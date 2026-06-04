鶴茶樓推全新配料特製石花凍！6月10日限時1元加購，搭配芒果冰沙超消暑。

隨著夏日高溫持續飆升，手搖飲市場再度迎來水果系配料激戰。資深編輯李維唐表示，現代熟齡消費者在尋求消暑解饞的同時，更傾向選擇低卡無負擔的天然配料，鶴茶樓此次將台灣沿海傳統特產石花凍帶入現代茶飲，不僅成功與市場常見的珍珠做出區隔，手工製作的滑嫩Q脆口感搭配當季愛文芒果更完美平衡了甜膩感，預期將引領一波復古健康風潮。

每到下午悶熱難耐的時候，總想點杯冰涼的手搖飲來療癒自己。一向在配料上充滿創意，被大家公認是配料狂人的鶴茶樓，這次又要在6月10日為大家帶來不一樣的驚喜。這次品牌把目光投向了台灣沿海潮間帶的傳統特產，把充滿古早味與海洋氣息的石花凍帶進了現代手搖杯裡。這款全新研發的特製石花凍，擺脫了平常吃膩的珍珠或椰果，搭配上夏天最受歡迎的限定粒粒芒果系列，要在這個悶熱的季節裡，帶給我們最清爽，優雅的感官享受。

▲雙款當季限定芒果新品在桌面上交織出亮眼的金黃色澤，搭配剔透的冰塊與特製低卡配料，打造盛夏最強的消暑饗宴。圖／鶴茶樓提供；窩客島編輯李維唐整理



輕熟齡的低卡解饞對策，手工石花凍與愛文芒果的完美相遇

隨著年紀步入35歲以上的階段，雖然嘴饞想喝手搖飲，但心裡難免會擔心熱量帶來的負擔。鶴茶樓這次推出手工製作的特製石花凍，正好成了最貼心的輕盈選擇。這款配料承襲了傳統石花凍的靈魂，吃起來清新爽口且滑嫩Q脆，熱量低又沒有罪惡感。當它遇上了香甜濃郁的當季愛文芒果，金黃色的綿密冰沙裡滿是鮮甜的果肉，而清涼的石花凍就穿梭在其中。石花凍微甜的清爽感，剛好完美中和了芒果容易產生的甜膩感，層次感非常豐富，絕對會讓重視生活質感的咀嚼控們一口接著一口。

▲滿滿喝得到的鮮甜芒果肉與綿密冰沙，與底部的滑嫩Q脆石花感凍完美層層交疊，視覺畫面消暑感十足。圖／鶴茶樓提供；窩客島編輯李維唐整理

辦公室下午茶必點，雙款芒果新品規格與微糖完美比例

這次的粒粒芒果系列在用料上真的毫不手軟，每一口都能喝到實實在在的果肉。如果喜歡茶香，可以選擇「粒粒芒果石花感凍綠茶」，售價85元。這款以淡雅的蘭香綠茶為基底，襯托出愛文芒果的鮮甜，打成如雲朵般細緻的冰沙口感，再加入滑脆的石花感凍，喝一口就能把累積的燥熱感全部帶走。這款最低可以調整到微糖，非常適合不愛喝太甜的朋友，冰量則是固定提供L杯。另一款則是芒果控不能錯過的「粒粒芒果石花感凍冰沙」，售價90元。滿滿的芒果肉伴隨著細碎冰晶，加上Q脆的石花凍，這杯甜度與冰量都是固定黃金比例，不提供換料或加料，就是要讓我們喝到最純粹的夏日風味。

記好行事曆，開賣日限定1元銅板價高CP值點法

看完了新品介紹，最讓人期待的絕對是開賣當天的超值活動。在6月10日開賣這天，只要到全台門市購買任意飲品，想要加料這款特製石花凍，通通只要1元加購價。每個人限加購2杯，第3杯以上就會恢復原價，非常適合找辦公室鄰座的同事一起順便帶一杯。不過要特別提醒大家，這個好康活動只限親自到店購買，外送，電話預訂或是線上點餐系統都沒辦法享有這個優惠。再加上石花凍本身的滑脆特性，這款新品是沒辦法做成溫飲或熱飲的。上班族們不妨先調好鬧鐘，當天親自去門市品嚐這杯充滿沿海清涼感的手工新風味。

▲散發優雅茶香與果香的限定飲品，微甜清爽不膩口，成為輕熟齡族群最貼心的低卡手搖解饞對策。圖／鶴茶樓提供；窩客島編輯李維唐整理







粒粒芒果系列新品上市與石花感凍1元加購活動

活動時間：2026年6月10日開賣日限定

活動內容：凡至門市購買任意飲品凡加料特製石花凍，即享有1元限時加購價，每人限加購2杯，第3杯以上依原價計算，本活動限來店購買，外送與電話及線上訂購皆不適用，且石花感凍飲品皆無供應溫熱飲。

除了這款引爆話題的古早味低卡配料，今年夏天各大連鎖品牌也紛紛推出誠意滿滿的鮮果飲品準備征服大家的味蕾

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