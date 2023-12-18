苗栗「南庄小秘境」四十二份湧泉自然生態步道 ，一座自然湧泉池，綠樹映襯藍天白雲，幻畫絢麗多彩的湖光水色，有著「天光映照幻雲影，湖光倒影浸山青」的絕美景色。同在124縣道上的蓬萊溪護魚步道，陽光下流水潺潺，石縫激流處可見苦花魚，奮力躍出水面銀光閃耀的畫面。搭乘台灣好行南庄線 5805A 銜接苗栗客運 5822，看好時刻表無縫接軌，不用旅途勞頓自己開車，買台灣好行「南庄好食好玩一日遊」套票超優惠。



[苗栗南庄遊秘境 台灣好行南庄線 5805A 銜接苗栗客運 5822 行程無縫接軌]

苗栗南庄遊秘境「四十二份湧泉自然生態步道 X 蓬萊溪護魚步道」，竹南火車站 (東出口) 搭乘台灣好行南庄線 5805A，到達南庄銜接苗栗客運 5822，看好時刻表無縫接軌，不用旅途勞頓自己開車，買台灣好行「南庄好食好玩一日遊」套票超優惠。



「南庄好食好玩一日遊」套票內含苗栗客運乘車兌換券、$50元現金抵用券二張及東村宿舍伴手禮兌換券。



台灣好行南庄線 5805A 的起站在台鐵竹南車站 (東出口)，迄站在南庄遊客中心，平日一天有五個班次，假日有九個班次，平均一小時一班，而且路線單純不繞遠路。

注意事項：台灣好行南庄線 5805A 去程竹南火車站去南庄遊客中心，平日最後一班車是 13:00，假日是 17:20。回程南庄遊客中心回竹南火車站，平日最後一班車是 15:25，假日是 18:20。



南庄秘境遊「蓬萊溪護魚步道 X 四十二份湧泉自然生態步道」行程規劃：08:20 [竹南車站] 搭台灣好行 5805A → 09:00 到達 [南庄站] → 09:40 苗栗客運 [南庄站] (民生街/中山路口) 搭苗栗客運 5822 → 10:00 到達 [綠色山莊站] (四十二份湧泉自然生態步道) → 走訪四十二份湧泉自然生態步道後，往北步行 124縣道約 3公里 (約一小時)，一路下坡前往蓬萊溪護魚步道 → 13:10 [上庄站] (蓬萊溪護魚步道) 搭苗栗客運 5822 → 13:30 到達苗栗客運 [南庄站] → 慢遊南庄桂花巷 → [南庄遊客中心] 搭台灣好行 5805A (平日末班車 15:25 / 假日末班車18:20) → 到達 [竹南車站] (平日末班車 16:10 / 假日末班車 19:05)。

台鐵竹南車站有「台鐵山海關」之稱，是台鐵山線、海線北端交會點，車班多非常適合南、北朋友在此會合，再一起出發去南庄。



台灣好行南庄線 5805A 起站 [竹南車站] 站牌，在台鐵竹南車站的 [東出口] 正前方天文路上 (7-11 便利店斜對面)。撕下套票上的乘車兌換券，上車向台灣好行南庄線 5805A 司機兌換苗栗客運好行一日乘車劵，可憑票當日不限次數搭乘。(注意：台鐵竹南車站有東、西二個出口，台灣好行南庄線 5805A [竹南車站] 站牌在 [東出口] 天文路上 ，苗栗客運 5805 [竹南車站] 站牌在 [西出口] 中山路上，終點站一樣是南庄，不過路線不一樣，路程較遠且停靠站多。)

好康道相報：沒有買二日套票，只買一日套票或單買一日乘車劵的遊客，也可憑苗栗客運好行一日乘車劵，至苗栗合法民宿或旅館住宿，請店家於車票背面加蓋店章，隔日可憑車票免費搭乘 (使用期限：有效期限至2024/05/31 止)。

苗栗合法民宿或旅館查詢：https://taiwanstay.net.tw/

台灣好行特約商店：https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1dm2zvEZH10sezRQ24L7976qmLafEJO8V&ll=24.613088229676343%2C120.94750845&z=12



[台灣好行南庄線 5805A 南庄站到站下車 轉乘苗栗客運 5822]

台灣好行南庄線 5805A ，過永興橋進入南庄街區後，有二個停靠站 [南庄站] 與 [南庄遊客中心] ，[南庄站] 最靠近十三間老街及康濟吊橋，[南庄遊客中心] 是終點站，對面就是「桂花巷」，轉乘苗栗客運 5822 要在 [南庄站] 下車。



苗栗客運 5822 「南庄 - 仙山線」線，轉乘處位於中山路與民生街口「南庄花現魚」餐廳側方，行車班次一天五班。在此搭車前往 [綠色山莊] 站，先走訪四十二份湧泉自然生態步道，然後北返步行 [124縣道] 約 3公里 (約走一小時)，一路下坡前去蓬萊溪護魚步道。



[四十二份湧泉自然生態步道 蓬萊坑道 天然湧泉生態池]

苗栗客運 5822 [綠色山莊] 站下車，叉路往右邊下方走，沿途有指示牌跟著走就對，看見南庄蔓森活民宿招牌右轉續下行，就能到達四十二份湧泉自然生態步道入口，路程約 600公尺。



四十二份湧泉自然生態步道位於南庄四十二份坪，又稱四十二份坪步道，環狀步道橫跨八卦力溪，全長約 400公尺。步道有二個出入口一左一右，入口前方有個停車場，建議採逆時鐘方向行走 (左進右出)，先去探訪蓬萊坑道，順時鐘方向走很容易錯過蓬萊坑道。



日治中期到戰後為南庄煤礦發展的黃金時期，礦區超過二十處，四十二份坪是舊地名，早期這裡出產煤礦，蓬萊坑道是大力煤礦的廢棄煤礦坑 (遺址)，蓬萊坑道已坍塌，坑口設置裝置意象，見證南庄採煤的過往風華。



四十二份湧泉自然生態步道，依地勢鋪設石階或木棧道，部份木棧道路段稍微陡峭，但大部分都相當平緩好走，屬於「踏青級」步道，但因山區終年濕潤多雨，步道還是顯得濕滑，宜小心行走避免滑倒。



步道旁一座睡蓮池，池畔落羽松美麗換裝，嫣紅映襯藍天白雲，白色睡蓮挺出水面獨立綻放，出淤泥而不染，濯清漣而不妖。



一座紅橋橫跨八卦力溪，彷彿在蒼鬱的山林間劃出一道彩虹。



八卦力溪為蓬萊溪 (南河) 的上游支流，也是苗栗縣實施封溪護魚保護措施的溪流之一。



步道盡頭有個自然湧泉池，終年水溫約攝氏 18度，池畔綠樹映襯藍天白雲，幻畫絢麗多彩的湖光水色，有著「天光映照幻雲影，湖光倒影浸山青」的絕美景色，有「南庄小秘境」之稱。



清澈的冷泉從石縫間湧出，匯流於水池中。



早期該湧泉為當地農民浸泡穀物種子的地方，以便在寒冬中種籽能順利發芽，讓農耕能正常進行，明亮的水色閃耀琥珀綠光，宛若山林間的綠寶石。



平靜的水面水質清澈見底，「台灣馬口魚」優游其中。台灣馬口魚體側中央 (從鰓蓋後方至尾基部) 有一道藍黑色縱帶形成特徵，因此又被稱為「一枝花」。



筆者(夫子) 非常贊同風景區設置高架木棧步道，取代傳統水泥步道的作法，高架木棧步道除了能規範遊客活動範圍外，也可降低遊客對自然生態的破壞，讓動物可以自由穿梭木棧道下，也讓植物及土壤不受踐踏及破壞。

[蓬萊溪護魚步道 苦花銀白色的魚肚閃個不停]

蓬萊溪護魚步道在 [124縣道] 有二個出入口，一個在七星宮 (南口)，一個在上庄 (北口)，由四十二份湧泉自然生態步道步行前往蓬萊溪護魚步道，建議途中由七星宮 (南口) 進入，可避開 [124縣道] 上的車流。

蓬萊溪護魚步道全長約 1600公尺，七星宮段 1400公尺緣蓬萊溪一路北行，沿途樹木枝葉茂盛交錯，走在林蔭間微風徐徐吹拂，陽光從樹梢間灑落，蟲鳴鳥叫不絕於耳，安步當車緩步前行，舒適快意！



馬藍於清朝時引進台灣栽植，葉含藍靛染料為聞名全台三峽藍染的主要原料，又稱大青，也是多種蝶類幼蟲的食草。



蓬萊溪護魚步道 [上庄] 出入口，溪魚 Q版意象。



蓬萊溪護魚步道旁的一個平台，是拍團體照留念的必拍點。



蓬萊溪護魚步道，南庄蓬萊溪舊稱「南河」，是屬於中港溪的上游，是苗栗縣第一條封溪保育的河川，2001年公告封溪護魚休養生息，由當地民眾組織巡邏隊與政府共同守護河川。



2013年溪流生態與步道受到蘇力颱風重創，經南庄鄉公所和參山國家風景區管理處同心協力，歷經兩年時間修整步道，完成一條全長 1600公尺的蓬萊溪護魚步道。



如今護魚有成，蓬萊溪已是溪魚成群，陽光下流水潺潺，石縫激流處可看到苦花魚，奮力躍出水面銀光閃耀的畫面，已成為遊客觀魚與踏青的最愛路線之一。



台灣鏟頷魚因下頷呈鏟狀得名，又因其腸略帶甘苦，又被稱為 「苦花」。由於這種魚的嘴巴長的位置較低，所以它在啃食石頭上的青苔時會翻轉身體，翻轉時可見其銀白的腹部在水中發亮，所以號稱「水中的螢火蟲」。



南庄蓬萊溪，目前復育的台灣特有種魚類以「台灣鏟頷魚，又稱苦花、鯝魚」、「台灣馬口魚，又稱一枝花」以及「台灣石賓(魚賓)」為主，步道途中的 Q 版石刻圖畫以特徵呈現，淺顯易懂又生動有趣。



台灣石賓(魚賓)，體側有數條顯明的黑色橫條花紋，背鰭鰭膜黑色，公魚繁殖季時，吻端會出現白色突起粒狀物，稱為「追星」。



溪床上可見夜鷺 (暗光鳥) 捕魚，一隻有著栗紅色尾羽的鉛色水鶇雄鳥，也一刻不得閒，跳躍於石頭間。



[逛桂花巷 吃美食 買伴手禮]

桂花巷 (文化路) 名稱的由來，不是這條桂花巷種有桂花，而是一個淒美的故事：清道光六年，彰化閩粵分類械鬥，客族人少敗逃南庄，當時頭目黃斗乃，原名黃祈英，聽聞客族人深受委屈，憤率蕃夜襲竹南街至中港海口閩人。此後；福佬人遷怒客族對客莊報復攻擊，並藉機謊報黃祈英煽動土蕃謀叛，清廷獲報派兵鎮壓，通緝黃祈英。黃祈英藏身知己徐桂花位文化路上崁住處，但官兵不敢冒入蕃界緝捕，遂以殲滅中港肚客籍黃姓人士為由，迫其族人交出黃祈英。黃祈英為免族親受到株連，親往竹塹城投案，其妻樟夫人覺兆頭不祥，送別後攜子至百段崎，頭撞大樹殉節而死。徐姓知己聞訊獨自尾隨解官差到彰化刑場，趁夜淺入將黃祈英首級背回內山，徐氏恐事發牽連族人旋即上吊殉情，遺言與祈英首級合葬，後世流傳一身二首，真愛涕零故事緣由，後人感念徐桂花將文化路及上崁地區統稱桂花巷。(資料來源：南庄鄉公所官網)



「桂花巷」大同路口，擋土牆上一整面美麗的桂花裝飾，底下是「水汴頭洗衫坑」，昔南庄居民利用灌溉水圳，架著多塊石板搭建而成的洗滌場地 (目前也是)，這裡的水質清澈，仔細一看水底還有魚兒悠游。



桂花巷的商家提供試吃、試喝非常大方，熱情介紹商品完全不會強迫推銷，超 Nice 的。



桂花巷的遊客絡繹不絕，商品品項多，認明「2023苗栗好行特約商家」貼紙找特約商家，可用現金抵用券購買商品或享優惠，每家優惠不同，如不清楚開口問店家，每個特約商家都非常樂意為你解答並提供優惠。



江記花蜜桂花釀，桂花採用台灣中南部高級的黃金桂品種，經過烘培過呈現金黃色澤後，倒入滾燙的麥芽中，經過不斷的攪拌，讓桂花的香氣完美的融合到麥芽中，金黃的汁液散發桂花獨特的清香，這種純正天然的味道是幸福的滋味。



桂花冰鎮湯圓是江記的招牌冰，桂花釀加入湯圓，搭配水果，讓平凡的客家湯圓成為桂花巷熱門冰品，甜美的滋味你/妳一定要嚐嚐！隆冬將至，想吃熱的桂花湯圓？沒問題！有桂花酒釀湯圓與桂花熱湯圓可選，桂花熱湯圓除了小湯圓，還有三顆花生內餡大湯圓。



京廣桂花手工蛋捲，蛋捲麵糊加入桂花攪拌後做成蛋捲，手工現做、新鮮、不加一滴水，有著香濃的桂花香和蛋香。



桂花手工蛋捲，一支獨立包裝，共有桂花、原味、芝麻、起司、海苔、抹茶與蔓越莓等七種口味。



南庄老郵局，現有建築為 1935年關山大地震後所重建，最大特色為把側面當正面使用，建築格局古樸，與老庄長官邸 (南庄老郵局斜對面一棟日式木造建築，私人住宅未開放參觀)、乃木崎為南庄鄉三大日治時期的文化資產。



南庄老郵局，內部以「戀戀滄海桑田 煤金歲月南庄」為主題，佈置礦坑意象，介紹南庄煤礦業的歷史。



南庄老郵局

地址：苗栗縣南庄鄉文化路5號

電話：03 782 4553

營業時間：09:00–17:00 (週二、三，公休)

乃木崎，日明治 30年 (1897)，第三任臺灣總督乃木希典將軍，巡查大湖、苗栗附近蕃地至南庄視察，見永昌宮與街道高駁崁阻隔，往來甚為不便，且南庄公學校建校在即，為便利居民及學童上下學通行，乃木總督率先拋磚引玉捐出 30圓，爾後地方人士陸續募集經費，寄附金計本省人 17名、日本人 31名共 48名，總額 274圓，遂進行石階鋪設，並經歷多次整修而成。



後人為感念乃木希典仁心，於是將石階取名為「乃木崎」，昔稱「乃木板」(NohiZaka)，客語稱「乃木崎」(Saka)，「崎」斜坡路之意。



南庄東村宿舍，建於日治時期昭和十五年 (1940)，屬林業附屬建築，日昭和十五年 (1940) 關刀山地震，有部份毀損重新整建，當年門牌號碼為東村 75號，其原設置為日治時期台灣總督府專賣局樟腦產銷體系進入南庄市街開設的分駐事務所。



南庄東村宿舍「修舊如舊」建築主體由二棟日式木造建築所組成，臨街的前棟建築為事務所兼主任宿舍，切妻式屋頂鋪設日式黑瓦，山牆上方設有通風氣窗，主要構造均為木構，牆面材料為台灣檜木。



南庄東村宿舍，屋架為和小屋束立小屋組，外牆為無押條的「鎧下見張」雨淋板，地基為磚基腳，並有架高地板。前棟建築入口大門採橫拉方式進出，並開有「出窗」。



庭院裝飾有石燈籠、石板小徑、水泥竹垣、木垣，並種植松樹，充滿日式氛圍，一座花架椅更是畫龍點睛，成為和服體驗必拍網美點。



南庄東村宿舍，一日券伴手禮兌換「桂花嫩白護膚滋養霜」 50ml 乙瓶。



南庄東村宿舍

地址：苗栗縣南庄鄉東村75號

電話：0975 095 883 / 03 782 5220

營業時間：上午10:00 – 下午5:00 (週三、週四公休)

[南庄好食好玩一日遊套票 VS. 南庄漫遊雙人二日遊套票]

南庄好食好玩一日遊套票

價格： $350元

套票內容：台灣好行交通票 (苗栗南庄線一日乘車票券)、特約商店現金折抵券、南庄特色伴手禮兌換券。

南庄慢遊雙人二日遊套票

價格：$1600元

套票內容：台灣好行交通票 (苗栗南庄線一日乘車票券)、住宿折抵優惠券、特約商店現金折抵券、南庄特色伴手禮兌換券。

線上購票：易遊網 (https://activity.eztravel.com.tw/detail/TKAI000009786)

乘車資訊：起站臺鐵竹南站 (東出口) / 迄站南庄遊客中心

票價：

1. 電子票證：以里程計費，可使用悠遊卡、一卡通、icash、Tpass，並享半價優惠。搭台灣好行「嗶」卡上車即可享半價優惠，更多詳細內容請上交通部觀光署網站：https://www.taiwantrip.com.tw/holiday/index.html

2. 實體票券：苗栗南庄線一日乘車票券 $150元，7 -11 便利店使用 IBON 購票，或櫃檯售票 (苗栗客運頭份總站：037-685379，苗栗縣頭份鎮中正路206號)，可享當日沿線各站不限次數搭乘。

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