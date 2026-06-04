台北I人友善燒肉！5間台北一人燒肉清單，迴轉燒肉 附餐吃到飽平價推薦。

地點：台北市信義區松高路19號B2，新光三越台北信義新天地A4

營業時間：11:00 至 20:30





燒肉Lab 店家資訊

地址：台北市信義區忠孝東路五段19之1號

營業時間：11:00~22:00

訂位電話： 02-87682528

▲燒肉Lab點餐方式是自行提著籃子自由選購。(攝影：鄭雅之)

▲燒肉Lab主打一個人也能有高品質、多選擇的燒肉。(攝影：鄭雅之)





藏在北車二樓一人燒肉「鉄火燒肉」

平價一人燒肉「鉄火燒肉」位於微風北車二樓，可以用最平價的價錢吃到和牛，就算是忙著趕車的旅客也可以輕鬆吃一份燒肉。每份套餐還附贈越光米飯、特製麻油蛋、漬物、湯品、生菜等配餐，不論是燒肉沾著半熟蛋，夾著生菜享受清爽的滋味，又或是將肉汁滴在越光米中一起入口，讓你每一口都有不同的體驗。

鉄火燒肉微風北車店 店家資訊

地址：臺北市中正區北平西路3號2樓

營業時間：10:00–22:00

▲每份套餐還附贈越光米飯、特製麻油蛋、漬物、湯品、生菜等配餐。(攝影：編輯 鄭雅之) ▲平價一人燒肉「鉄火燒肉」位於微風北車二樓，可以用最平價的價錢吃到和牛。(攝影：編輯 鄭雅之)



一人迴轉燒肉「油花迴轉吧燒肉」40元附餐吃到飽

油花迴轉吧燒肉 信義駅 店家資訊

由台北老字號燒肉店「油花炭火燒肉專賣店」推出的「油花迴轉吧燒肉」，希望透過小份量、多樣性、多選擇的迴轉燒肉用餐模式，打破現有燒肉店一定要揪朋友才能吃得窘境。價位部分有「50元、66元、88元」三種售價，平均客單價約落在450元，更貼心的是免服務費，是平日偶爾想要一個人吃頓好料的最佳選擇。目前在東門站、信義安和站都有分店，內用白飯、味噌湯各加價40元還可以吃到飽，超划算。

地址：台北市大安區光信里光復南路450號





油花迴轉吧燒肉 信義駅 店家資訊

地址：台北市大安區光復南路450號1樓



▲一人迴轉燒肉「油花迴轉吧燒肉」最便宜一盤50元。(攝影：編輯 鄭雅之)