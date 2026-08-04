別再買水果蛋糕！2026六款「父親節造型蛋糕」推薦，帥氣皮鞋、熱血棒球場搭型男老爸才帥。

父親節還沒想好要買哪顆蛋糕？編輯王瀅瀅表示，以下六款可以直接閉眼入！

父親節即將在本週末登場，想好要拿什麼驚喜好好犒賞家中默默付出的守護者了嗎？今年各大品牌與星級飯店紛紛發揮創意，推出兼具高顏值與驚豔口感的限定糕點。不論是將溫馨的紳士皮鞋立於蛋糕上的台北君悅酒店，或是經典大鬍子與棒球造型上的趣味款式，都讓今年的餐桌時刻變得儀式感十足。以下整理出六款造型與風味兼備的父親節特別款蛋糕，快趁最後預購機會為老爸預約一份專屬美味。

▲6款兼具帥氣外型與星級風味的特色甜點，為老爸打造儀式感滿分的驚喜時刻。

1.曙光蛋糕

曙光蛋糕今年推出兩款各具特色的6吋限定造型蛋糕。其中《我的冠軍爸爸》以72%維也納生巧克力、法芙娜巧克力戚風蛋糕與竹炭可可鮮奶油為基底，搭配新鮮藍莓與櫻桃，交織出濃郁醇厚且不甜膩的大人系風味；另一款《陪爸爸喝一杯》則打造出極具話題度的無酒精啤酒造型蛋糕，將夏日限定的香甜芒果結合滑嫩布蕾，清爽口感讓人一口接一口，是炎炎夏日裡最對胃口的甜蜜選擇。

販售價格：6吋特價NT1,088

預購與取貨資訊：目前限量預購中，預訂請直接私訊官方。由於檔期製作數量有限，建議提前預訂以免額滿。

▲曙光蛋糕推出父親節限定6吋造型蛋糕，包含大人系的櫻桃可可黑騎士，與視覺感十足的無酒精啤酒造型芒果布蕾。

2.台北喜來登大飯店

台北喜來登以「醇釀樂章」為主題，推出適合微醺夜色與大人味蕾的6吋限定蛋糕。前調先以威士忌甘納許巧克力釋放出微苦帶甜的香氣，中段運用沉穩的咖啡慕斯與清爽柑橘凍譜出輕盈層次，最後則由杏仁海綿蛋糕與牛奶脆底鋪陳出豐富口感；並以鬍子巧克力點綴，打造獨一無二的口感。

販售價格：6吋TWD1,280

預購與取貨資訊：預購時間為7月19日至8月5日（8月5日前預付享9折、美饌卡享88折優惠）；提貨時間為7月26日至8月9日，需於提領日前三日完成預訂（不含提貨日），需至台北喜來登1F The Deli自取。

▲台北喜來登The Deli推出醇釀樂章父親節蛋糕，運用威士忌甘納許與咖啡慕斯交織出沉穩風味。

3.台北君悅酒店

台北君悅酒店推出的7吋「酸甜輕乳酪蛋糕」，用視覺直接將無私父愛具象化。蛋糕外觀承襲經典的法式夏洛特手指餅乾造型，頂端則以精緻的手工擬真皮鞋呈現，將紳士皮鞋與小巧童鞋並肩而立，象徵著陪伴孩子成長的溫馨情誼。風味上則以清爽酸甜的可爾必思慕斯為核心，外層覆上濃郁堅果帕林內與巧克力奶酥，巧妙平衡了乳酪的豐潤與果香的輕盈，口感清爽且完全不顯膩口。

販售價格：NT$1,680

預購與取貨資訊：7月31日前預訂享早鳥88折優惠；8月1日至8月9日期間若至指定餐廳用餐，亦可享蛋糕加價優惠價888元。

▲台北君悅酒店以紳士皮鞋與童鞋並肩的擬真造型，溫柔詮釋步步相隨的深刻父愛。

4.Häagen-Dazs

若想在酷暑中來點冰涼刺激，Häagen-Dazs今年獻上的「榮耀全壘打」冰淇淋蛋糕絕對能喚醒許多人與父親揮棒熱血的青春記憶。這款專為父親節打造的甜點，內餡特別嚴選綿密濃郁的抹茶冰淇淋，並巧妙融入開心果的香脆口感，讓濃郁堅果香與悠長茶香在口中完美交融。豐富的口感層次不僅象徵著父親在每個重要時刻的默默守候，也為值得喝采的榮譽時光增添一份冰爽甜蜜。

販售價格：7吋NT$2,380

預購與取貨資訊：即日起至8月9日前，購買2顆5吋以上冰淇淋蛋糕，第2顆可享88折優惠。

▲Häagen-Dazs榮耀全壘打冰淇淋蛋糕重現球場揮棒的回憶，為熱血時光獻上誠摯喝采。

5.君品酒店

想讓老爸體驗一日尊榮型男的滋味，君品酒店六樓茶苑推出的限定蛋糕「紳士老爸」絕對是不二之選。主廚以法式醇韻為靈感，選用64％濃郁苦甜巧克力作為風味核心，帶出如父親底蘊般深邃沉穩的極致口感。蛋糕頂部精細雕飾著立體紳士剪影與俏皮鬍鬚，搭配閃耀奢華金光的抹面與點綴其中的金箔，呈現出儀式感滿分的尊榮質感，絕對能為辛苦的爸爸帶來難忘的佳節體驗。

販售價格：6吋NT$1,280

預購與取貨資訊：預購日期自即日起至8月5日（三）止（須於取貨前三日完成預訂）；取貨日期為2026年8月1日（六）至8月8日（六）每天11:00-20:00，僅限於君品酒店6樓Le Thé茶苑現場自取，無提供宅配與外送。

▲君品酒店打造尊榮感十足的紳士老爸蛋糕，頂部飾以精緻的紳士剪影與俏皮鬍鬚。

6.高雄洲際酒店

偏好沉靜優雅風格的爸爸，那這款出自高雄洲際酒店DELICATESSE的「香草榛果聖多諾黑」就相當適合。靈感源自經典法式甜點，主廚巧妙將蛋糕輪廓打造成標誌性的成熟鬍子形狀，嚴選焦糖香草泡芙、香草香緹、烘烤堅果與香草榛果蛋奶醬，再搭配反摺千層酥皮，將酥脆、綿密與馥郁的風味層層交織。整體設計低調奢華且細膩有型，完美傳遞出對父親無聲守護的溫柔感謝。

販售價格：NT$1,480

預購與取貨資訊：取貨期間為2026年7月31日至8月9日，建議提前於線上或飯店專櫃預訂。

▲高雄洲際酒店以標誌性鬍子輪廓呈現香草榛果聖多諾黑，完美展現父親沉靜優雅的紳士氣質。

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