南投東星屋景觀餐廳，180度百萬夜景，超狂雞排火鍋親子遊。

南投「東星屋景觀餐廳」坐擁 180 度零死角百萬夜景，提供澎湃火鍋與豪大雞排定食，是情侶約會與親子同遊的浪漫首選。

想逃離城市的喧囂，不妨驅車前往南投市的「東星屋景觀餐廳」。這裡鄰近南峰高爾夫球場與微熱山丘，是 139 縣道上最璀璨的約會聖地。餐廳擁有得天獨厚的地理優勢，能將南彰化的萬家燈火盡收眼底。無論是白天遠眺翠綠山景，還是夜晚欣賞 180 度零死角的百萬夜景，都讓人感到無比放鬆。環境清幽且設有專屬停車場，不用擔心停車問題，非假日來訪更能享受寧靜氛圍，是個能邊吃美食邊看夜景的高 CP 值景觀餐廳。

俯瞰南彰化燈火，零死角百萬夜景

東星屋最大的賣點就是那令人屏息的景觀視野。隨著夜色降臨，這裡瞬間化身為俯視南彰化燈火的最佳制高點。站在觀景台上望去，視野開闊完全無遮蔽，遠方國道上的車流宛如一條閃爍的金龍在黑夜中穿梭，與頭頂的星空相互輝映。這裡擁有真正的 180 度零死角觀夕視野，整片的燈海在深藍色的色溫層中顯得格外浪漫，隨手一拍都是質感大片，絕對是情侶約會的神級景點。

彩繪牆網美必拍，戶外溜滑梯放電

除了無敵夜景，園區內的環境規劃也相當完善。餐廳外觀繪有美麗的彩繪牆，非常適合網美拍照打卡。內用空間寬敞舒適，無論天氣冷熱都能在室內愜意用餐；戶外步道平坦開闊，走在其中吹著涼風十分舒服。對於帶小孩的家庭來說，這裡更是友善，戶外設有專屬的溜滑梯設施，讓孩子們能盡情放電玩耍，大人則能在一旁安心賞景，是個兼顧浪漫與親子需求的休閒好去處。

南瓜牛奶鍋濃郁，份量澎湃誠意足

景觀餐廳的餐點往往讓人擔心份量，但東星屋絕對會打破這個刻板印象。首推「南瓜牛奶鍋物」，走的是澎湃的家庭式火鍋路線，菜盤與肉片份量十足，湯頭濃郁順口，誠意滿滿。戶外用餐區充滿著自然的田園風味，醬料區可依個人喜好自助取用。在寒冷的夜晚，點上一鍋熱騰騰的小火鍋，邊吃邊欣賞眼前璀璨的百萬夜景，身心靈都能得到極大的滿足與溫暖。

豪大雞排超酥脆，月亮蝦餅趁熱吃

不想吃鍋的朋友，推薦一定要試試「豪大雞排定食」。雞排尺寸驚人，炸得金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，無論是單吃或沾醬都非常美味，一份定食就能讓全家人的胃得到大大的滿足。此外，炸得酥脆可口的「泰式月亮蝦餅」也是人氣單點，趁熱咬下口感最佳。餐後別忘了還有自助式的甜點與冰品可以享用，為這頓浪漫的夜景晚餐畫下完美的句點。

東星屋景觀餐廳

住址：南投縣南投市鳳山路741號
電話：04 9200 9898

東星屋景觀餐廳

049-2009898
南投縣南投市鳳山路741號
