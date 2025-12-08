海鮮控不能錯過！花蓮福源海鮮以當季漁獲、熱炒功夫與隱藏版季節料理坐穩在地高人氣。

花蓮在地人激推的福源海鮮，以當季漁獲和扎實熱炒功夫聞名，多道菜色水準亮眼，是晚餐時段特別熱鬧的高人氣海產店。

福源海鮮是花蓮市區相當具代表性的熱炒與海鮮專門店，以每日新鮮漁獲、穩定火候與多道季節性料理受到在地客高度支持。晚餐時段常見滿座景象，經典熱炒之外，烏魚膘、烏魚胃等當季食材更使菜色多樣，展現花蓮海鮮的鮮度與特色。

市區高人氣海產店 晚餐時段幾乎天天滿座

福源海鮮位於中福路上，地點雖不在景點核心，但用餐時段人潮始終不斷。甚至為了來客量，店家在附近租了兩處停車場，可見生意之好。店面本身不大，多半是熟客與在地家庭客，座位翻桌速度快，氛圍是典型的海鮮熱炒節奏。

無菜單式點法 當季食材由店家現場推薦

店內沒有固定菜單，客人需自行挑選食材與料理方式，第一次造訪可能會稍微不習慣。不過店家會依當天漁獲提供建議，包括魚種、烹調方式等，彈性高又新鮮。如果有熟門熟路的朋友同行，整桌菜很快就能點好、也不容易踩雷。

經典熱炒穩定度高 客家小炒、鱔魚麵都展現好火候

客家小炒是當天意外的亮點，鹹香脆辣非常下飯。炒飯粒粒分明、炒鍋氣足，是標準的熱炒店高手水準。鱔魚炒麵因老闆來自台南而成為店內特色，酸甜度較台南本地版本溫和，更適合大眾口味。

季節限定料理 烏魚胃、烏魚膘驚喜登場

當天恰好遇到烏魚季，才能吃到平常少見的「烏魚胃囊」與「烏魚膘」。烏魚胃油炸後口感類似雞胗，帶脆度又耐咀嚼；烏魚膘則如嫩豆腐般滑口，帶一點淡腥味，但搭配甜鹹醬汁後意外順口，完全是只有當季才遇得到的體驗。

家常小菜也不馬虎 豆腐鮮蚵、時蔬爽脆好入口

嫩豆腐鮮蚵調味鹹甜、入口滑順，新鮮蚵仔的海味讓整道菜更有層次。日常的炒青菜火候也掌握得好，保持爽脆不出水，是熱炒店裡很容易看出功夫的細節。

每日漁獲維持鮮度 火候穩定呈現熱炒本味

福源海鮮沒有華麗裝潢，但依靠當季漁獲、紮實功夫和穩定口味，難怪能在花蓮市區累積這麼多回訪客。若想吃一頓道地又飽足的海鮮熱炒，尤其遇上烏魚季，更是值得專程來訪的一家。

福源海鮮

地址：花蓮縣花蓮市中福路208號

電話：038311817

時間：17:00–23:00