日月潭一日遊私藏秘境！絕美蔣公碼頭，網美必拍涵碧步道與婚紗勝地。

南投日月潭涵碧步道旁的「蔣公碼頭」，曾是專屬的私人碼頭。如今以其懷舊木棧道與寧靜湖景，成為極受歡迎的婚紗拍攝勝地。

若將熱鬧的水社碼頭比喻為日月潭迎賓的客廳，那麼靜謐的「蔣公碼頭」便是這座大湖最神祕且優雅的後花園。這裡早期曾是蔣介石夫婦晨昏散步與乘船遊湖的私人專屬碼頭，隨著時代變遷，如今已全面對外開放，並保留了深具歷史韻味的木棧道與大紅燈籠。得天獨厚的地理位置使其免受喧囂打擾，無論是清晨微光或傍晚夕照，皆展現出如詩如畫的仙氣氛圍。不僅是無數攝影愛好者與網美爭相造訪的必拍熱點，更是許多新人指定拍攝浪漫婚紗的絕佳取景地，為南投旅遊增添了濃厚的唯美色彩。

隱密涵碧步道畔，絕美湖景秘境區

蔣公碼頭的具體位置座落於南投縣魚池鄉水社村中興路周邊，主要入口處鄰近知名的涵碧樓飯店與水社碼頭。對於自行驅車前往的旅客，建議將車輛妥善停放於腹地廣大的「中興停車場」內，隨後再以步行方式進入涵碧步道。沿著平緩且綠意盎然的湖畔步道漫步約十五分鐘即可抵達目的地。這段路程不僅免去了尋找車位的困擾，沿途還能飽覽波光粼粼的湛藍湖水與層巒疊嶂的壯麗山景，極佳的自然風光絕對會讓旅客感到這段十五分鐘的步行路程無比值得。

懷舊復古木棧道，仙氣瀰漫紅燈籠

抵達碼頭後，映入眼簾的便是極具標誌性的懷舊木棧道，兩側點綴著充滿東方古典美學的大紅燈籠。這裡刻意保留了早年的歷史風貌，未有過多現代化的突兀開發，讓整體環境散發著一股極簡寧靜的獨特質感。當傍晚時分夕陽斜照，金黃色的餘暉均勻灑落在平靜無波的湖面上，整個空間的時光彷彿瞬間慢了下來。那份充滿仙氣與詩意的空靈氛圍，不僅洗滌了都市生活中的繁雜壓力，更使其成為各大社群平台上極具人氣的網美攝影地標，隨手一拍皆是充滿層次感的高級大片。

浪漫幸福育樂亭，完美連線許願地

順著蔣公碼頭周邊探索，上方不遠處便會看見深具象徵意義的「育樂亭」。這座古樸的涼亭在地理位置上擁有著極為巧妙的設計，其視角正對著湖中央的拉魯島以及遠方的慈恩塔，三者在視覺上形成了一條完美無瑕的「幸福連線」。這項獨特的地理景觀吸引了許多情侶特地前來朝聖，他們會在此地靜靜許下心願，象徵著彼此的感情能如同這片深邃廣闊的湖水般悠長且穩固。這個充滿浪漫寓意的儀式感，已成為日月潭一日遊行程中，情侶與夫妻不可或缺的經典體驗。

極簡寧靜好質感，溫柔奶茶耶穌堂

望著宛如明鏡般的平靜湖面，與旅伴並肩坐在木棧道上，這份不受外界打擾的悠閒與靜謐，無疑是一趟深度旅行中最奢侈的享受。無論是清晨時分迎來第一抹日出的溫柔光影，或是傍晚靜靜欣賞夕陽將整片大湖染成耀眼的金黃色，這座充滿時光底蘊的碼頭總能給予旅客最安靜的擁抱。離開碼頭後，僅需步行幾分鐘便能抵達外觀呈現溫柔奶茶色系的「耶穌堂」，充滿簡約美感的羅馬式建築與靜謐的碼頭相互輝映，完美串聯成一條兼具人文歷史與自然風光的質感散步路線。

日月潭蔣公碼頭

地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 142 號 (近涵碧樓)

