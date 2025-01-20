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去年12月13日一天之內，包車一連造訪苗栗兩處山中秘境的落羽松湖美景，續上篇分享完「苗栗三灣落羽松私人庭園」後，本篇接著介紹的是另一處位於苗栗南庄苗栗縣南庄鄉南江村3鄰東江31-3號的「南庄雲水溫泉渡假莊園」湖中落羽松美景，同樣是隱身在山中占地甚廣，有大自然的山林圍繞，也有人工精緻的規畫建築設計，不住宿純遊園的遊客，入園門票200元，可折抵園內餐飲費用，因為提供完善住宿與溫泉餐飲等服務，加上四季不同花種盛開的美景，「苗栗南庄雲水溫泉渡假莊園 」可說是當地的秘境莊園，當天造訪時即使是細雨微飄雲霧繚繞， 但前往住宿賞景的車子也是停滿了停車場，走進餐廳更是座無虛席，順著指標走進去莊園內，處處轉折都是驚喜。

苗栗南庄的「雲水溫泉渡假莊園」內，每天都有人員打掃整理，才能確保維護園區裡的乾淨整潔，從住宿的環境到山谷中大自然的美景，都在悉心照料下呈現出美好的品質，為了讓不同季節來訪的遊客都能賞到美麗的花開景致，在整個莊園裡栽種多達100種以上花草樹木，包括九重葛、吉野櫻、富士櫻、牡丹櫻、泰國櫻花、八重櫻、花旗木、繡球花、桐花樹、向日葵、楓樹、落羽松，在不同的季節盛放迎賓放迎賓，所以2-3月造訪，可以賞櫻與重葛，晴雨的天氣都能欣賞到不同的櫻花之美，好天氣時可以欣賞到穿透過樹梢與櫻花的柔光，嬌豔的花色，下雨時隨著雨滴隨風散落一地的櫻花花瓣，更是美得夢幻。緊接著四月迎來的是花旗木盛開的季節，整片花園就會被染成美麗的桃紅色，然後是五月的桐花與繡球花，六月的向日葵，到了秋冬可以來此賞楓與落羽松轉紅的美景，一整個美不勝收。

去年12月13日造訪時，還先欣賞到沿著道路兩旁盛開金黃楓葉，美得讓人驚豔!

順著湖畔小徑與星空露臺中間的台階而下，就來到了這次造訪的目的地 --- 這一處廣大翠綠草坪與庭園圍繞的湖中落羽松林美景，湖中還種有粉紅與純白的睡蓮，與漂浮在湖中的荷葉，打造出夢幻的湖畔落羽松林秘境， 湖畔裡外都被落羽松圍繞，還擺放了一台鋼琴，好天氣時在這彈琴拍照，簡直是浪漫滿分，自然整個周邊都成了拍照打卡的童話森林秘境。

除了鋼琴外，還有天鵝與古典雕花鐵椅造景，搭配著垂落進湖中的落羽松葉，就算當天下雨，山中雲霧繚繞，湖中綠的、黃的、紅的與棕色的落羽松交錯，在水中相互輝映，身處夢幻天堂，別有一番風韻，自然也吸引到好多住客與遊客在此自拍合照樂此不疲!

「苗栗南庄雲水溫泉渡假莊園」當然不只有落羽松美景，還有配合不同季節擺設的燈飾與玩偶，像去年12月13日造訪時，整個園區從一入園的小徑到迎賓大廳，都有莊園主人用心布置的聖誕造景裝飾，可愛俏皮又充滿歡樂與祝福的氛圍，冬盡春臨，找段假期前往住宿，還可以賞櫻賞九重葛與洗溫泉，放鬆身心的絕佳度假莊園!

苗栗南庄雲水溫泉渡假莊園

營業地址：苗栗縣南庄鄉南江村3鄰東江31-3號

營業時間：

週一到週日09：00 -18：00

官網 : https://www.cloudlandresort.com/

門票：入園費每人200元（含抵用劵100元），110公分以下免費

營業電話 : (037)825285

電郵信箱：cloudlandresort@gmail.com



如何前往 :

開車 :

中山高頭份交流道下→靠左往三灣方向直行→左轉往124縣道後直行約5公里→右轉往台３線行駛→過中港溪橋後(7-11)左轉往南庄方向接124乙縣道直行到底→右轉接124縣道直行經南庄大橋→左轉約１分鐘即可抵達位於左側的雲水溫泉度假村。



火車

坐車至竹南火車站東站下車（東站對面有公車站)→ 搭苗栗客運(南庄線)公車至南庄站下車→ 轉搭苗栗客運(向天湖線)公車至東江站下車。



高鐵

坐車至後龍高鐵站→至豐富火車站搭台鐵至竹南站東站下車（東站對面有公車站）→ 搭苗栗客運(南庄線)公車至南庄站下車→ 轉搭苗栗客運(向天湖線)公車至東江站下車。



坐車至後龍高鐵站→搭計程車至南庄雲水溫泉度假村。



付費接駁

車行預約專線 037-691855 (宏偉租車)，​請提前1日預定。



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