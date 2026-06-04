發發飲料免費喝！中山站快閃發發Ｘ思波綺，山茶花金萱免費喝 買飲料送洗髮精。

發發聯名思波綺 TSUBAKI推出山茶花香飲品與中山快閃店活動，還有免費喝、滿額贈洗髮乳等好康。編輯張人尹表示，發發與思波綺跨界合作話題十足，成為近期手搖新品焦點之一。

▲發發首度攜手思波綺 TSUBAKI推出山茶花香聯名企劃，限定飲品、紙杯與快閃活動同步登場。（攝影：張人尹）



▲發發與思波綺 TSUBAKI於中山捷運站廣場打造快閃店，成為近期人氣打卡新熱點。（攝影：張人尹）

兩款山茶花新品把花香裝進杯中

▲發發推出「蜜香山茶花凍凍優格」，將優格、蜜香與山茶花凍結合，帶來濃郁又清新的風味層次。（攝影：張人尹）

中山快閃店登場完成任務免費喝

▲發發快閃店推出限定任務活動，完成指定挑戰即可免費獲得聯名飲品與限定贈品。（攝影：張人尹）

滿額送洗髮乳再拿折價券與髮貼

▲發發快閃店推出限定任務活動，完成指定挑戰即可免費獲得聯名飲品與限定贈品。（攝影：張人尹）



▲發發與思波綺 TSUBAKI聯名組合加贈奇異鳥髮貼與88折優惠券，寶雅通路組合限定。（攝影：張人尹）

TSUBAKI思波綺 快閃沙龍計畫- feat. 發發 快閃店資訊

發發Ｘ思波綺優惠活動

於發發門市消費飲品單筆滿 388 元，即贈「思波綺瞬亮潤澤/修護洗髮乳」乙瓶（款式隨機贈送）。

於發發門市購買任一飲品再加碼贈「寶雅 30 元折價券」乙張（限於寶雅通路購買思波綺產品方可折抵使用）。

寶雅通路獨家限量推出「經典絲綢紅瓶洗髮乳贈補包組」組合內容包含思波綺瞬亮潤澤洗髮乳、補充包，附贈「發發奇異鳥髮貼」及「發發飲品 88 折優惠券」。

更多飲料話題一起喝

飲料控免費喝發發！療癒系優格手搖品牌「發發」首度攜手日本髮品品牌「思波綺 TSUBAKI」，這次特別把山茶花香氣為靈感，推出期間限定聯名飲品、山茶花限定紙杯，希望讓粉絲從視覺、味覺到生活儀式感都能感受到聯名魅力。同時這次發發也和思波綺攜手在中山站打造快閃店，搭配限定活動，飲料免費喝、髮品滿額贈，還有寶雅優惠券，誠意滿滿。本次聯名中，發發以思波綺髮品的山茶花香氣作為靈感，推出新品「蜜香山茶花凍凍優格」以發發招牌優格為基底，加入山茶花香氣與蜜香風味，再搭配Q彈山茶花凍，呈現濃郁乳香與花香交織的口感層次。另一款「蜜香山茶花凍凍金萱」則以金萱茶作為主角，融合山茶花香與蜜香點綴，喝得到清爽茶韻與滑順凍感。兩款新品皆加入特製山茶花凍，增添花香風味與咀嚼口感。除了新品上市之外，發發與思波綺 TSUBAKI也攜手打造「TSUBAKI思波綺 快閃沙龍計畫 feat. 發發」快閃店。在6/3-6/14期間於中山捷運站廣場登場，此外，每週五、六、日更加碼優惠活動，粉絲只要在快閃店現場完成指定任務，就能免費獲得聯名飲品一杯，同時還能獲得限定小物「髮箍或髮夾、髮膜試用包」等，吸引粉絲朝聖。如果不能衝快閃店也沒關係，這次發發同步祭出多項優惠，凡於發發門市單筆消費飲品滿388元，即可獲得思波綺瞬亮潤澤洗髮乳或瞬亮修護洗髮乳乙瓶，款式隨機贈送。此外，購買任一飲品還可獲得「寶雅30元折價券」乙張。這次合作也延伸至寶雅通路，推出限定「經典絲綢紅瓶洗髮乳贈補包組」，組合內除了洗髮乳與補充包外，還加贈「發發奇異鳥髮貼、發發飲品88折優惠券」，讓粉絲一次擁有聯名限定周邊與優惠好康。活動期間：6月3日至6月14日期間 每週五、六、日活動地點：中山捷運站廣場（4號出口）活動方式：活動期間只要親臨現場並完成指定任務，即可免費獲得聯名飲品乙杯等好禮。活動期間：即日起至送完為止活動內容：

推薦閱讀：星巴克草莓冰沙回歸！焦糖紅茶那堤、貓尾巴杯袋45款星巴克新品超欠買。

推薦閱讀：路易莎椰椰漂浮開喝！路易莎咖啡攜手if 100%椰子水，拿鐵椰椰漂浮 芒果漂浮必喝。

推薦閱讀：珍煮丹西瓜免費喝！珍煮丹西瓜烏龍 小玉西瓜回歸開賣，大暑日小玉西瓜0元免費兌換。