奇美博物館古埃及VR體驗！消失的法老VR票線上開搶，等比金字塔沉浸式體驗。

奇美埃及展加一！VR沈浸體驗《消失的法老》開放線上搶票，還能免費參觀奇美常設展區。

奇美博物館古埃及VR沈浸式體驗！奇美博物館2026年將以「埃及法老」為主軸，不只大英博物館埃及之王法老展，更推出VR沉浸式體驗《消失的法老》，讓你體驗親自走入古夫金字塔內部，探索金字塔禁區、古埃及開羅壯觀景色，即日起開放線上搶票優惠價680元，只要購票還能免費參觀奇美博物館常設展，一票逛2展超划算。



▲奇美博物館古埃及VR體驗《消失的法老》登場！走入古夫金字塔禁區超震撼。



▲奇美博物館VR體驗《消失的法老》！只要戴上VR裝置就能穿越4500年、親臨古埃及世界。

奇美博物館VR體驗金字塔探險、古夫葬禮

奇美博物館將2026年定為埃及年，除了與大英博物館打造的爆紅《埃及之王：法老》特展，明年1月也會推出沈浸式VR節目《消失的法老》，採實地全息掃描，並以虛擬引擎1：1比例還原古代世界七大奇蹟之一「古夫金字塔」，帶大家走入金字塔，連未開放的禁地王后密室也能體驗，還能在146公尺高的金字塔頂端，360度觀賞埃及美景、坐太陽船遊尼羅河、親臨國王古夫葬禮現場、看古埃及防腐儀式等，過程中也會即時呈現其他體驗者的虛擬影像，彷彿大家一起穿越沈浸式體驗古埃及。



▲奇美博物館VR體驗《消失的法老》，可乘坐太陽船漫遊尼羅河。

奇美博物館VR體驗票價

奇美博物館VR沉浸式節目《消失的法老》全長約45分鐘、限8歲以上體驗，將於 2026年1月29日至2027年1月10日在VR 體驗廳登場，線上票券即日起開放線上預購，預購票680元只在官網販售，1月29日起開放現場購票，全票800元、優惠票750元，只要購買VR節目，即可免費參觀奇美博物館常設展。

▲奇美博物館VR體驗《消失的法老》，帶你親臨國王古夫的葬禮現場，見證古老的防腐儀式。





奇美博物館VR沉浸探險《消失的法老》展覽資訊

奇美博物館VR沉浸探險《消失的法老》

地點：奇美博物館－2F VR體驗廳

活動時間：2026/01/29 ~ 2027/01/10

（不開放時間：每週三、農曆除夕、特殊公告之休館日及活動日）

節目時長：約45分鐘

（請預留1小時體驗時間，含個人物品放置及設備領取與歸還）

語言：華語、English、Français

開放體驗時間：9:30 ~ 17:30

（每日30分鐘一場次，共14場次，請依報名場次提前15分鐘報到，由工作人員協助入場，最後入場時間為16:30）





奇美博物館VR沉浸探險《消失的法老》 票價資訊

凡購票即贈送奇美博物館常設展廳參觀《西洋藝術/自然史/兵器/樂器》。



VR購票資格：年滿８歲以上之觀眾（8~12歲之兒童需有成人陪同）。

孕婦、癲癇症患者、幽閉恐懼症者、心臟病及裝設心律調節器者不建議參與。（懼高或易有眩暈感觀眾，請斟酌自身狀況參加）





VR線上票（官網獨賣）

票價：680元

販售時間：即日起（請依購票選擇的日期、場次入場）





VR現場票 全票

票價：800元

販售時間：2026/1/29起（請依購票選擇的日期、場次入場）





VR現場票 優惠票

VR優惠票價：750元

販售時間：2026/1/29起（請依購票選擇的日期、場次入場）

VR優惠票票資格：8-22歲、65歲以上、設籍臺南市者、於臺南市就讀之學生、2026年長榮航空旅客、台新卡友、持身心障礙手冊者及陪同者一名（須同時入場）、本人持有效期內之觀光局核發導遊/領隊證者。



更多必看國外展覽來台預售資訊

推薦閱讀：大英博物館埃及展來台！奇美博物館埃及之王法老展亮點公開，限量早鳥票開搶。

推薦閱讀：克林姆真跡首次來台！維也納美景宮百年花繪名作展來台，早鳥票6折開搶。



推薦閱讀：蜷川實花展來台！華山蜷川實花沉浸式光影展預售票開搶，8大展區必拍搶先看。





更多 奇美博物館VR沈浸體驗《消失的法老》 照片

▲奇美博物館VR體驗1:1還原古夫金字塔！VR帶你走訪禁地王后密室、登上古夫金字塔頂端。

▲奇美博物館VR預購票680元限官網！購票免費看常設展，8歲以上即可體驗。