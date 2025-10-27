嘉義民雄親子旅遊景點！三隻小豬觀光農場，3000坪迷你動物園可玩一整天。

嘉義民雄交流道附近的「三隻小豬觀光農場」，是佔地3000坪的迷你動物園，提供近距離接觸水豚、狐獴等動物的親子旅遊景點，適合放電一整天。

嘉義縣民雄鄉附近，有一個佔地3000坪的戶外空間，被譽為孩子們的迷你動物園，這就是三隻小豬觀光農場，這處農場位於民雄交流道不遠處，提供了一個親近大自然與動物的良好場所，農場裡飼養了多種可愛的動物，像是水豚、狐獴、駱馬、長臂猿、梅花鹿等等，是嘉義家庭旅遊和親子旅遊的熱門選擇，農場的入口處矗立著一隻超巨大的小豬雕像，這是每個遊客進門時必定要拍照留念的打卡地標。



三隻小豬觀光農場門票與交通

三隻小豬觀光農場位於嘉義縣民雄鄉民新路369號，營業時間為每日上午9點00分到下午18點00分，每星期二是固定休館日，農場的門票制度簡單，全票價格為130元，優待票為50元，但需要注意的是，門票是不能折抵園區內的消費的，農場建議顧客可以透過網路平台購買雙人套票，有時會加贈電子券等額外優惠，讓整體旅程更加划算，農場的地理位置靠近民雄交流道，對於開車族來說非常便利。



動物園的近距離互動體驗

三隻小豬觀光農場的最大特色就是提供了近距離與動物接觸的機會，遊客可以到販賣部購買飼料，親自餵食可愛的小豬和天竺鼠，這些可愛動物區特別受到年紀較小的孩子們歡迎，在大型動物區，則可以看到水豚、狐獴、駱馬、梅花鹿以及綿羊豬等，遊客可以餵食牠們牧草，感受與動物互動的樂趣，農場內還有一個鳥園生態區，遊客可以走進鳥園，近距離觀察多品種的雞和鴨在園區內自由走動，此外，農場有時候會安排特別的動物互動時間，例如蟒蛇互動，許多遊客會排隊等待機會，與蟒蛇近距離接觸並拍照，為旅途增添一些刺激感。



嘉義景點的童趣拍照與遊憩空間

農場不只有動物，也設置了多樣化的遊憩和拍照打卡造景，園區內的草坪遊戲區放有許多跳跳馬和大球，讓小朋友可以盡情奔跑玩耍、釋放體力，同時，這裡也設有兒童遊戲區和電動投幣車，為孩子們提供了豐富的娛樂選擇，在炎熱的夏季，戲水區更是小朋友們消暑清涼的好去處，農場裡還有多處獨特的造景，像是充滿童趣的哈比人的家、蘑菇屋以及三隻小豬的家等，這些都是絕佳的拍照打卡地點，讓整個園區充滿了趣味，如果是在秋天造訪，農場內的落羽松步道更是適合散步的浪漫景點，此外，農場內設有DIY教室，提供彩繪等手工體驗活動，讓遊客能親手製作獨一無二的紀念品。



小豬餐廳與完善設施

遊客在農場玩累了，可以到小豬餐廳享用餐點，餐廳提供了簡餐、火鍋、輕食以及飲品等選擇，能夠滿足不同遊客的飲食需求，餐廳的低消規定是每人必須點一份餐點，用餐時間限制為90分鐘，讓大家可以舒適地享受美食，在餐廳的外圍，顧客還可以近距離觀看可愛的狐獴，增加了用餐時的趣味性，除了餐廳之外，農場也設有商店，販售各種商品供遊客自由選購，這使得三隻小豬觀光農場成為一個設施完善、適合消磨一整天的嘉義景點，為嘉義家庭旅遊提供了豐富多元的戶外體驗。

三隻小豬觀光農場

地址：嘉義縣民雄鄉民新路369號

電話：05-2261008

營業時間：09:00-18:00 (週二館休)

官網：https://threepigsfarm.com/

