國際認證慢城小鎮！一日走訪苗栗南庄，打卡神仙谷、絕美山景咖啡先收藏。

走入國際慢城苗栗南庄，感受獨特慢活步調！從深山秘境一路順遊，將壯麗峽谷、療癒咖啡廳全收集。
自2016年南庄榮獲「國際慢城」的殊榮後，至今已是第十個年頭！這座曾被票選為「友善城市」的苗栗小鎮，讓旅人得以真正放慢步調、展開療癒行旅。從壯麗峽谷、清澈溪流到森林步道、山景咖啡廳，一次收集多種自然風景，適合週末立即出發。
走進神仙谷，峽谷溪流秘境
抵達南庄，早上先直衝東河線最深處，壯麗的「神仙谷」散步。這裡保留原始的峽谷地貌，只需步行5分鐘，就能近距離欣賞瀑布與奇岩怪石。而長達150公尺的吊橋上，更能360度欣賞環繞的森林美景，景色療癒又難忘。建議停留1小時，靜心感受大自然的鬼斧神工。
神仙谷
地址：苗栗縣南庄鄉東江路73號
更多介紹可見「藍♀β♥love♥晴」文章：【苗栗景點】神仙谷，廣闊的原始森林，這裡有峭壁、峽谷、瀑布、激流、巨石、吊橋，更是知名國片"賽德克巴萊"的拍攝場景之一。苗栗旅遊 帶著寵物去旅行
走訪杉林松境，大啖客家美食
午餐時段，來到「杉林松境休閒農場」，直接在景觀餐廳解決！園區提供道地的客家合菜與精緻的個人簡餐，以熱騰騰的在地料理補充體力再適合不過。飽餐後，不妨沿著環山步道漫步前行，在充滿芬多精的清新空氣中森呼吸。此外，每年4月至6月更是賞繡球花的絕佳時機，建議停留2小時，讓身心徹底放鬆。
杉林松境休閒農場
地址：苗栗縣南庄鄉東河村橫屏背12鄰26號
電話：0921-824578
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探訪碧絡角，夢幻童話花海
午後，先至童話氛圍濃厚的「碧絡角花園」探訪。由於園區位在山區高處，擁有開闊視野，因此可以遠眺層層山巒與雲霧變化。園內栽種超過百株櫻花、繡球花與各種季節花卉，一年四季皆有不同的迷人景致。點上一杯咖啡、一份甜點，在景觀台上看著整片花海盛開搖曳，度過愜意時光。
碧絡角花園
地址：苗栗縣南庄鄉東河村 橫屏背12鄰25號
電話：037-825605
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靜享山行玫瑰，山林午茶時光
若美景還不夠滿足，鄰近的「山行玫瑰」同樣值得一訪。這棟充滿巧思的建築，不僅是南庄的人氣山景咖啡，同時亦是被群山環繞的絕美民宿。點上一壺花果茶、大嗑酥脆炸物與精緻甜點，趁著天色還亮，在這裡獨享片刻寧靜。
山行玫瑰
地址：苗栗南庄鄉東河村横屏背12鄰25-1號
電話：037-824938
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悠遊蓬萊溪，絕美護魚步道
行程最後，回到平緩的縣道，轉往「蓬萊溪護魚步道」。全長約2公里的木棧道平緩好走，適合慢慢散步、拍照。在清澈見底的溪水裡，不時可以看見無數台灣鯝魚閃閃發光。沿途生態豐富，潺潺流水聲亦相當治癒，趁著天黑前在這裡散步，氣溫適宜且視野安全，走完剛好順路回南庄老街享用晚餐，為一日遊完美收束。
蓬萊溪護魚步道
地址：苗栗縣南庄鄉124縣道106號
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南庄慢旅超愜意！秘境景點繼續玩：
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