安藤忠雄打造的清水模建築！岡山信用金庫內山下分行，美術館等級的極簡空間免費導覽開放中。

走進岡山信用金庫內山下分行，會以為誤入美術館。由建築大師安藤忠雄操刀，以清水模與光影構築現代極簡空間，還能免費導覽參觀，是來岡山不可錯過的建築系亮點。

岡山信用金庫內山下分行外觀以安藤忠雄擅長的清水模語彙描繪整棟建築，俐落線條、開闊視覺與幾何元素融合街景，讓人第一眼便感受到濃厚的建築美學。雖為銀行建築，卻呈現近似藝文場館的沉穩質地。

親切專人接待，參觀導覽全程無料也不需會日文

只要在櫃檯表明參觀需求並填寫簡單資料，館方便會安排專人導覽。導覽人員會依訪客語言使用平板翻譯協助說明，即使不會日文也能充分理解建築故事，導覽氛圍相當親切。

光影與線條交織，安藤式極簡美學完整呈現

室內空間透過自然光、大片落地窗與混凝土肌理，構成建築師擅長的光影語言。無論是走廊、電梯廳或階梯轉角，皆能看到光線與結構交錯的層次感，讓原本功能性的銀行變成沉靜的觀察場域。

精緻而低調的會議室與廳室，處處是細節亮點

二樓招待廳與會議室延續清水模與木質家具的平衡氛圍，空間中擺設的畫作、沙發與幾何配置都極具質感。即便是銀行業務空間，仍能感受到精心雕琢的生活美學。





室外旋轉梯與圓柱建築體，構成強烈視覺記憶

外部結構以圓柱量體搭配旋轉階梯串聯高層，構成建築最具象徵性的線條。透明、開放、環繞式的行走動線，使訪客能從多角度感受建築的呼吸節奏。

頂樓露天花園開放參觀，城市景色與綠意一覽無遺

循著旋轉梯來到頂樓，即是開放式的屋頂花園。俯瞰岡山城區的街景與綠意，是旅途中意料之外的風景，展現銀行建築少見的親切與開放性。

建築迷必訪的岡山亮點，低調卻令人難忘的城市風景

岡山信用金庫內山下分行雖非熱門觀光景點，但其清水模建築與貼心導覽，使整體參觀經驗遠超預期。若正在安排岡山行程，不妨將這座獨特的「建築系銀行」加入清單，感受安藤忠雄在城市中留下的溫柔筆觸。

岡山信用金庫 內山下分行/廣場

地址：岡山縣岡山市北區內山下1丁目7-1

電話：086-223-1710

時間：09:00–15:00

公休日：週六、週日及公眾假期

官網：岡山信用金庫內山下廣場

備註：導覽無料，提供簡單的導覽，就算不會日文也有簡單翻譯。