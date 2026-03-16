日本全家攜手黑雷神獨家聯名活動登場，系列史上最多11款美味開賣，在地版雷神變身全家人氣商品。

近期最雷神巧克力最大規模聯名，攜手日本全家便利商店，網羅歷年人氣商品近行改良，並把日本各地地區限定款重新規劃販售。

日本便利商店全家陸續推出與有樂製菓人氣商品「黑雷神巧克力」的聯名系列，一口氣推出甜點、麵包、烘焙點心、冰品等共11款新商品，創下雙方合作以來品項最多的紀錄。

全家今年9月將迎接創立45週年，持續以「最美味」為目標推出各種企劃。這次不僅將去年廣受好評的商品重新改良升級，更首度把原本只在北海道、京都、大阪等地限定販售的「在地雷神」口味，透過聯名商品形式在全國發售，讓各地消費者都能品嚐到這些特殊風味，這次擴大規模，只為讓大家充分享受黑雷神的酥脆質感與閃電級美味！



▲將廣受好評的商品改良升級，更第一次把只在北海道、京都、大阪等地限定販售的「在地雷神」口味，透過聯名商品形式在全國發售。





甜點類

大阪黑雷神酥脆巧克力餅乾三明治（焦糖口味）

將去年人氣商品改良成大阪黑雷神的濃郁風味，巧克力與焦糖的搭配加上酥脆口感是最大特色。 售價268日圓。

▲這就是將去年人氣商品改良成大阪黑雷神的濃郁風味在全新推出。





黑雷神麻糬酥脆巧克力可麗餅

改良配方後麻糬酥脆感比去年更升級，Q彈可麗餅皮包裹巧克力鮮奶油與酥脆可可碎粒。售價268日圓。

▲改良後讓麻糬酥脆感更升級。





麵包類

黑雷神菠蘿麵包

在菠蘿麵包中擠入巧克力奶油，上方鋪上奶油餅乾與可可餅乾，再淋上巧克力醬，完整重現黑雷神的風味與酥脆口感。售價198日圓。

▲鋪上奶油餅乾與可可餅乾，最後再臨上大量巧克力醬，完整重現黑雷神的風味與酥脆口感。





粉紅黑雷神餅乾甜甜圈（草莓口味）

使用北海道牛乳製作酥脆餅乾甜甜圈，搭配奶油餅乾、草莓巧克力塗層與可可餅乾。售價198日圓。

▲使用北海道牛乳製作酥脆餅乾甜甜圈，香甜可口。





烘焙點心

黑雷神巧克力塔

可可塔皮填入巧克力碎片與巧克力麵糊，上層撒上可可餅乾烘烤，呈現酥脆多層次口感，限量發售，錯過就吃不到，售價248日圓。

▲可可塔皮填入巧克力碎片與巧克力麵糊，口感酥脆多層次。





白色黑雷神巧克力餅乾

以北海道限定的白色黑雷神為靈感的限量新品，使用北海道牛乳製作巧克力餅乾，混入巧克力碎片與可可餅乾，淋上白巧克力後再撒可可餅乾。售價248日圓。

▲以北海道限定的白色黑雷神為靈感的限量新品。





冰品

牧場冰淇淋大阪黑雷神焦糖口味

以大阪黑雷神的濃郁風味為概念，在牧場牛奶冰淇淋中加入混合餅乾的焦糖冰淇淋，頂部與中間層搭配可可餅乾，打造酥脆口感。售價348日圓。

▲大阪黑雷神的濃郁風味為概念，在牧場牛奶冰淇淋中加入混合餅乾的焦糖冰淇淋。



這波史上最大規模的黑雷神聯名，從早餐麵包、下午茶甜點到飯後冰品應有盡有，全都強調黑雷神招牌的酥脆口感。無論是黑雷神粉絲或單純喜歡嘗鮮的消費者，3月3日開賣後直奔全家逛逛，感受這波「閃電級美味」的衝擊。







把握日本期間限定美味

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