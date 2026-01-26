世界十大絕景美術館！橫須賀美術館被東京灣與綠意環抱，藝術Ｘ海景Ｘ義式料理完美三重奏。

關東最美的美術館即將整修重新開幕，橫須賀美術館被選為世界十大絕景美術館，靠山面海景致非凡，館內展覽也別具用心。

位於神奈川縣橫須賀市觀音崎公園內的橫須賀美術館，於2007年為紀念橫須賀市建市100週年而開幕，由知名建築師山本理顯設計。這座美術館最大的特色就是被選為「世界十大絕景美術館」的夢幻景觀，三面環繞著觀音崎公園的豐富綠意，正面則是一望無際的東京灣海景，光是站在這裡就能感受到大自然的療癒力量。目前美術館因設施整修從2025年11月4日休館至2026年8月，預計重新開幕後將以更完善的面貌迎接訪客。

▲美術館最大的特色就是被選為「世界十大絕景美術館」的夢幻景觀，三面環繞著觀音崎公園的豐富綠意，正面則是一望無際的東京灣海景，光是站在這裡就能感受到大自然的療癒力量。





獨特建築設計打造與自然對話的開放空間

山本理顯設計的建築最大特色，就是讓室內外界線變得模糊，創造出人與自然對話的空間。美術館的天花板和側牆開了大大小小的圓形孔洞，陽光透過這些孔洞灑進室內，微風也能自由穿梭，即使在館內也能時刻感受到周圍的自然氣息。這種設計讓參觀者不會有被關在密閉空間的壓迫感，反而像是在大自然中欣賞藝術，整棟建築與環境完美融合，從外觀看就像是從綠意中自然生長出來的白色結構體，簡約而優雅。

▲美術館的天花板和側牆開了大大小小的圓形孔洞，陽光透過這些孔洞灑進室內，微風也能自由穿梭，即使在館內也能時刻感受到周圍的自然氣息。





館藏聚焦橫須賀與海洋主題

橫須賀美術館收藏約6,000件日本近現代美術作品，收藏方向非常明確：與橫須賀、三浦半島有淵源的藝術家作品、以橫須賀與三浦半島為題材的作品、描繪「海洋」的作品，以及能夠綜觀日本近現代美術的重要作品。這樣的收藏策略讓美術館有了獨特的地方色彩，又不失藝術性與歷史深度。

▲收藏方向為與橫須賀、三浦半島有淵源的藝術家作品、以橫須賀與三浦半島為題材的作品、描繪「海洋」的作品及能夠綜觀日本近現代美術的重要作品。



一樓的企劃展示室每年舉辦約六次多元主題的特展，從海外藝術到日本近現代美術都有涵蓋，每次造訪都能看到不同的展覽內容。。 ▲每年舉辦約六次多元主題的特展。

走入谷內六郎館感受療癒系的懷舊時光

美術館內附設的谷內六郎館絕對不能錯過！谷內六郎是日本知名插畫家，他為《週刊新潮》雜誌封面繪製的插畫長達30年，作品充滿溫暖的懷舊氛圍和童趣。這些插畫描繪的是昭和時代的日常生活場景，有小孩在巷弄玩耍、家人圍爐吃飯、四季更迭的鄉村風景等，每一幅都像是凝結的時光膠囊，喚起人們心中最柔軟的記憶。即使是不懂日文的外國遊客，也能從畫面中感受到那份純真與溫情，是美術館中最具療癒效果的展區。

▲館內附設谷內六郎館不能錯過，谷內六郎是日本知名插畫家，作品充滿溫暖的懷舊氛圍和童趣。





「絕景美術館」一睹三浦半島首屈一指的海景

橫須賀美術館被譽為「絕景美術館」絕非浪得虛名，甚至入選「世界十大絕景美術館」，這個頭銜可不是隨便給的。美術館位於觀音崎這個風光明媚的岬角，從館內外都能欣賞到壯闊的東京灣景色。天氣好的時候，海天一色的藍延伸到視線盡頭，遠處可以看到來往的船隻和對岸的房總半島。周圍的觀音崎公園綠意盎然，四季都有不同風情，無論何時來都能拍出美麗的照片。

▲美術館位於觀音崎這個風光明媚的岬角，從館內外都能欣賞到壯闊的東京灣景色。





義大利餐廳與博物館商店

參觀美術館後，一定要到館內的義大利餐廳「AQUAMARE」用餐。餐廳由知名主廚擔任總料理長，使用當地新鮮的海鮮和蔬菜製作原創菜單，在享用美味料理的同時還能欣賞東京灣的美景，用餐體驗一流。美術館商店則販售各種時尚小物、藝術書籍和特色紀念品，很適合買些獨特的伴手禮回家。

▲館內的義大利餐廳由知名主廚擔任總料理長，使用當地新鮮的海鮮和蔬菜製作，享用美味料理的同時還能欣賞東京灣的美景。



橫須賀美術館從橫須賀中央車站搭巴士約35分鐘可達，也可以從京急馬堀海岸站搭巴士約15分鐘。適合來個半日或一日遊，慢慢參觀美術館、在海邊散步、享用午餐，甚至可以順遊觀音崎公園和燈塔，度過悠閒的一天。





横須賀美術館資訊

地址：神奈川県横須賀市鴨居4丁目1番地

營業時間：10：00～18：00，預計2026年8月重新開幕

官方網站

