無菜單料理一定要呼朋引伴多點人一起吃才過癮

中壢桃園難得一見無菜單新派中式桌菜料理！

誰說中壢是美食沙漠？！在地ㄟ來帶路了〜

【梁家私廚】的餐點以無菜單料理為主，每一道都是經典又富有創意的中式料理

，餐點份量大，非常適合過年過節的親友聚餐

私廚這種餐廳都開在很隱密的地方，沒有招牌，也不公開地址，只靠吃過的客人，透過社群媒體口耳相傳

梁家私廚位於中壢區大同路上(大時鐘旁)坐著做海鮮丼飯大同店二樓，走過路過很容易錯過的那種

順着一樓樓梯走上去就是了〜

私廚，就是「私人廚房」，主廚一次只接待一組客人(8-16位)，不會將不同組客人並桌

，一個大圓桌坐滿18人，換言之，呼朋引伴10個人以上最為適合

消費方式：

價位$1680、$2480、$3280(擇一)

低消午宴$16800/晚宴$24800

冰箱內非酒精飲品『免費招待』(限內用)

辛苦一年了，讓我們三五好友找一找，一起來這兒吃尾牙吧！

我們一行10人選了$2480/人，而且還不收服務費唷

由來自香港的主廚掌杓，不定期會推出新菜

用餐環境非常舒適，餐點也非常令人驚豔，現在就趕快一起來看看吧！

【招牌油淋脆皮雞】

生鮮放山土雞經主廚48小時醃製，經低溫油泡之後，最後再以油淋的方式呈現脆皮的口感

金黃的脆皮外表，散發出迷人的油亮光澤，閃亮亮的褐色脆皮雞，看起來無比誘人

雞皮竟然可以這麼酥脆又乾爽，直接用筷子夾起來一點油膩感也沒有耶

外皮酥脆，肉又嫩，咬下去會噴汁，脆皮雞真的太讚了啦！

【蠔皇扣鮑魚】

採用南非極美的活體鮑魚，裡面醬汁搭配了金華火腿、老母雞、頂級排骨下去醃製3小時以上

師父充份展現數十年的港式料理功力，把味道「煨」進鮑魚內

鮑魚吸收了滿湯汁的精華，湯汁濃郁鮮美、鮑魚肉質肥美扎實、口感鮮甜又彈牙！

鮮甜到不得了〜〜〜

【港式咖哩牛三寶】

採用牛肋條、牛筋、牛肚下去熬煮，搭配港式湯頭跟辣油

牛三寶有著不同豐富口感，豐富濃香牛味，牛筋爽滑醇厚，牛肚柔嫩夠味，牛肋肉鮮香不膩

馬鈴薯、紅蘿蔔等等其他配料都很入味，入口即化〜

港式咖哩汁又香又濃，有點點辣，好味道，超開胃，非常需要來一碗白飯XD

【秘製東坡肉】

當天在地新鮮溫體豬下去，由主廚秘製調料燉煮了3個小時以上，入口即化

醬汁可以配白飯，白飯使用的是樂田米，有越光米的特色，非常香Q

湯汁收至稍乾，掀開鍋蓋，一股油脂肉香撲鼻而來，濃郁地充斥了整個房間…….

救命啊！ 看起來也太好吃了吧！

東坡肉方正又大塊、油亮亮的，色澤金黃誘人、香氣逼人〜

東坡肉肥瘦恰到好處，醬香濃郁，膠質豐厚入口即化，這也太好吃啦！

【生拆蟹肉麻婆豆腐】

採用當日最新鮮的松葉蟹，搭配麻婆豆腐有漢源清溪的貢椒、四川郫縣豆瓣，吃起來偏辛口

松葉蟹麻婆豆腐！！！這未免也太太太奢華了吧XD

在粤菜的菜單上，經常可以見到「生拆」二字，即手工取肉之意，蟹肉取代平常麻婆豆腐中的豬肉末

混合著濃郁的蟹膏與蟹黃鮮香濃郁，與麻婆豆腐的辛香完美調和，再白飯一起搭配享用，絕配啊〜

是一道無可挑剔的極品麻婆豆腐！

【竹笙花膠雞湯】

竹笙多生長於竹林地面，含有豐富蛋白質、21種氨基酸，非常營養，以前是進貢給皇帝

花膠是野生鱸魚花膠，非常多的膠質，滿滿的膠原蛋白

香菇清香味鮮的獨特風味，融合雞湯的香氣四溢，竹笙飽含了雞湯，為雞湯口感增添爽脆層次

，還有珍貴的花膠，完全沒有腥味，喝起來反而更順口！

喝完感覺整個人都Q彈好氣色重返年輕哈哈

【梅汁野生海魚】

利用梅汁來蒸魚，鹹甜微酸，魚肉更多了梅子香氣，更襯托出魚肉的鮮甜

野生紅條肉質Q彈，膠質豐富，小編很喜歡這樣的口感

魚肉加上梅子醬一起入口，吃的到天然的滋味，酸酸甜甜，很好吃一下就全吃完了

【蔥薑爆炒海參】

新鮮的海參真的好Q啊〜

味道超級棒，鹹甜可口，軟嫩Q彈，超好吃

【蝦球百果炒蘆筍山藥】

「白果」就是被稱為活化石〜銀杏的種子

中藥方「定喘湯」用到白果來化痰、止咳定喘，用在料理中口感綿密，更是一大養生！

黑虎蝦搭配「澳洲蘆筍」的鮮甜脆口，及「日本山藥」綿密細滑

這是一道清爽又健康的蔬菜料理，視覺效果也不錯

彈牙的黑虎蝦搭配清爽的蘆薈百果山藥，口感多種層次越嚼越香，色香味俱全讓人食指大動！

【拉絲雪燕燉奶】

香港很有名的燉奶，製成只用蛋白，入口是淡淡的奶香，最上面是雪燕，也是滿滿的膠原蛋白

這道甜品可以說是健康養顏聖品，平民燕窩

口感比奶酪更紮實，吃起來有很濃郁的蛋香和奶香味直接在嘴巴內飄散，且甜而不膩〜

小珊珊碎碎念：

之前對中式加無菜單料理完全是抱著懷疑的態度 ？！ 但吃過梁家私廚絕對顛覆對無菜單料理的既定印象

一個讓你感受尊榮的私密用餐空間，還有私人管家也都會熱情地幫我們介紹

主廚選用當季新鮮食材及帶有巧思的料理手法，道道驚豔，料多味美大份量CP值破表！

【Info】

梁家私廚

地址：桃園市中壢區大同路186號2樓

營業時間：週四至週日｜12:00~14:30、18:00~21:30

週三｜18:00~21:30(週一、二公休)

預約專線：0989 088 222

粉絲專頁：梁家私廚

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IG: 梁家私廚（@liangjia2f）• Instagram 相片與影片

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