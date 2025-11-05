富士山迷必訪靜岡景點！富士山遺產中心近距離欣賞富士山美景，限定富士山紀念品買起來。

「富士山世界遺產中心」以獨特倒富士山建築與沉浸式展覽聞名，結合文化體驗、全景展望台與限定富士山紀念品，讓旅人全面感受富士山之美，是富士山迷必訪的靜岡景點。

富士山迷必訪靜岡景點！「富士山遺產中心」是備受矚目的富士山景點，靜岡縣政府為了讓旅人能深入了解富士山的歷史與文化背景而特別打造；館外以朱紅色大鳥居為地標，與富士山同框形成絕佳拍照景致；建築本體採倒富士山造型，搭配前方水池，在天氣晴朗之際可倒映出完整山景。





「富士山遺產中心」模擬登頂體驗！沉浸式感受富士山之美

值得一提的是，「富士山世界遺產中心」的設計有別於一般展覽館，館內以立體展區構成螺旋式動線，讓旅人彷彿化身登山客，隨著坡道緩緩前行，一邊欣賞富士山風貌、一邊了解相關文化與自然資訊，模擬登上富士山的體驗；沿途螢幕呈現富士山的晝夜景致，並設有互動投影，讓旅人能與畫面中的登山者趣味互動，增添樂趣。



「富士山遺產中心」頂樓展望台賞富士山

在「富士山世界遺產中心」的頂樓展望台，遊客可近距離欣賞壯麗的富士山景致，視野開闊、毫無遮蔽，將富士山雄姿盡收眼底。展望台設計別具巧思，座椅與建築外觀皆以「倒富士山」為靈感，呼應整體建築主題。熱愛富士山的旅人可靜坐其間，靜靜欣賞這座象徵日本的名峰。館內視聽室則播放由遺產中心團隊製作的原創紀錄片，分為「天」、「宙」、「地」三部，以空拍與模擬影像呈現富士山的壯闊與生命力，每部約十分鐘，推薦旅客完整觀賞，體驗富士山不同面貌的震撼之美。



富士山紀念品大集合！伴手禮、文創小物一次入手

「富士山世界遺產中心」一樓設有富士山主題商品專區，陳列琳瑯滿目的富士山紀念品，讓旅人盡情選購。從富士山造型手帕、衛生紙套、卡片、明信片到可愛吊飾等文創小物一應俱全。特別推薦富士山便當袋，外型設計精緻可愛，即使內附濕紙巾，許多遊客仍是為了收藏袋子本身而購買。除此之外，食品類的富士山伴手禮種類也相當豐富，無論是餅乾、糖果或茶品，都極具地方特色；對熱愛富士山的旅人而言，這裡不僅能深入了解富士山的文化與自然魅力，還能帶回滿滿的富士山限定紀念品。「富士山世界遺產中心」無疑是富士山迷不容錯過的靜岡景點。





「富士山遺產中心」資訊

營業時間：09:00～17:00 (7、8月延長至18:00)

地址：静岡県富士宮市宮町5-12

給富士迷的富士山情報

