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大阪最美飯店誕生！復刻150年歷史打造出全新飯店，擁有便利交通和魅力設施，帶你回味百年車站歷史風情。

文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：JR西日本ホテルズ 人氣：256
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特派員 Trish

特派員 Trish

JR West Hotels 旗下的質感飯店品牌 THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection必訪！融合大阪昔日車站風情，打造魅力飯店，讓你一秒穿越時光。

入住THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection來趟時光之旅！

七月甫開幕的「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」選址於1874年5月11日首代大阪站誕生的地點，位於以現代建築、購物和夜生活聞名的梅田「JP TOWER OSAKA」內，與JR大阪站西口直接相連。為了將這片土地所孕育的歷史文化傳承至未來，特別以「THE OSAKA TIME」作為品牌理念。
 

飯店設施包括1樓入口大廳、29樓接待大廳和餐廳、30樓至38樓，共418間客房。7樓設有5間宴會廳，其中主宴會廳面積達742平方公尺，挑高7公尺。30樓配備健身房和浴室區域，最頂層38樓則設有「SPECIALTY SALON」特色休憩廳。
 

飯店設計以TIME TRAVEL（時空之旅）為主題，讓下榻旅人在穿梭各區域時，都能感受到受大阪歷史、文化與體驗啟發的空間設計。同時運用多樣工藝與材質，並以「鐵路與車站的記憶」為榮，打造獨一無二的住宿體驗。
作為位於大阪站西區這個交通樞紐與再開發熱點的全新飯店，不僅能體驗大阪，更可感受西日本各地的魅力與文化，成為連結人與人、人與城市的旅遊據點。

 

接待大廳（29樓）

作為旅程起點的接待櫃台採用島型設計，以昔日車站的驗票口為靈感，將接待櫃台比擬為售票處，為入住旅人的時空之旅（住宿體驗）創造期待感。從上方俯瞰，接待櫃台的形狀與酒店標誌相同，其中大阪首字母「O」的環形設計，既象徵日本傳統文化，也代表人與人的連結。


 

客房（30-38樓）

客房共分為18種類型，總計418間：30-33樓為「Signature特選樓層」、34-37樓為「Scenic景觀樓層」、38樓為「Specialty尊貴樓層」，所有客房環繞建築物外圍呈「口」字型排列，讓旅人能欣賞東南西北各不相同的景致。室內設計以大阪堺出身的茶道大師千利休的「見立之心」理念為設計方向，反映大阪精緻的文化，以細膩的待客之道引領旅人進入豪華舒適的空間。


 

SPECIALTY SALON（38樓）

38樓「SPECIALTY」及各樓層套房的賓客專屬使用的「SPECIALTY SALON」以「雲上」為概念，匯集值得傳承予未來與世界的精髓。除提供入住與退房服務外，更供應早餐、精緻點心、下午茶、晚間雞尾酒等。


此外，飯店鄰近JR大阪站的綜合設施「大阪Station City」，設有屋頂花園、豐富餐廳及電影院等，適合作為觀光景點；亦可至梅田等人氣觀光景點，感受大阪魅力。

 

THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection

地址：大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号
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