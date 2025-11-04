日本岐阜—肉の匠家｜飛驒高山老街人手一盤入口即化飛驒牛壽司

說到飛驒高山必吃，飛驒牛絕對榜上有名。

飛驒牛是產自於日本岐阜縣的黑毛和牛，必須經過14個月以上的飼養且通過協會通過認證，其特色是柔軟的肉質與分布均勻的油花，以美味和高性價比為著稱。

其料理舉凡壽司、串燒、可樂餅、燒肉，在飛驒高山老街地區十分易見，尤以承裝在蝦餅上的炙燒飛驒牛壽司特別受觀光客喜愛，所以這次造訪飛驒高山當然也沒有錯過。

「肉の匠家」是其中一家知名的飛驒牛專賣店，店家每週會在飛驒市場的拍賣會親眼檢驗牛隻品質，再對符合品質的產品進行競標，並將整頭牛買進後再進行後續處理、分裝，所以所販售的飛驒牛產品都是新鮮且品質有保障的。

所以如果不想花太多時間排「飛驒こって牛」 或「坂口屋」，「肉の匠家」會是一個不錯的選擇。

飛驒高山老街的店面為複合式，除了是肉鋪之外，也有販售燒肉、牛排、烤串及壽司等熟食。

看著冷凍櫃中的各種部位的飛驒牛，其油花分布好像一幅絕美的畫作，令我看得目不轉睛，如果住宿的地方有廚房，還真想買一些回去自己煎牛排享用。

▲食べ比べ3貫にをり壽司 1000円

三貫分別為鹽味、生薑醬油、芥末醬油；而飛驒牛都是炙燒至三分熟左右，口感極其軟嫩，油脂也很清爽，我一人就可以吃完一整盤。

而下方的蝦餅也可以作為仙貝食用，不使用免洗餐具的作法我十分贊同，有特色亮點也環保。

三貫壽司因為調味不同，想當然也有不同的風味，但不論是鹽味跟醬油口味，都不會喧賓奪主，過度調味而掩蓋掉飛驒牛本身的風味，而油脂的膩感也會被醋飯的酸度巧妙中和。

如果沒有太多預算吃飛驒牛牛排或燒肉，以壽司方式嚐鮮，的確也是小而美、不傷荷包的方式。

▲飛驒牛ステーキ串 500円

相較於壽司，飛驒牛肉串表現略顯一般，就是偏油的烤串，價格也不是很便宜，不推薦。

肉の匠家

地址：日本〒506-0842 Gifu, Takayama, Shimoninomachi, ２

電話：+81 577-36-2989

營業時間：11:00-14:30、17:00-20:30（周二週三公休）

（用餐日期：2025/3）



