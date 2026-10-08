北海道首間凱悅尚萃酒店札幌開幕！開箱17樓高空柴火燒烤與現炸白魚薯條，限時下殺83折再送免費早餐

北海道旅遊迎來重磅新地標！札幌凱悅尚萃酒店正式開幕，以北方探險家居所為主題，推出83折與免費早餐優惠。資深編輯 李維唐 表示，該飯店完美結合絕佳地理位置與在地食材美食，是探索北海道四季風貌的頂級首選。

日本北海道又有頂級質感新飯店可以搶先開箱了，凱悅酒店集團旗下備受矚目的精品品牌首度插旗北海道，全新開幕的札幌凱悅尚萃酒店座落於札幌市中心精華地段，鄰近充滿歷史韻味與四季美景的北海道廳舊本廳舍紅磚廳舍，以及精彩活動不斷的大通公園，從飯店經由地下通道數分鐘即可輕鬆抵達大通地鐵站，步行至JR札幌站也僅需約10分鐘，無論想去札幌雪祭溜冰賞雪雕，或是搭車前往各大滑雪勝地與溫泉區都極為便利，開幕期間更推出超狂優惠，於2026年10月31日前預訂並於2026年10月3日至12月31日期間入住，即享有房價最低83折優惠，每位登記入住旅客可享每日免費早餐，每房每次住宿還直接加碼送3,000日圓酒店消費抵用金，凱悅天地會員更可賺取雙倍積分，絕對是安排北海道假期不可錯過的超值好康。

▲高挑開放的休憩空間設置了沉穩質感的石造壁爐，搭配溫暖木質調與大面天窗，旅人們圍坐在舒適沙發旁交流旅程點滴，享受放鬆充電的時光。圖／札幌凱悅尚萃酒店提供；窩客島整理



絕美北方探險家時尚宅邸！溫潤木質與沉浸式沉穩質感

走進札幌凱悅尚萃酒店，映入眼簾的是充滿故事感與當代美學的交織空間，設計靈感汲取自為北海道命名的著名探險家松浦武四郎，將整體空間打造為北方探險家的居所，全館共有216間客房與套房，基礎房型即擁有約10.9坪的寬敞空間，採光極佳的大面落地窗將札幌隨四季更迭的城市天際線完美引入室內，接待大廳佇立著由當地工匠精心雕琢的大型木製辦公櫃檯，搭配取材於北海道日常生活的編織稻草藝術品，展現細緻入微的工藝紋理，公共區域巧妙融入再生木材與溫暖宜人的壁爐休憩空間，當旅人在外探索了一整天後，回到飯店坐在微火閃爍的壁爐旁歇息，能親手觸摸到木質的溫潤手感與布藝的細膩質地，沉浸在極具品味的奢華氛圍之中。

▲夜晚窩在札幌套房的深色軟榻沙發上，牆上裝飾著以北海道風土為靈感的藝飾，搭配落地窗外迷人的札幌萬家燈火，享受專屬於北方夜色的時尚慵懶氛圍。圖／札幌凱悅尚萃酒店提供；窩客島整理

17樓絕美高空柴火燒烤！地中海風味結合北海道豐富物產

饕客們最期待的餐飲體驗同樣充滿驚喜，位於飯店17樓的Matsu Grill & Bar擁有高空開放式通透空間，主打以粗獷而細緻的柴火燒烤結合地中海料理風格，嚴選來自北海道海洋與大地的頂級食材，開放式廚房不斷飄散出誘人的迷人柴火香氣，主廚將鮮美海鮮與優質肉品放在火爐上炙烤，高溫鎖住飽滿肉汁，外層微焦酥脆、內層柔嫩多汁，搭配特製調味醬汁，口感層次豐富飽滿，讀者可以一邊品嚐道地的地中海風格佳餚，一邊俯瞰日夜更迭的札幌城市全景，感受極致視覺與味覺的雙重饗宴。



一樓輕鬆美式休閒風！現炸在地白魚搭配金黃薯條與精釀啤酒

如果想找個輕鬆悠閒的地點享用午餐或外帶小食，位於飯店一樓的Mr. Fish by Hyatt Centric Sapporo則是絕佳去處，距離紅磚廳舍僅有數步之遙，主打以北海道周邊海域新鮮捕撈的當季白肉魚現點現炸，金黃酥脆的炸魚外皮輕薄香酥，一口咬下能感受白肉魚細緻鮮嫩的肉質與滿溢的鮮甜汁液，搭配北海道在地種植的綿密馬涼薯條與冷冽順口的精釀啤酒，風味令人驚豔，現場還提供香氣四溢的魚肉漢堡與現炸吉拿棒等外帶美食，無論是坐在店內享受陽光漫射的放鬆時光，或是外帶到附近公園野餐都非常合適。

在地達人帶路深度探索！四季皆有不同風貌的北海道之旅

除了奢華住宿與頂級餐飲，飯店更貼心安排了在地達人服務，為旅人提供旅遊指南之外的私房路線，不論是春季賞花與地方祭典、夏季戶外活動、秋季豐收美食饗宴，或是冬季的雪地探索，在地達人都能根據旅客個人喜好提供季節限定地圖與每日推薦，讓每一次的北海道之旅都充滿新鮮感與獨特回憶，旅客能在結束滿滿行程後回到這座充滿溫度的活力據點，享受最完美的度假時光。

▲寬敞明亮的套房客房將木質溫潤手感與現代簡約美學完美結合，採光絕佳的落地窗把城市美景盡收眼底，柔軟的沙發與床鋪讓人一入住就想徹底放鬆。圖／札幌凱悅尚萃酒店提供；窩客島整理







札幌凱悅尚萃酒店（Hyatt Centric Sapporo）

開幕日期：2026年10月6日正式開幕

品牌地位：凱悅尚萃品牌首度進駐日本北海道的據點

地理位置：位於北海道札幌市中心複合式大樓高樓層，毗鄰北海道廳舊本廳舍（紅磚廳舍）與大通公園。可經由地下通道於數分鐘內抵達大通地鐵站，步行至JR札幌站約10分鐘。

客房規模與設計：全館設有216間客房與套房（每間約10.9坪/36平方公尺起）。以「北方探險家的居所」為設計概念，融入木質工藝、稻草藝術品與壁爐休憩空間。

館內餐飲：

Matsu Grill & Bar（17樓）：提供柴火燒烤結合地中海料理風格與高空市景。

Mr. Fish by Hyatt Centric Sapporo（1樓）：主打北海道當季白肉魚炸魚薯條、魚肉漢堡、吉拿棒與在地精釀啤酒。

開幕限定優惠活動：「新酒店會員獎勵優惠」（New Hotel Member Bonus Offer）

預訂期限：即日起至 2026年10月31日止（需直接向凱悅預訂）

入住適用期間：2026年10月3日至 2026年12月31日止

活動優惠內容：

房價折扣：一般旅客享 85 折優惠；「凱悅天地」會員享 83 折優惠。

免費早餐：每位登記入住旅客可享每日免費早餐。

館內抵用金：每房每次住宿贈送 3,000 日圓酒店消費抵用金（適用於 Matsu Grill & Bar、Mr. Fish、客房餐飲或迷你吧）。

會員點數加碼：凱悅天地會員預訂此優惠，符合資格之消費每滿 1 美元（或等值貨幣）可賺取雙倍凱悅天地積分。

開箱完北海道全新的頂級奢華飯店，還想看看其他國際奢華酒店品牌在亞洲又開了哪些震撼視覺的打卡新地標嗎？

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