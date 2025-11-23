岡山打卡景點！GREENable HIRUZEN 隈研吾操刀風之葉，隱藏版人孔蓋卡要收藏。

「GREENable HIRUZEN」 以隈研吾設計的「風之葉」廣為人知，結合永續建築、文化展覽與互動體驗，是蒜山高原必拍景點。

「GREENable HIRUZEN」位於岡山縣真庭市的蒜山高原，以建築大師隈研吾打造的「風之葉」聞名。園區以「人與自然共生」為核心理念，透過環境共生的建築設計、主題展覽與多樣體驗活動，邀請旅人重新思考人類與自然的關係。此外，「 GREENable HIRUZEN」對面就是「蒜山高原中心」，想挑選當地限定牛奶製品、乳酪蛋糕或蒜山名物的旅人，不妨順道前往採買伴手禮、參與冰淇淋DIY體驗，為蒜山高原旅程畫下美好的句點。

▲「GREENable HIRUZEN」以建築大師隈研吾打造的「風之葉」聞名。（攝影：楊婷雅）

▲「風之葉」建築中藏有一塊特別的人孔蓋。（攝影：楊婷雅）

「風之葉」 蒜山高原打卡亮 點！

「風之葉」由建築大師隈研吾設計監製，以交叉層壓木材（CLT） 打造而成，外型彷彿森林裡層層交疊的樹葉，陽光與微風能從縫隙中穿透流動，讓人走進建築時宛如置身大自然之中；這座建築原本位於東京晴海，後來搬遷至蒜山高原重新組裝，展現木建築特有的可移動性與高度永續性，這種做法突破傳統混凝土建築限制，成為永續建築的象徵。而且「風之葉」保留 CLT 木材自然紋理，透過低碳、環保的設計語彙，呈現出自然與建築共存的風貌。

▲「風之葉」外型彷彿森林裡層層交疊的樹葉，讓旅人宛如置身大自然之中。（攝影：楊婷雅）

「風之葉」x 限定人工蓋彩蛋

「GREENable HIRUZEN」園區內設有販售本地與再生素材商品的商店，以及自行車中心 Cycling Center。蒜山高原規劃了約 30 公里的自行車道，沿途能欣賞蒜山三山的壯麗景色；為了讓旅人更便利地享受這條騎行路線，「GREENable HIRUZEN」特別設置了Cycling Center，提供腳踏車租借與當地觀光諮詢。有趣的是，「風之葉」建築中藏有一塊特別的人孔蓋，而在Cycling Center可以領取限定版的人孔蓋卡，也成為旅途中值得蒐藏的小驚喜。

▲「GREENable HIRUZEN」設有販售本地與再生素材商品的商店。（攝影：楊婷雅）

▲在Cycling Center可以領取限定版的人孔蓋卡。（攝影：楊婷雅）





「GREENable HIRUZEN」資訊

營業時間：09:00～17:00 （週三公休）

地址：岡山県真庭市蒜山上福田1205-220

電話：0867-45-0750

桃太郎空港→真庭市期間限定共乘服務：預約點此

虎航官網｜真庭市觀光局官網

岡山旅遊情報

推薦閱讀：70年岡山津山美食推薦！早瀨豆富店傳承職人手作豆腐工藝，豐富豆腐料理一次滿足。

推薦閱讀：超人氣岡山觀光牧場！蒜山澤西島品嚐澤西牛牛排與乳製品，新鮮直送餐桌。

推薦閱讀：葡萄酒迷岡山旅遊必訪！蒜山酒莊 釀造野生山葡萄酒，結合高原美景與在地美食體驗。

推薦閱讀：鐵道迷必衝岡山景點！津山鐵道教育館 日本第二大扇形車庫，重現蒸氣火車風華。