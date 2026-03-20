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日本九州世界級建築師坂茂設計！複合式溫泉公園「Kur Park 長湯.クアパーク長湯」含餐廳、住宿、泡湯。

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2026-03-20 12:10文字：紫色微笑 
紫色微笑

紫色微笑

Kur Park 長湯/クアパーク長湯是日本最新的溫泉公園，2019年一推出就大受歡迎。地點就在大分縣竹田市長湯溫泉區。Kur Park 本身是世界級建築師坂茂的作品 !共分為 3 個部分：溫泉中心、餐廳和 14 座小木屋構成的飯店空間，結合日本第一濃度最高的長湯溫泉碳酸泉、打造成餐廳及住宿的健康與休閒設施三合一的溫泉公園。其中有個50公尺的溫泉步道非常特別，喜愛建築的朋友一定要來朝聖啊，對於日本泡湯有興趣的朋友更是不能錯過啊

  •  照片來源 : Kur Park 長湯官網及大分縣
 

Kur Park 長湯/クアパーク長湯｜景點門票交通資訊

  • 地址：九州大分縣竹田市直入町長湯3041-1
  • 營業時間：10:00～20:30（溫泉棟）
  • 電話：0974-64-1444
  • 門票：大人500円，小學生200円，水着レンタル(租借)500円
  • 官網Google Map

Kur Park 長湯/クアパーク長湯｜園區環境

這個就是50公尺的溫泉步道(文末有影片)

Kur Park 長湯/クアパーク長湯 一旁還擁有河川景色呢，一面泡湯一面欣賞河岸風光聽著蟲鳴鳥叫、淙淙流水聲，非常享受

14 座小木屋構成的飯店空間  

還是看一下影片介紹最實在啦

Kur Park 長湯/クアパーク長湯｜溫泉

半戶外的露天空間，可以一面呼吸新鮮空氣，一面欣賞隨著河岸四季不同的景色。這溫泉水道感覺也有復健水療的效果

由四根木管和紙管撐起圓頂的溫泉棟，象徵著支撐健康的四大要素「飲食、睡眠、身心護理和保養」，水道上面設有屋頂，所以晴天下雨各種氣候都可在溫泉步道裡運動、呼吸新鮮空氣，二樓有男女分開的溫泉浴室。

 

除了水深60公分到110公分的溫泉步道外，這裏便是也有日本傳統男女分開的裸湯，另外也為外國遊客打造、著泳衣的男女混湯。是不是很貼心呢



走累了還有寢湯，可躺著看風景

感覺就在大自然裏泡湯!!! 非常棒的環境

非常典雅的住宿環境

每一棟都是原木地板、陽台、私密空間，有單人房和雙人房可選擇，閣樓型的雙人房還有天窗，可以賞天空、看星星

Kur Park 長湯/クアパーク長湯｜美食

餐廳提供新鮮季節蔬菜、豆腐、豐後牛、川魚等在地食材製作的健康料理。

好棒的泡湯環境啊

長湯這一帶擁有全日本濃度最高的長湯溫泉碳酸泉，和蘇澳冷泉非常類似，只不過是一冷一熱!! 一樣都有氣泡產生的哦!!

長湯溫泉是九州第一個發表「源泉放流宣言」的溫泉區，溫泉湧出量和炭酸的高濃度也是世界領先。碳酸氣體會經由皮膚被身體吸收，可刺激毛細血管擴張、促進血液循環，被NPO法人「健康與溫泉論壇」認定為日本百名湯之一！

Kur Park 長湯/クアパーク長湯｜影片  

照片來源 : Kur Park 長湯官網

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