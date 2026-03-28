國際認證慢城小鎮！一日走訪苗栗南庄，打卡神仙谷、絕美山景咖啡先收藏。

走入國際慢城苗栗南庄，感受獨特慢活步調！從深山秘境一路順遊，將壯麗峽谷、療癒咖啡廳全收集。

自2016年南庄榮獲「國際慢城」的殊榮後，至今已是第十個年頭！這座曾被票選為「友善城市」的苗栗小鎮，讓旅人得以真正放慢步調、展開療癒行旅。從壯麗峽谷、清澈溪流到森林步道、山景咖啡廳，一次收集多種自然風景，適合週末立即出發。



▲南庄的山林綠意也別錯過，無論是深山秘境還是保育步道，都能在此盡情「森呼吸」，感受自然的鬼斧神工與純粹之美。（夫子、藍♀β♥love♥晴）

▲來到南庄，一定要走訪山林景觀餐廳，享用精緻餐點、下午茶時，有滿滿綠意與山景相伴，格外療癒放鬆。（部落客：大手牽小手。玩樂趣、金亮亮部落客吃喝玩樂趣）

走進神仙谷，峽谷溪流秘境

抵達南庄，早上先直衝東河線最深處，壯麗的「神仙谷」散步。這裡保留原始的峽谷地貌，只需步行5分鐘，就能近距離欣賞瀑布與奇岩怪石。而長達150公尺的吊橋上，更能360度欣賞環繞的森林美景，景色療癒又難忘。建議停留1小時，靜心感受大自然的鬼斧神工。





神仙谷

地址：苗栗縣南庄鄉東江路73號

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▲「神仙谷」以壯麗峽谷與清澈溪流聞名，吊橋橫跨山谷，層層瀑布與綠意山林，呈現出靜謐又療癒的自然景致。（部落客：藍♀β♥love♥晴）

走訪杉林松境，大啖客家美食

午餐時段，來到「杉林松境休閒農場」，直接在景觀餐廳解決！園區提供道地的客家合菜與精緻的個人簡餐，以熱騰騰的在地料理補充體力再適合不過。飽餐後，不妨沿著環山步道漫步前行，在充滿芬多精的清新空氣中森呼吸。此外，每年4月至6月更是賞繡球花的絕佳時機，建議停留2小時，讓身心徹底放鬆。





杉林松境休閒農場

地址：苗栗縣南庄鄉東河村橫屏背12鄰26號

電話：0921-824578

更多介紹可見「饅頭弟」文章：【杉林松境休閒農場】親子同遊～偷得半日閒，來一趟接近大自然的懷抱，園區種植許多花卉植物，提供合菜及民宿服務，享受兩天一夜之旅

▲「杉林松境休閒農場」同時提供住宿，園區內種植各式花卉，隨著季節綻放，繽紛盛開的景色非常吸睛。（部落客：饅頭弟）

▲「杉林松境休閒農場」提供合菜與個人簡餐，一桌約2500元，餐點豐富實在，其中清蒸活鱒魚口感鮮嫩，是相當受歡迎的招牌料理。（部落客：饅頭弟）

探訪碧絡角，夢幻童話花海

午後，先至童話氛圍濃厚的「碧絡角花園」探訪。由於園區位在山區高處，擁有開闊視野，因此可以遠眺層層山巒與雲霧變化。園內栽種超過百株櫻花、繡球花與各種季節花卉，一年四季皆有不同的迷人景致。點上一杯咖啡、一份甜點，在景觀台上看著整片花海盛開搖曳，度過愜意時光。





碧絡角花園

地址：苗栗縣南庄鄉東河村 橫屏背12鄰25號

電話：037-825605

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▲「碧絡角花園」園內栽種超過百株櫻花，並搭配各式花卉景觀，一年四季皆有不同花況與景色變化，相當迷人。（部落客：大手牽小手。玩樂趣）

▲「碧絡角花園」每年4至6月迎來繡球花季，園區綻放大片繽紛花海，滿滿浪漫氛圍。（部落客：大手牽小手。玩樂趣）

靜享山行玫瑰，山林午茶時光

若美景還不夠滿足，鄰近的「山行玫瑰」同樣值得一訪。這棟充滿巧思的建築，不僅是南庄的人氣山景咖啡，同時亦是被群山環繞的絕美民宿。點上一壺花果茶、大嗑酥脆炸物與精緻甜點，趁著天色還亮，在這裡獨享片刻寧靜。





山行玫瑰

地址：苗栗南庄鄉東河村横屏背12鄰25-1號

電話：037-824938

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▲在「山行玫瑰」不僅能欣賞山林景色，周圍點綴的花卉也讓整體氛圍更加放鬆療癒。（部落客：金亮亮部落客吃喝玩樂趣）

▲「山行玫瑰」午餐以套餐形式呈現，擺盤精緻豐富，是兼具味覺與視覺享受的山林饗宴。（部落客：金亮亮部落客吃喝玩樂趣）

悠遊蓬萊溪，絕美護魚步道

行程最後，回到平緩的縣道，轉往「蓬萊溪護魚步道」。全長約2公里的木棧道平緩好走，適合慢慢散步、拍照。在清澈見底的溪水裡，不時可以看見無數台灣鯝魚閃閃發光。沿途生態豐富，潺潺流水聲亦相當治癒，趁著天黑前在這裡散步，氣溫適宜且視野安全，走完剛好順路回南庄老街享用晚餐，為一日遊完美收束。





蓬萊溪護魚步道

地址：苗栗縣南庄鄉124縣道106號

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▲「蓬萊溪護魚步道」水質清澈見底，沿途可見積極保育的魚群悠游其中，結合自然景觀、生態教育的療癒步道值得一訪。（部落客：夫子）

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