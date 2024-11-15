在新北市金山區的「朱銘美術館」，你可以體驗一場結合藝術與自然的完美之旅！這裡不僅是藝術愛好者的天堂，也非常適合全家大小來一趟親子旅遊。美術館佔地11公頃，擁有豐富的藝術作品，從台灣國寶級藝術大師的鉅作到充滿創意的雕塑，每一件作品都值得細細品味。走進這座藝術公園，你不僅可以沉浸於藝術的氛圍中，還可以在戶外草坪上漫遊，與孩子們一起享受互動式藝術活動，真的是讓人流連忘返！

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朱銘美術館 景點 資訊

地址：新208新北市金山區西勢湖2號

電話：02 2498 9940

開館時間：

5月～10月：10: 00 – 18: 00（17: 00停止售票）

11月～4月：10: 00 – 17: 00（16: 00停止售票）

5月到10月為草坪開放期，歡迎您於其上活動；11月到4月為草皮保養期，請勿踐踏。

休館日：每週一公休，農暦春節除夕休館外，皆正常營業

交通運輸：

可搭乘國光客運、皇家客運、基隆客運、淡水客運前往金山，於金山區公所旁之金山區藝文暨老人活動中心大樓前，轉搭乘朱銘美術館免費接駁車前往朱銘美術館。

可搭乘國光客運、皇家客運、基隆客運、淡水客運前往金山，於金山區公所旁之金山區藝文暨老人活動中心大樓前，轉搭乘朱銘美術館免費接駁車前往朱銘美術館。 官網｜FB

朱銘美術館 交通停車

朱銘美術館 門票資訊

朱銘美術館門票搶先買： ｜

全票：一般民眾 NT$350

優待票：學生、65歲以上長者 NT$320

持有身心障礙手冊之國民及其必要之陪伴者一人 NT$160

團體票：15人以上、美術相關科系學生 NT$280

6歲以下兒童：免費入館

朱銘美術館位於金山的山腰，周圍是美麗的自然景觀。館內外有多樣的藝術作品展示，而美術館本身的純白建築風格也十分引人注目。除了欣賞藝術，您還可以在草坪上放鬆，享受清新空氣和周圍的自然景觀。

來的時候正值疫情期間，所以要遵守規定，保護自已也保護他人

一進美術館，你會發現一樓除了是售票處，還有餐廳、休息區和紀念品區。陽光照射進來，地板上浮現浪漫的光影，氣氛好得讓人不想離開。

「Art多一點實驗室」

別忘了，這裡也有朱銘老師創作的文創商品，送禮自用都很適合。





如果有機會來，千萬不要錯過導覽！聽著專業的導覽解說，你會更深入了解每一件藝術品背後的故事，保證會讓你覺得更有趣、更生動。

朱銘美術館的入口區域設有「第一展覽室」，這裡是一棟兩層樓的室內展覽空間。走入長廊，立刻會感受到藝術氛圍的濃厚

展覽室內的「芭蕾」系列雕塑作品尤其引人注目，這些作品運用不同材質雕刻出舞者的姿態，完美呈現了芭蕾舞者的曼妙與力量之美。雕塑中的動態設計，讓每一個舞姿都栩栩如生，散發著優雅且充滿張力的美感。

在展覽空間的上方，還設有空降傘兵的裝置藝術，仿佛「天降神兵」，巧妙地與戶外的三軍系列雕塑呼應，增添了視覺的立體感和動態效果。這些裝置不僅帶來驚喜，也喚起對戶外展覽的期待。

此外，朱銘美術館也推出了「揪，愛運動」的活動，展示了活力十足的運動主題壁畫，作品色彩鮮豔、表情生動，讓觀眾彷彿置身於運動場上

朱銘美術館的戶外區域充滿了朱銘先生栩栩如生的大型雕塑尤其是「人間系列」中的降落傘大軍，讓人印象深刻。這些雕塑以海棉製模，再翻銅鑄成，表面肌理獨特，在日光下閃閃發光，仿佛「天降神兵」，將觀看者帶入一種莊嚴又充滿生命力的氛圍。

沿著園區步道漫步，您可以欣賞到「三軍系列」的雕塑作品，讓人不禁聯想到軍旅生活的日常，尤其是對退伍軍人來說，這些雕塑更是充滿親切感。

沿途，您還會看到藍鵲在樹上築巢的景象，由於牠們可能會飛出來啄人，美術館體貼地準備了雨傘供遊客使用。

園區大量栽種的海檬果更是巧妙設計，因其有毒性，這裡的植被得以無須農藥，並吸引了各種昆蟲和鳥類，形成一片和諧的生態天地。

前往兒童藝術中心的步道上，還特意設計了75×75公分的大正方格子，專為塗鴉而設置，小朋友可以隨意揮灑創意，這條步道也成為了孩子們創作的無邊畫布。

此外，朱銘的長子朱雋的作品區「拉鍊系列」同樣值得駐足欣賞，拉鍊般的雕塑設計讓石塊、帳篷甚至荷花池都好似可以打開，這種意象巧妙地讓自然景觀與藝術作品交織在一起，激發了無限想像。

園區新建的生態池更是為整體景觀增添了幾分清涼與靜謐，使得整個美術館不僅充滿藝術氛圍，也充滿了生機和自然之美。

朱銘美術館的大嘴巴兒童餐廳

是專為小朋友設計的餐廳區域，特別強調「藝術體驗」，讓孩子們在這裡既能玩耍又能接觸到藝術！餐廳的菜色雖然簡單，但頗為可口，無論是小食還是正餐，都適合親子同樂。特別的是，這裡提供的小點心還包含了朱銘大師的經典「太極系列」造型餅乾，小朋友可以透過DIY模具體驗自己製作餅乾的樂趣，即使模具沒完全填滿，也能創作出各種有趣的作品。

大嘴巴餐廳的設計非常貼心，餐廳內的隔屏玻璃被巧妙設計為小朋友的塗鴉空間，讓孩子們可以隨意揮灑畫筆，家長們也無需擔心牆壁或桌椅被畫滿。無論是小小畫家還是藝術新手，都可以在這裡盡情揮灑創意！

如果在園區裡走累了，還可以到附近的咖啡廳稍作休息，享用一杯咖啡，再來上一塊太極餅乾，隨著美術館的獨特氛圍，享受悠閒的藝術時光。

朱銘美術館的兒童藝術體驗教室是一個讓孩子們親身參與藝術創作的絕佳場所！透過生動有趣的形式，小朋友可以深入了解藝術作品的創作過程，並親自動手製作專屬的藝術品，過程充滿學習與樂趣。

其中，最具代表性的活動是DIY「

兒童藝術體驗教室

其中，最具代表性的活動是DIY「太極系列」模型。活動中，孩子們使用模具和做假牙的特殊材料，學習製作雕塑模型的基本技術。首先，利用模具塑形，然後灌入蠟，等待凝固後，經過細心拆模，身形比例完美的「太極單鞭下勢」雕塑便大功告成了！整個製作過程大約需要1.5至2小時，既能鍛煉耐心，又能體驗創作的滿足感。



體驗教室內的工作人員非常親切，詳細解說每個步驟，並引導小朋友一步步完成創作。當作品最終出爐的那一刻，不僅孩子們歡呼雀躍，連陪同的家長也能感受到滿滿的成就感！這樣的藝術體驗，無疑為親子活動增添了許多意義和美好的回憶。

在這片空間裡，以抗戰英雄及陸、海、空三軍為主題的雕塑作品栩栩如生，無論是單人還是群體形象，都充滿了動態與生命力。

特別的是，有一位軍人雕像掛著名牌，這位正是朱銘大師當年軍中一位對他極為照顧的長官，足見作品中的情感與真摯。

還有一些作品將剛硬的金屬化為柔軟的曲線，讓人聯想到麥當勞叔叔般的幽默造型，吸引不少遊客與之合影。



太極廣場是整個園區的核心亮點，也是朱銘美術館最著名的展區之一。這裡陳列了超過30件太極系列的巨型雕塑作品，透過「推手」的動作展現出動靜之間的平衡美。陰柔與陽剛交織，力量與節奏呼應，作品的氣勢讓人不禁讚嘆大師的功力。

在太極推手一靜一動的推拉之間，展現陰柔與陽剛之美，真的是氣勢非凡的作品啊



這些雕塑作品並非直接翻銅，而是先以巨型保麗龍雕刻，再經過一系列複雜的技術轉換而成。細看之下，你甚至可以發現保麗龍材質的原始刻痕，既保留了製作過程的痕跡，又增添了一份自然的粗獷之美。

從不同角度欣賞這些雕塑，你都能捕捉到全然不同的視覺效果。

光影變化之間，作品展現出多樣的張力與層次感，彷彿每一眼都是全新的藝術感受。

單鞭下勢!!

隨行的雕刻作品是一整棵樹木剖開後的創作，保留了樹木的紋理，彷彿呈現出兩位高手對峙、氣勢逼人，充滿藝術氣息。

太極拱門與一旁的雕刻作品相互映襯。太極拱門以優雅的圓拱形構造展示了太極推手的動作，象徵著「推」與「拉」之間的平衡。

朱銘美術館 人間廣場

朱銘美術館的人間廣場陳列著「人間系列」的作品，主要聚焦於「紳士」形象以及「三軍」等不同的生活場景。雕塑在呈現日常生活與各式各樣的人物姿態時，彷彿讓人們看到了社會的縮影和百態。

這裡的雕像不僅僅是靜態的藝術品，更是生動地反映了生活的趣味。例如，有一群栩栩如生的上班族雕像，讓人聯想到日常中人們等待過馬路的場景，十分接地氣。這些雕像曾在台北轉運站附近展出，吸引了無數人駐足。甚至連路燈上也懸掛著作品，增加了這個廣場的互動性和趣味性。

其中一艘軍艦雕塑特別引人注目，它被安置在園區最高點，讓人仿佛置身於海洋之上。旁邊還能遠眺基隆嶼，彷彿藍天白雲下的軍艦正在航行。如此壯觀的佈景與巧妙的設計，讓人置身其中，不禁對大師的創意讚嘆不已。





在朱銘美術館的入口處，慈母碑是一座具有深厚情感的雕塑作品，朱銘特地為紀念母親而創作，也是美術館最早完成的區塊之一。這個作品再現了朱銘幼年時和兄弟姐妹在家中的情景，充滿濃厚的家庭情感。朱銘以雕塑的方式表達對母親的思念和敬愛，希望母親能夠看到園區的完成。慈母碑見證了這座美術館的起點，是大師心中不可替代的一部分，令每位參觀者深受觸動。

科學園區以純白色調的雕塑呈現，象徵著對科學與智慧的敬意。這一區陳列了包括愛迪生、蔡倫、居禮夫人、李遠哲等著名科學家的雕像。儘管科學與藝術一者理性、一者感性，但二者都追求真、善、美的普世價值，在朱銘的詮釋下形成了一種和諧的共鳴。每位科學家的雕像皆以細膩的工藝呈現出專注和智慧，讓人們不僅欣賞到藝術之美，更能感受到知識與創造力的力量。

藝術長廊提供了新一代藝術創作者一個自由揮灑創意的空間。這片空間展示了朱銘的幾件童年生活場景雕塑，生動描繪了他放羊、勞作的模樣。

將童年回憶轉化成藝術作品，彷彿是一段與自己童年的對話，讓人們在作品中窺見到大師最純真的情感和記憶。

在運動廣場，朱銘以雕塑呈現了運動的活力與美感，展示了多樣化的運動姿態。包括撐竿跳、跨欄、體操、吊單槓、舞蹈等動作，雕塑中生動的肢體動作讓人彷彿置身於真實的比賽現場。

每件作品都強調了運動員的力量與優雅，讓人能從不同的角度感受到運動之美。

「朱銘美術館」真的是一個值得一去的地方！不僅大人和小孩都能樂在其中，還能在這裡欣賞到別具創意的藝術作品，給人一種大開眼界、震撼人心的體驗。這裡打破了傳統靜態美術館的單調印象，園區內充滿自然氣息，還提供多樣互動活動。炎夏還有戲水池可以清涼一下，假日夜晚更有光雕秀，是全家出遊的絕佳選擇。

強烈建議參加導覽活動，專業的導覽老師會深入講解每件作品的創作背景，讓人更深刻體會朱銘老師在藝術創作中的情感與意涵。

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