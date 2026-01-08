南投埔里青曜苑純白玻璃屋，包棟KTV烤肉，早餐必吃人氣鹹油條。

南投埔里「青曜苑」座落田野間，純白玻璃屋設計採光極佳。提供電梯、KTV與電動麻將等包棟設施，早餐還能吃到在地人氣鹹油條。

位於南投埔里的「青曜苑」，是一棟隱身於田野間的純白系寶藏民宿。以大面積落地窗設計引入自然光影，讓室內與戶外山景完美融合，營造出遠離塵囂的溫馨感。這裡不僅地理位置優越，距離市中心、家樂福僅需五分鐘車程，更擁有電梯、專屬停車場與完善的公共設施。無論是親子出遊還是團體包棟，都能在這裡享受如家般的舒適與便利，是探索日月潭與埔里周邊景點的最佳住宿基地。

純白落地窗光影美，廚房設備應有盡有

公共空間寬敞舒適，大面積的落地窗設計將室外綠意引入室內，採光極佳。一樓設有休憩大廳、餐廳區與開放式廚房，廚房設備一應俱全，包含 IH 爐、微波爐、鍋具及咖啡機，還有貼心的迷你自助吧提供豆漿牛奶。若選擇包棟入住，更能獨享客廳影視、KTV 歡唱設備、電動麻將桌以及戶外烤肉區，非常適合親朋好友一同聚會同樂，享受不被打擾的私密假期。

山景房擁抱田園綠意，茶香備品舒心療癒

民宿提供四間雙人房與四間四人房，皆附有獨立衛浴。房內設計延續溫潤的木質色調，搭配簡約有質感的沙發，營造優雅放鬆的氛圍。最棒的是每間房都有大片落地窗，躺在床上就能將連綿起伏的山脈與田園風光盡收眼底。衛浴採乾濕分離，備品特別選用與日月潭紅茶相呼應的「上山採藥」茶香系列，讓沐浴時也能感受到在地的舒心氣息，洗去一身疲憊。

頂樓露台獨享私密景，遠離塵囂靜謐時光

民宿五樓設有一個特別的露台區，視野更加遼闊，是欣賞日出與日落的絕佳私房景點。在這裡，時間彷彿慢了下來，沒有城市的喧囂與鬧鐘的催促，只有環抱群山的靜謐與綠意。無論是在戶外花園散步，或是在露台發呆，都能感受到被大自然擁抱的溫暖。青曜苑的環境安靜且能欣賞山景，設施完善包含電梯與天幕區，是來到南投埔里度假放鬆身心的最佳選擇。

在地人氣鹹油條早餐，鄰近第三市場美食多

入住這裡最幸福的事，莫過於隔天早晨能吃到老闆貼心準備的埔里知名「鹹油條」當早餐，搭配一杯咖啡或豆漿坐在窗邊，享受簡單卻幸福的慢活時光。民宿地理位置極佳，鄰近埔里第三市場，周邊美食林立，如「經濟小吃肉粥」、「張蒸餃大王」與「王記蚵仔煎」都是在地人推薦的美味。此外，距離全家超商走路僅需 3 分鐘，生活機能相當完善。

青曜苑

地址：南投縣埔里鎮大同街93號

電話：0965211930

入住時間：15:00

退房時間：11:00

延伸閱讀