讓人驚豔，拋開常見的串燒和日料烹調方式，融入許多常見新穎的創意元素，每一道料理都變得更加有趣，還有每晚8點的超酷「猜拳王」活動，獲勝者可獲得特製料理，很適合三五好友一起來同樂!

店家資訊

一鷺串燒居酒屋

線上訂位 : https://inline.app/booking/-yakitori

官網 : https://www.yakitori.com.tw/

一鷺串燒居酒屋 台中南屯店

電話 : 04-2473-5216

地址：台中市南屯區南屯路二段458-1號

營業時間：17:00-00:00

一鷺串燒居酒屋 台中中興店

電話 : 04-2305-9808

地址：台中市西區中興街120號

營業時間：17:00-00:00

台北也有分店

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food