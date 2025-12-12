貢寮美食推薦黃金咖啡海岸！寵物友善餐廳，必點芒果冰沙與綜合拼盤。

新北貢寮黃金咖啡海岸擁有絕佳海景視野，座落於東北角海岸線第一排。主打摩卡冰沙與新鮮水果茶，並提供寵物友善環境，是享受午後悠閒時光的最佳去處。

新北貢寮黃金咖啡海岸以無敵海景聞名，座落於濱海公路旁可直視壯闊太平洋。店內採用大片落地窗設計，將海天一線的湛藍美景完整收錄眼底。無論是選擇室內吹冷氣或戶外露台吹海風，都能感受到濃厚的度假氛圍，是東北角旅遊不可錯過的休憩站。

貢寮寵物友善餐廳推薦，店貓親人互動療癒感十足

這裡不僅是賞海景的好去處，更是一間對動物極為友善的餐廳。店內飼養了幾隻親人的貓咪，經常在客人腳邊穿梭撒嬌，甚至會停留在鞋子上磨蹭，模樣十分討喜。對於喜愛毛小孩的旅客來說，能一邊擼貓一邊欣賞海景，絕對是旅途中最幸福的療癒時光。

必點招牌摩卡冰沙與芒果冰沙，夏日消暑的最佳選擇

店內飲品首推視覺效果滿分的摩卡咖啡冰沙，頂層擠滿鮮奶油並淋上巧克力醬，入口能感受到濃郁咖啡香與巧克力的苦甜交織。另一款人氣飲品芒果冰沙則是夏日限定的美味，金黃色澤散發濃郁果香，綿密口感入口即化，酸甜滋味彷彿將熱帶島嶼的陽光濃縮於杯中。

推薦綜合水果茶與醇厚美式咖啡，享受悠閒下午茶時光

若喜歡清爽口感的顧客，絕不能錯過店內的綜合水果茶，以醇厚紅茶融合多種新鮮水果，每一口都能喝到自然的果香與茶韻。而綠色森林水果茶則以清新綠茶為基底，層次豐富且解膩。至於喜愛純粹風味的人，一杯口感醇厚的美式咖啡，配上眼前徐徐海風，便能讓思緒沈澱。

現炸綜合拼盤酥脆不油膩，搭配海景更顯美味

除了多樣化的特色飲品，這裡也提供適合多人分享的炸綜合拼盤。內含薯條、雞塊與花枝丸等豐富品項，食材瀝油乾淨，吃起來酥脆多汁且完全不顯油膩。搭配一小碗清爽沙拉平衡口感，是午後時光與三五好友聊天解饞的最佳佐茶點心，滿足視覺與味覺的雙重享受。

鄰近金沙灣海濱公園交通便利，提供免費停車空間

黃金咖啡海岸地理位置極佳，鄰近知名的金沙灣海濱公園，遊客在品嚐完下午茶後，可直接步行至沙灘踏浪戲水。餐廳周邊設有空地可供免費停車，對於開車沿著台二線濱海公路旅遊的民眾來說相當便利。建議避開尖峰時段造訪，更能獨享這片寧靜美好的海景時光。