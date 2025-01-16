推薦一間隱藏在日月潭山林中的咖啡廳，透明屋設計讓大片陽光透過落地窗灑進室內，邊享用鹹食和甜點邊欣賞窗外綠意盎然的植物景觀，特別推薦雞湯、烤油飯套餐和乳酪蛋糕，輕鬆感受片刻的靜謐與放鬆。

「山影人宅」是一間位於日月潭周邊的隱藏咖啡廳，由「空中的魚」經營的第二家店。黑色建築物坐落於綠意中，使用大片落地窗設計，讓人在室內就能一邊用餐一邊欣賞山林美景。特別的是角落設有一個茶席，背後90度的窗景更讓人感受到被自然包圍的寧靜氛圍。

山影人宅沒有提供停車場，建議導航至「金龍山客棧」，並將車停在對面白線內的路邊，接著步行約2分鐘即可抵達。

室內用餐每人低消為300元，若選擇榻榻米茶室則需低消1500元，建議三至四人同行共同分攤會更合適。

山影人宅菜單

餐點選擇多元，包括輕食、鹹食、甜點和飲品，其中咖啡結合了水果與紅茶元素非常特別，而鹹食如烤油飯和雞湯則完美融合懷舊與創新的口味，值得一試。

停好車後，依導航步行至咖啡廳，途中會經過「遊獵行腳」，旁邊有階梯通往咖啡廳。沿著石階向下，首先映入眼簾的是黑色建築物，以及前方庭院中充滿生氣的綠意和水池，格外吸引人。

咖啡廳內部以清水模結構搭配大片落地窗設計，空間擁有透視感與充足的自然採光，讓人感受到舒適且放鬆的氛圍。

多數客人會選擇窗邊座位，冬日陽光灑進來顯得格外溫暖，搭配窗外的綠意景觀，讓人心情平靜舒適。

若是多人同行，店內也提供適合聚餐的長桌用餐空間。

想拍美照的話，榻榻米區無疑是最佳選擇。背後90度的大片落地窗外是一片綠意環繞的景色，但需注意此區的低消為1500元。

阿公阿嬤的電影院套餐 250元

這份套餐包含一碗「慢熬四小時的菇菇雞湯」和一個「火烤炙燒古法油飯團」。

菇菇雞湯湯頭清甜不油膩，搭配豐富的菇類和雞肉，令人驚喜地發現這樣時尚的咖啡廳竟然也提供如此溫暖的家常料理。

這個油飯馬上中了我的胃口，身為油飯愛好者完全無法抗拒！雖然是以烤飯糰形式呈現，但保留了油飯的精髓，炙烤後散發淡淡醬油香，糯米的黏稠和濕潤口感剛剛好，再搭配一碗雞湯，簡直是絕配！

水果千層蛋糕 250元

綠葡萄讓我無法抗拒，雖然店員推薦乳酪蛋糕，但還是忍不住點了千層蛋糕。一層層蛋皮間夾著鮮奶油，入口滑順，還帶有乳酪的微鹹，上層的葡萄則增添了清脆的口感與自然甜味。

健康芭樂人美式 180元

這杯創意飲品將美式咖啡與紅心芭樂完美結合，層次分明的漸層視覺吸引人，上方還點綴一片紅心芭樂乾。一口咖啡搭配一口芭樂乾，咖啡裡透出的芭樂香甜令人耳目一新，非常值得一試。

手沖紅玉紅茶咖啡 180元

紅玉茶香在入口的瞬間於口鼻之間散開，吞下後則轉為濃郁的咖啡韻味，兩者結合出層次豐富的口感。

這裡的靜謐氛圍真的令人著迷，大家似乎默契十足，自然地放低聲音，享受餐桌上的美食與窗外的植物系景色。用餐時陽光透過落地窗灑下，溫暖而愜意，不論是鹹食還是甜點都讓人滿意。如果你來日月潭，這間咖啡廳絕對值得一試，推薦給大家！

店家資訊

店名：山影人宅

地址：南投縣魚池鄉修正巷39-11號

營業時間：週六至週一10:00-18:00 / 週四至週五13:00-18:00（週二、週三公休）

電話：04-9289-6363

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