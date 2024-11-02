「原野牧場」是坐落於七星潭旁邊的咖啡廳，最大的特色就是緊鄰太平洋，內用的座位一定要先選靠近窗邊，建議要先上網預訂這樣機率比較高現場則是要碰碰運氣看當下的情況。除了可以欣賞七星潭的無敵海景外，另外的一大亮點就是新鮮羊奶，因為店家本身就有飼養羊隻所以喝到的羊奶都非常香醇，餐點也十分精緻美味適合來這裡悠哉享用午餐，離開時還能往下走順路去七星潭散步繼續拍海邊風光，讓這裡成為超級人氣的打卡景點。

餐廳資訊

原野牧場 名稱 : 原野牧場

電話 : (03)822-6778

地址 : 花蓮縣新城鄉七星街9號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 10:00-18:00

訂位連結 : 原野牧場

停車資訊 : 免費停車

粉絲專頁 : 原野牧場

我們是在花蓮市的「宏越租車」租完車之後直接開過來，車程大約12分鐘左右滿快的，餐廳旁邊就有附設免費的停車場

餐廳的位置在二樓沿著樓梯走上去還能看到招牌洋的圖案

餐廳環境

餐廳的周圍都是圍繞在大自然的樹林之中，另外一邊就是七星潭可以同時盡收眼底

餐廳內的裝潢是以木頭設計為主，整個氛圍十分愜意

內用的餐廳非常寬敞舒適，走道預留的空間也足夠不用擔心會影響到經過的顧客

因為當天前往時是山陀兒颱風結束後的第二天，前來用餐的人比較少一點就能自由選位子，我們是直接選最靠窗的座位方便拍照，現場也有人是攜帶狗狗和貓咪一起來用餐，經過時還會跟我們打招呼，只要不會亂跑或是影響到其他顧客就好，也是一間寵物友善的餐廳

入座後會先提供開水飲用，不過喝完一口後馬上就開始往川望不斷拍海景的照片

在拍照時剛好看到遠處的貓咪準備從屋簷跳到矮牆上，這應該是手機放大15倍左右所以有點模糊，不過滿幸運可以捕捉到起跳的瞬間

菜單

餐廳營業的時間只到晚上六點，主要是以早午餐、午餐和下午茶為主，人潮多時用餐時間是90分鐘，不過像我們因為颱風剛過人比較少就可以慢慢享用，而且店裡的員工都十分友善

前面是飲品和冰淇淋的部分，以往常見的「鮮奶茶」、「牛奶拿鐵」這類的飲品在這裡都會換成羊奶，變成「羊奶奶茶」和」羊奶拿鐵」

主餐的部分是以套餐的形式為主，可以搭配「主廚花園沙拉」、「原野巧達玉米濃湯」、「羊奶起司蛋糕」和「特調飲品」

主餐的部分也是還蓋不同國家的美食，即便口味多樣製作過程都不馬虎

如果是一群朋友一起來聚餐也可以直接點瓶裝的酒來喝，不過記得「開車不喝酒，喝酒不開車」的原則，只要是駕駛一定要避免酒精的攝取

菜單的後面有餐點的實拍圖可以參考，這樣看幾乎每一款都想來要來上一道了

餐點介紹

這次是點一份套餐再額外加點一杯飲品，餐點送上來時幾乎都要先拍上好幾張風景照才能開始享用

兩杯飲品分別是「新鮮羊奶」和「羊奶綠茶」，羊奶喝起來味道濃厚香醇，也是久違再喝到新鮮的羊奶。另一杯羊奶綠茶的奶香味比一般鮮奶綠茶還要濃郁，喝起來十分順口

第一道是「主廚花園沙拉」，採用的都是季節新鮮的生菜上面放上一塊馬鈴薯點綴

生菜和番茄吃起來爽脆多汁，上面淋的醬汁滿十分開胃

餐點都是現點現做需要等候一小段時間，不過也可以趁這個空檔到餐廳的附近拍拍照，回來的時候剛好主餐就準備好，我們點的是「原野牛肉松露三明治」旁邊是套餐的「原野巧達玉米濃湯」

天氣好時把餐點放在桌邊往外拍，這樣的風景就是來海景餐廳最大的目的之一啊~

三明治旁邊也有提供新鮮時蔬，選用的蔬菜跟沙拉不太一樣纖維質比較多一點，搭配主餐的一起吃去油解膩的效果非常好

裡面還有一片南瓜燉煮的十分軟爛，一口咬下軟軟綿綿細緻的口感非常舒服

接著第二道是主餐的「原野牛肉松露三明治」，雖然看起來就是簡單的麵包搭配牛肉上面再刷上松露醬，不過一口咬下厚滿滿的驚艷，松露使用的量比享樣中的多一入口味道馬上就充斥嘴中，牛肉選用的是「美國板腱牛」，採用低溫烘烤的方式外表有嚼勁裡面還是粉嫩的狀態，隨著咀嚼幾下後濃郁的牛肉香不斷散發出來

第三道是「原野巧達玉米濃湯」，上面有放上些許的黑胡椒和幾個麵包塊

湯頭喝起來香濃順口，讓人一口接一口越喝越上癮

把牛肉松露三明治沾點玉米濃湯一起吃，口感味道會更加濃厚還多了起司和奶香

吃完主餐後接著上來的是甜點「羊奶起司蛋糕」，一次把羊奶的料理吃好吃滿

蛋糕非常紮實吃起來濃郁的起司香味香出來，接著伴隨而來的是羊奶獨特的奶香味，當作餐後甜點就是一個完美的Ending

結語

雖然餐廳的位置相對郊區，如果沒有開車或是騎車比較難到達，但也因為地理位置的關係才能享受到這麼好的風景，來這裡用餐一次就能理解平時為何能這麼搶手，不先預訂幾乎很難有位子。餐點的十分精緻不管是外觀還是味道都兼具，搭配不遠處的無敵海景讓人用餐起來鬆鬆又愜意，吃飽後還能直接走下去七星潭散步聆聽海浪的拍打聲。