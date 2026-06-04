台北I人友善燒肉！5間台北一人燒肉清單，迴轉燒肉 附餐吃到飽平價推薦。

下班想吃肉又懶得社交，台北5間一人燒肉推薦！從和牛、烤羊到迴轉燒肉，免揪團、超平價！編輯 鄭雅之表示：
每到下班或週末，總有想大口吃肉卻不想社交的I人時刻，那就不能錯過這篇「台北一人燒肉」推薦清單，不用苦苦揪團，一個人入座就能隨時開烤！這次特搜5間台北討論度超高的一人友善燒肉，從北海道海外首店主打烤羊肉的「旭川成吉思汗大黑屋」、不到400元就能享受燒肉附餐吃到飽的「和庵燒肉株式會社」，到像逛超市一樣提籃選肉的「燒肉Lab」、北車趕車也能快速開吃高CP值和牛的「鉄火燒肉」，以及40元加價附餐吃到飽的「油花迴轉吧燒肉」。無論是精緻板前座位或爆棚CP值，這五間台北個人燒肉絕對是單身族的美食救星，快收進口袋名單。
旭川成吉思汗大黑屋
北海道必吃烤羊肉中山站也吃得到！來自旭川的排隊名店「旭川成吉思汗大黑屋」海外首店正式落腳台北中山商圈。嚴選澳洲空運生羊肉，以低溫冷藏維持鮮嫩、無羶味為特色，再用炭火七輪烤出外酥內嫩的層次，搭配自家研發香料與醬汁，鹹香交融、香氣濃郁。不設低消、不限人數，吧台座位讓一人吃烤肉也自在。全店只賣羊肉，最便宜一盤260元起，想一次吃遍人氣招牌的話，建議直接點「大黑拼盤」，羊肩里肌、羊里肌、羊腿肉與羊菲力一次滿足。
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旭川成吉思汗大黑屋 台北中山店 店家資訊
地址：台北市中山區中山北路二段74號
和庵燒肉株式會社豊漁餐飲集團特別創立全新品牌「和庵燒肉株式會社」，於即日起正式插旗新光三越A4地下2樓。主打「一人一爐」的專屬體驗，讓不想社交的I人族群或是下班想獨處的上班族，都能在精緻的板前座位中，依照自己的節奏掌控火候，享受到產地直送的頂級日本A5黑毛和牛，散發出迷人的油脂香氣與生活中的日常療癒感。套餐部分僅提供「A5和牛拼盤套餐」與「益活雞腿排套餐」兩款核心選擇，最便宜398元就能開吃，一旁還有飲料、白飯無限續，就怕你吃不飽。
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和庵燒肉株式會社 店家資訊
地點：台北市信義區松高路19號B2，新光三越台北信義新天地A4
營業時間：11:00 至 20:30
市政府新開燒肉超市「燒肉Lab」全新概念一人燒肉超市「燒肉Lab」坐落在市政府捷運站出口步行不到 1 分鐘的店面，以高品質、親民價錢和燒肉超市的多元性選擇用餐方式，成為近日信義區上班族下班後的小確幸，不用揪人也可以大口嗑肉。最吸睛的就是整排開放式低溫保鮮冰櫃，顛覆以往翻菜單點肉的用餐方式。燒肉控可提著籃子自由選購，肉品油花、厚度與色澤都能親眼確認，想吃什麼部位、拿幾份完全由自己決定。
看更多介紹：信義區個人燒肉超市！燒肉Lab一人燒肉新型態登場，市政府站旁下班就吃。
燒肉Lab 店家資訊
地址：台北市信義區忠孝東路五段19之1號
營業時間：11:00~22:00
訂位電話： 02-87682528
藏在北車二樓一人燒肉「鉄火燒肉」平價一人燒肉「鉄火燒肉」位於微風北車二樓，可以用最平價的價錢吃到和牛，就算是忙著趕車的旅客也可以輕鬆吃一份燒肉。每份套餐還附贈越光米飯、特製麻油蛋、漬物、湯品、生菜等配餐，不論是燒肉沾著半熟蛋，夾著生菜享受清爽的滋味，又或是將肉汁滴在越光米中一起入口，讓你每一口都有不同的體驗。
鉄火燒肉微風北車店 店家資訊
地址：臺北市中正區北平西路3號2樓
營業時間：10:00–22:00
一人迴轉燒肉「油花迴轉吧燒肉」40元附餐吃到飽由台北老字號燒肉店「油花炭火燒肉專賣店」推出的「油花迴轉吧燒肉」，希望透過小份量、多樣性、多選擇的迴轉燒肉用餐模式，打破現有燒肉店一定要揪朋友才能吃得窘境。價位部分有「50元、66元、88元」三種售價，平均客單價約落在450元，更貼心的是免服務費，是平日偶爾想要一個人吃頓好料的最佳選擇。目前在東門站、信義安和站都有分店，內用白飯、味噌湯各加價40元還可以吃到飽，超划算。
油花迴轉吧燒肉 信義駅 店家資訊
地址：台北市大安區光信里光復南路450號
油花迴轉吧燒肉 信義駅 店家資訊
地址：台北市大安區光復南路450號1樓
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