花蓮檜木居民宿！木材工廠轉型飄香，家貓與清粥小菜的溫馨旅宿。

花蓮吉安「檜木居民宿」由木材工廠二代轉型，全棟散發濃郁檜木香氣。主打溫馨居家感、肥美店貓迎賓與清粥小菜早餐，備有專屬停車場，是體驗在地人情味與療癒香氛的住宿首選。

位於花蓮吉安鄉的「檜木居民宿」，前身為傳統木材工廠，經第二代老闆夫婦轉型為充滿溫度的觀光民宿。園區內綠意盎然，室內空間則瀰漫著療癒的天然檜木香氣。這裡沒有飯店的奢華距離感，只有像去朋友家作客般的親切氛圍。便利的停車空間、鄰近東大門夜市的絕佳地理位置，加上可愛的店貓與家常早餐，讓每一次的入住都成為難忘的溫馨回憶。

吉安木材工廠轉型，檜木香氣瀰漫的溫馨民宿

民宿保留了木材工廠的歷史底蘊，將傳統產業與觀光結合，成功轉型為特色民宿。園區內共有三間獨棟建築，皆以溫潤的木質調風格打造。走進室內，濃郁的檜木香氣撲鼻而來，讓人瞬間放鬆身心。戶外庭院擁有夢幻的綠色草坪與造景，白天綠意盎然，夜晚打燈後更顯浪漫，環境清幽且充滿自然的生命力。

暖木質感雙人房型，專屬檜木精油備品超療癒

房型設計延續了整體的木質風格，佈置溫馨舒適，讓人有回家的感覺。雙人房空間寬敞，部分房型還附有浴缸可供泡澡放鬆。最特別的是，民宿提供的沐浴用品皆為自製的「檜木精油」洗髮精與沐浴乳，洗澡時被森林氣息包圍，極致療癒。房內備品擺放極具巧思，連吹風機等細節也相當講究，處處可見主人的用心。

庭院專屬停車好方便，肥美店貓早晨慵懶迎賓

對於開車出遊的旅客來說，這裡提供了極大的便利性，住戶車輛可直接停放在民宿內的庭院中，安全又方便。此外，民宿還有一位超級亮點——肥美的可愛家貓。早晨步出房門，經常能看見牠慵懶地躺在地上曬太陽或迎接客人，那隨性可愛的模樣瞬間融化旅人的心，是許多住客印象深刻的回憶點。

居家清粥小菜早餐，吐司肉鬆蛋享受家常美味

早餐部分不走華麗自助餐路線，而是提供充滿溫度的「清粥小菜」。餐檯上擺滿了熱騰騰的稀飯與各式家常配菜，也有吐司、荷包蛋與肉鬆等西式選擇。這種樸實親切的味道，特別符合長輩的胃口，就像在自己家裡的餐桌吃飯一樣自在。簡單卻用心的料理，為一天的旅程開啟了滿滿的活力。

檜木精油伴手禮推薦，像去朋友家作客般親切

民宿內還設有「香氛王國」展示區，販售老闆夫婦研發的檜木精油、按摩滾珠與佛珠手鍊等周邊商品，是帶回家的最佳伴手禮。入住這裡最大的收穫，莫過於與熱情的老闆夫婦閒話家常，彼此交流健康與生活話題。這種像去老朋友家作客的親切感，才是住民宿最珍貴的人情味與意義。