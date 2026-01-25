花蓮美侖大飯店全新改裝，360坪泳池透明溜滑梯，早餐吃到下午一點半。

花蓮首家五星級「美侖大飯店」擁有 360 坪室內外泳池、超刺激透明溜滑梯與賽車場，早餐時段更延長至下午一點半。

說到花蓮的指標性住宿，絕對不能不提「美侖大飯店」。作為花蓮第一家五星級飯店，它不僅沒有歲月的痕跡，近年更進行了全面大改造，華麗轉身為「美侖大飯店 2.0」。飯店地理位置極佳，位於市區卻能鬧中取靜，坐擁太平洋海景與壯麗山嵐。這裡最大的亮點莫過於強到爆炸的室內外休閒娛樂設施，以及佔地廣大的萬坪綠地，讓孩子能盡情跑跳。加上超級貼心的「早午餐」服務，讓你睡到自然醒還能享用豐盛自助吧，絕對是花蓮親子飯店的王者歸來。

花蓮首家五星飯店改裝，座山面海景觀視野絕佳

美侖大飯店雖然歷史悠久，但經過全新裝潢改造後，從大廳到客房都煥然一新，完全看不出老飯店的姿態。園區佔地廣闊且壯觀，著名的裝置藝術「剷子超人」熱血佇立，迎接每一位旅人。飯店位置得天獨厚，旁邊就是擁有萬坪綠草皮的公園，視野開闊。建築設計充分利用了周邊環境，讓旅客在飯店內隨處都能欣賞到翠綠山景或蔚藍的太平洋海景。四台電梯的配置也相當貼心，有效紓解了退房尖峰時刻的人潮，讓入住體驗更加順暢。

豪華雙人房十二坪寬敞，落地窗景盡收山海美色

這次入住的「豪華雙人房」擁有 12 坪的超大空間，兩小床的配置加上寬敞的動線，即便帶孩子入住也不覺得擁擠。房內還配置了一組舒適的貴妃沙發椅，大片落地窗外就是迷人的山景或海景，光是看著窗外雲霧繚繞就令人放鬆。房內設備一應俱全，從保險櫃、商務桌椅到開放式衣架都有，浴室採乾濕分離設計，淋浴間與免治馬桶獨立分開，使用上互不干擾。響應環保政策，房內雖不主動提供拋棄式備品與瓶裝水，但樓層皆備有飲水機，方便旅客隨時取用。

室內娛樂設施強到爆炸，透明溜滑梯賽車玩瘋了

美侖大飯店 2.0 最讓人驚豔的，絕對是那豐富多元的「室內娛樂休閒中心」。這裡簡直是孩子與大人的遊樂天堂，從瘋狂刺激的「Crazy Cart」賽車場，享受甩尾飄移的快感，到三層樓高、460 度旋轉的「全透明極速溜溜樂」，每一項都讓人尖叫連連。此外還有雷射迷宮、高爾夫模擬器、撞球、桌球以及適合不同程度挑戰的室內攀岩場，現場都有專業教練陪同。對於年紀較小的孩子，也有專屬的兒童遊戲區，是爸媽放電的最佳神隊友。

三百六十坪室內外泳池，森林綠意包圍魔幻氛圍

喜歡玩水的朋友絕對會愛上這裡整整 360 坪的超寬敞戲水空間。戶外游泳池被滿滿的森林綠意溫柔包圍，彷彿置身於大自然的懷抱中，游起來格外愜意；到了晚上打上燈光後，泳池更呈現出一種魔幻的浪漫氛圍。室內也有規劃完善的游泳池，讓小朋友或是怕曬的旅客也能盡情戲水。這些設施住客都能免費使用，在藍天白雲與綠水之間，享受最頂級的五星級度假體驗。

綠苑西餐廳早餐時段長，睡到自然醒也能享受美食

住飯店最怕為了吃早餐要早起，但在美侖大飯店完全不用擔心！位於挑高落地窗旁的「綠苑西餐廳」，早餐自助 Buffet 的供應時間竟然從早上 6:30 一路開放到下午 13:30。這根本是結合了早午餐與下午茶的概念，讓習慣晚起的旅客也能優雅地享用美食。餐點選擇相當多元，從熱騰騰的中式稀飯小菜、精緻港點，到經典的西式培根麵包應有盡有。在被山海美景包圍的環境下用餐，絕對是旅程中最幸福的時刻。

美侖大飯店

地址：花蓮縣花蓮市林園1之1號

電話：038 222111

