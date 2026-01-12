花蓮遠雄海洋公園，全台唯一真人美人魚秀，山海景纜車親子遊。

花蓮「遠雄海洋公園」是東台灣最大的水族主題樂園，主打全台唯一「真人美人魚實境秀」，是長輩小孩都能輕鬆暢遊的親子景點。

距離上次造訪花蓮「遠雄海洋公園」已許久，這次為了全台唯一的「真人美人魚實境秀」專程而來。這座佔地 51 公頃的樂園，依山傍海而建，擁有絕佳的太平洋景觀。最棒的是園區設計對長輩與小孩極度友善，透過綿延的電扶梯與晴空纜車串聯八大主題區，完全不用擔心走到鐵腿。這裡不僅有刺激的遊樂設施，更轉型為「海洋主題遊育園」，透過寓教於樂的表演與互動，讓一家大小在歡笑中認識海洋生態，是花蓮三天兩夜旅遊的必排行程。

全台唯一美人魚秀，聲光華麗需預約

來到這裡絕對不能錯過全台唯一的「真人美人魚實境秀」，這項表演位於海洋探索館，斥資百萬打造燈光舞台效果。表演搭配美聲天后莎拉布萊曼的優美歌聲，人魚們穿著華麗服裝在水中優雅舞動，視覺效果唯美浪漫。要特別注意的是，此秀需「另外付費」且建議提前預約，票價會隨平假日浮動。節慶期間如聖誕節還會有限定服裝，結束後人魚甚至會出來與觀眾合照，夢幻程度絕對值得加價體驗。

海豚跳浪海獅巡警，寓教於樂歡笑多

除了美人魚，園區內的經典主秀也全面升級為富含教育意義的互動表演。「海豚傳說」結合了原住民傳說與海洋教育，看著海豚展現可愛的跳浪絕技，讓孩子在驚呼聲中學會保護海洋。而「海獅巡警隊」則走幽默搞笑路線，海獅憨厚可愛的模樣搭配逗趣劇情，經常惹得觀眾哄堂大笑。這裡甚至提供付費解鎖「被海獅親親」的成就，是許多遊客來訪必拍的經典畫面，適合全家大小一同觀賞。

探險島水族館隧道，夢幻海底世界遊

隱藏在探險島底下的水族館，採用最新的設計概念，展現了多采多姿的東部海域生態。走進神秘的海底隧道，可以看見肥美的海鰻、優雅的魟魚以及霸氣的鯊魚在頭頂游過，彷彿置身於深海之中。館內還設有觸摸池與各式生態缸，能近距離觀察水母的優雅姿態與可愛的水獺。這裡不僅是避暑吹冷氣的好地方，更是讓孩子近距離接觸海洋生物的最佳教室，每一個角落都充滿驚喜。

晴空纜車覽太平洋，電扶梯友善長輩

遠雄海洋公園最大的特色就是依山而建，利用「晴空纜車」連接山下的海洋劇場與山上的遊樂園區。搭乘纜車緩緩上升，可以將整座樂園與一望無際的太平洋海景盡收眼底，視野極佳。對於帶長輩出遊的家庭來說，園區內貼心設置的一系列電扶梯是一大福音，不用辛苦爬坡就能輕鬆移動。山上的遊樂區充滿海洋風情，即便不敢玩刺激設施，光是上來吃個炸物、吹吹海風看美景，也覺得心曠神怡。

遠雄海洋公園

地址：花蓮縣壽豐鄉福德189號

電話：03 8123199

時間：09:30–17:00

