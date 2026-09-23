日本爆紅懶人沙發進化了！150公分XXL超大尺寸躺著坐都行，豆粒加3種泡棉打造超Q彈包覆感

日本知名家具品牌家具之彥推出150公分超特大懶人沙發，雙人共享也不擁擠。資深編輯李維唐表示「這款產品結合微粒與高低反彈泡棉，徹底解決了傳統懶人沙發容易過度沉陷的痛點。」

日本知名簡約家居品牌家具之彥（タンスのゲン，Tansu no Gen）正式推出終極進化版超特大懶人骨頭泡棉懶人沙發（ビーズ×ウレタンクッション），直接用寬度達到150公分的XXL號巨無霸尺寸震撼亮相，躺上去瞬間體驗被柔軟雲朵溫柔包覆的沉浸式感官享受，雙人一起躺下也完全不擁擠，絕對是今年最值得入手的慵懶居家神器。

▲躺下去真的就站不起來，日本爆款XXL號巨無霸懶人沙發寬度達150公分，微粒結合雙層泡棉徹底釋放全身壓力，慵懶程度滿分。圖／家具之彥提供；窩客島整理



獨家三層複合黃金比例，擺脫塌陷感打造完美支撐

傳統懶人沙發坐久了容易產生沉陷感或支撐力不足的困擾，家具之彥特別研發出獨家三層複合結構，巧妙將極致流動的極細微粒結合低反彈泡棉與高反彈泡棉，讓微粒順應身體線條彈性變形，低反彈泡棉均勻分散身體壓力，高反彈泡棉則在底層提供紮實支撐力，即便長時間坐在上面看電影或玩遊戲，依然能保持舒適姿勢，告別腰酸背痛。

▲柔軟細條絨布面料觸感細緻療癒，帶有微絨毛的溫暖質地，每次觸碰都能感受肌膚被溫柔撫觸的幸福感。圖／家具之彥提供；窩客島整理

靈活空間搭配攻略，三種尺寸滿足不同房型需求

除了視覺效果驚人的XXL號尺寸之外，品牌也貼心推出了適合小資族或套房空間的L號與XL號尺寸，L號寬度為80公分，重量約7公斤，輕巧好搬移，是個人獨享慵懶時光的首選，XL號寬度為125公分，重量約15公斤，能夠順暢伸展雙腿，XXL號寬度為150公分，重量約29公斤，圓潤優雅的輪廓擺放在客廳能自然融入整體裝潢，完全不會帶來空間壓迫感。

▲雙人共享慵懶時光也不擁擠，大人2人同時舒適躺臥大展身手，圓潤優雅的輪廓擺放在客廳自然融入整體裝潢。圖／家具之彥提供；窩客島整理



莫蘭迪質感色調結合柔柔細條絨布，打造精緻生活美學

這款懶人沙發在質感細節上也展現極致巧思，表面採用觸感細緻柔順的柔軟細條絨布，帶有微絨毛的溫暖質地，每次觸碰都能感受細膩療癒的肌膚撫觸，顏色選擇上則導入時下最受歡迎的莫蘭迪色系，包含清新明亮的乳白色（ミルキーホワイト）、溫柔優雅的煙粉色（ダスティピンク）以及沉穩內斂的炭灰色（チャコールグレー），能為居家空間增添優雅質感。

▲單人獨享優雅閱讀時光，XL號尺寸寬度125公分，能順暢伸展雙腿，給肌膚最溫柔的療癒擁抱。圖／家具之彥提供；窩客島整理

全拆洗式外套設計，輕鬆維持潔淨無負擔

考慮到日常使用的便利性，沙發外層布套採用滑順拉鍊設計，拆卸相當便利，可以直接放入家中洗衣機清潔，不論是汗水沾染或是平時享用零食飲料時的意外傾倒，都能隨時清洗保持乾淨衛生，讓養寵物或有小孩的家庭也能無後顧之憂地享受極緻放鬆的居家時光。

▲全拆洗式外套設計輕鬆清潔，外層布套配有拉鍊，拆卸便利且可放入機洗，養寵物或小孩也安心。圖／家具之彥提供；窩客島整理







超特大『懶人骨頭泡棉懶人沙發』（ビーズ×ウレタンクッション）





發表日期：2025年10月14日



產品亮點與特色

獨家 3 種中材黃金複合結構

極細微粒（微粒）：高流動性，可順應不同體型與坐姿彈性變形。

低反彈泡棉：均勻分散體壓，營造柔軟包覆感。

高反彈泡棉：提供底部紮實支撐力，防止長時間坐臥導致的過度沉陷與腰酸背痛。

質感外觀與材質

面料：採用柔軟起毛的細條絨布（コーデュロイ生地），觸感溫暖舒適。

配色（莫蘭迪色系）

乳白色（ミルキーホワイト）

煙粉色（ダスティピンク）

炭灰色（チャコールグレー）

清潔與實用性

外層布套配有拉鍊設計，可輕鬆拆卸並直接放入家用洗衣機丸洗（機洗），適合有小孩或寵物的家庭。

楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/tansu/4330000000/

本店サイト：https://www.tansu-gen.jp/collections/beadcushion/products/43300057

ヤフーショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/43300057.html

剛體驗完日本家具之彥的極致包覆感，還想看看其他日系質感聯名新品嗎？

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