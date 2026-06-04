新莊人的八曜來了！八曜和茶新莊店悄悄預告，新莊飲料控敲碗想喝買一送一。

八曜和茶新莊店展店消息曝光後引發飲料控熱議，未來將成為新北第四間門市。編輯張人尹表示，八曜和茶開幕日期與優惠活動後續發展值得持續關注。

新莊人的八曜來了！飲料控瘋狂敲碗、想揪團喝的手搖杯「八曜和茶」這次展店消息再度掀起話題，在社群平台Threads有網友發現，新莊新泰路上悄悄掛起「八曜和茶」門市人員募集資訊，間接證實八曜和茶即將進駐的消息。在社群上立刻掀起廣大飲料控討論，不只期待「八曜和茶新莊店」開幕優惠活動，也敲碗更多新分店滿足飲料控。



▲八曜和茶傳出將於新莊展店，網友在新泰路發現門市招募資訊，引發不少飲料控關注新店消息。（攝影：張人尹）

八曜和茶新莊店 預告插旗

▲八曜和茶新莊店預告設點於新泰路與建中街路口，地點鄰近捷運新莊站生活圈。（攝影：張人尹）

八曜和茶新分店 吸引粉絲敲碗

▲八曜和茶人氣飲品包括柚香覺醒307與極韻白奶茶系列，深受不少粉絲喜愛。（攝影：張人尹）

八曜和茶新莊店

近期有網友在社群平台分享，看見八曜和茶員工招募資訊，預告著新分店即將登場。「八曜和茶新莊店」開幕預告就位在新莊新泰路和建中街路口，地點鄰近捷運新莊站、附近也有各式小食美食、飲料一條街，這次是八曜在新莊的第一間門市，也正式進軍新莊人的美食扣帶清單。目前官方尚未公告開幕日期，依據過往八曜和茶新開店的開幕優惠，也讓粉絲們期待是否會有「開幕買一送一」能揪團喝。在這波「八曜和茶新莊店」開幕話題中，也有各地粉絲敲碗，希望能在自己的生活圈也開一間門市。這次「八曜和茶新莊店」是八曜在新北市的第四間門市，也吸引尚未有八曜進駐的台北市、桃園，以及新北市林口、蘆洲等粉絲敲碗，期待未來不用跑太遠，就能喝到八曜經典的「柚香覺醒307、406極韻白奶茶、茉心極韻白奶茶」等必喝飲品。門市地址：新北市新莊區全泰里新泰路159號開幕日前：尚未公告，依八曜和茶官方資訊為準。