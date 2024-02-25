北海道搶手旅宿再加一！自從2022年10月邊境解封之後，台灣人到日本最常飛東京、大阪之外，非都會型地區就屬北海道最為搶手，星野集團看準這波商機已經陸續在北海道各地設立近10間旗下品牌的旅宿，如今又宣布即將在2024年7月6日於函館打造一座全新的「OMO5 函館 by 星野集團」，讓旅客們僅需5分鐘就能步行到函館車站，還能透過OMO獨家的嚮導活動，走訪附近只有在地人才知道的好店，絕對是函館接下來相當熱門的指標旅宿。



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▲圖片來源／星野リゾート



亮點1、走到函館車站只要5分鐘

星野集團旗下的「OMO」旅宿自2018年在北海道旭川推出第一間分館以來，價錢不僅比集團其他品牌更親民誘人，該有的高品質服務也是樣樣到位，因此這幾年都深受不少小資觀光客的好評。繼「OMO7旭川」、「OMO5小樽」與「OMO3札幌薄野」之後，現在又有全新的「OMO5函館」要在北海道地區插旗，並以「120％函館」為概念，就是要讓旅人充分享受函館特有的海鮮、函館山夜景、歷史悠久的街道與街區的深厚魅力，並預計於今年7月6日開幕，從函館車站徒步5分鐘便可抵達飯店，可說是讓觀光客十分心動的地理位置。

▲圖片來源／星野リゾート



亮點2、公共空間「OMO Base」24小時都可放鬆

OMO5函館的公共空間「OMO Base」除了櫃台與休息區之外，也設置了資訊充實的「周邊地圖」，讓旅客24小時都可以在這裡放鬆、規劃旅途，發揮旅宿與在地連結的觀光功能，讓飯店成為探索函館街道的最強後盾。OMO Base同時設有能享用美食甜點的「OMO Cafe & Bar」、裝設壁爐的戶外露台以及各種結合函館漁燈元素的休憩空間，讓人認識到不同於百萬夜景的函館另一面。

▲圖片來源／星野リゾート



亮點3、免費帶你逛70年歷史「函館自由市場」

說到OMO的服務，就不得不提到「OMO Ranger（周邊嚮導）」的導覽與「GO-KINJO地圖（私房景點地圖）」，旅客可透過這個活動深度了解函館周邊獨有的風情與文化，跟著熟悉函館當地的「OMO5函館」工作人員，不用花力氣做功課，就可以在早上9點無痛開逛擁有70年歷史的「函館自由市場」，而自由市場兩旁林立了大約40家商店，包括魚店、水果店和蔬菜店等，因此還被當地人譽為「市民的廚房」，就連在地廚師也喜歡來這裡採買食材呢。

▲圖片來源／星野リゾート



亮點4、12種豐富房型任你挑

飯店房型一共分成12種，合計245間客房，每個房間都能脫下鞋子赤腳行走，在裡面放鬆地度過住宿時光，一進入房內，就可看到牆上繪有通往函館山的纜車壁畫、海洋藍的沙發、以函館點點街燈設計的靠墊、磚塊造型的地毯，讓房客每一分每一秒都彷彿置身於函館城鎮之中。同時也有適合家庭或團體房客住宿的大型「OMO House」，可以自行在外購買函館最道地的食材後回到房間親手料理，與家人朋友享受溫馨的時光。

▲圖片來源／星野リゾート



亮點5、早餐就能吃到五星級海鮮

到了早餐時段，OMO5函館的「OMO Dining」則採全自助式的方式用餐，現場空間的設計靈感來自於北海道知名景點「五棱郭」，在這裡一早就能享用到相當奢華的五星級海鮮、海鮮蓋飯、爐端燒、鹽味拉麵、壽司和魷魚飯，讓遊客們在接下來的一整天當中，能夠精力充沛享受函館的美好。

▲圖片來源／星野リゾート

亮點6、到熱門景點就搭免費觀光巴士

除此之外，OMO5函館還有一項入住旅客專屬的「函館免費觀光巴士」的服務，巴士每半個小時會有一班，從飯店出發後會途經函館自由市場、灣區、元町公園、函館山纜車、五稜郭等重要景點，可說是超強的免費好康。

▲圖片來源／星野リゾート



「OMO5 函館 by 星野集團」 設施簡介

開幕日期：2024年7月6日

地址：北海道函館市若松町24番1

客房總數：245間

費用：1晚31,000日圓起（單房價格已含稅及早餐、溫泉費用另計)

開幕優惠：開幕後90天內入住，房價可折3,000日圓

交通方式：JR函館本線「函館車站」步行約5分鐘 ▲圖片來源／星野リゾート

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